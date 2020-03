Por el #8M, llaman a un paro internacional de mujeres: “La deuda es con nosotras”

Por cuarto año consecutivo, y esta vez bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Aborto Legal ya”, mujeres y disidencias convocaron a una huelga para hoy. Se trata de mostrar el valor del trabajo no remunerado que hacen mayormente las mujeres por lo que se invita a quienes no pueden faltar a sus trabajos, a no hacer tareas domésticas. A las 17 habrá una movilización hasta el Congreso de la Nación.