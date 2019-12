- Lo que pasa es que yo no soy militante partidaria, no soy perteneciente a ningún partido político. Tengo 57 años recién cumplidos y he tratado en la vida por mi naturaleza y mi forma de ser de correrme de las etiquetas. Soy actriz, trabajo con las emociones y creo que en todo este tiempo de vida he aprendido bastante de las emociones humanas. Mi único marcador son las emociones y el pensamiento. Y la única regla que tengo es “no hacerle daño a nadie, conscientemente”. Todo lo demás no me importa: que una persona tenga tres años o cincuenta años, no me importa que sea judío ni católico, ni nada; pero eso es algo que para mí, no lo elijo en la mirada que tengo que hacer con los otros.