En la madrugada del miércoles 25 de marzo, Fernando se despertó transpirado, con dolor de cabeza y garganta. “Me tomé la temperatura, tenía 38,6º C. Inmediatamente llamé a un médico. Me revisó, me dijo que tenía placas y me diagnosticó faringitis. Me hizo una receta para tomar antibióticos e ibuprofeno porque me dolía muchísimo la cabeza. Confíe en las indicaciones” . A las pocas horas el cuadro empeoró. “La cefalea era cada vez peor. Le pedí a mi mujer que me inyectara un calmante y ahí recién sentí un poco de alivio”.