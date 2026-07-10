La hiperpigmentación: causas, prevención y tratamientos según expertos

La hiperpigmentación aparece por un exceso de melanina en áreas específicas de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hiperpigmentación y manchas oscuras aparece cuando ciertas zonas de la piel se oscurecen por un exceso de melanina, y las fuentes consultadas coinciden en que la exposición solar figura entre los desencadenantes más importantes.

Cleveland Clinic, Vogue y la revisión publicada en Drugs in Context señalan además que prevenirla o atenuarla exige constancia y una combinación de cuidados.

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La hiperpigmentación es una afección frecuente en la que surgen manchas o parches marrones, negros, grises, rojos o rosados por una producción excesiva de melanina, según Cleveland Clinic.

Una infografía explica las causas de la hiperpigmentación, su prevención y los tratamientos eficaces, destacando la importancia de la protección solar y una reducción del 28% en melasma con cuidados adecuados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir o reducirla, los especialistas citan sobre todo la fotoprotección diaria, y para tratarla mencionan opciones tópicas como hidroquinona, retinoides, ácido azelaico, ácido tranexámico, ácido kójico, cisteamina, niacinamida, arbutina y vitamina C, con resultados que pueden tardar meses, según Drugs in Context y Vogue.

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Cleveland Clinic define la hiperpigmentación como una condición común que vuelve más oscuras algunas áreas de la piel. Esa coloración puede concentrarse en un punto o extenderse a distintas zonas del cuerpo.

Según Vogue, los desencadenantes incluyen exposición solar, cicatrices de acné, envejecimiento, inflamación, genética y fluctuaciones hormonales. Dija Ayodele, esteticista y autora de Black Skin, explicó al medio: “En esencia, cualquier fuente de inflamación o irritación, combinada con la respuesta natural del cuerpo a través de la producción de melanina, puede provocar hiperpigmentación”.

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El melasma se asocia a luz ultravioleta, luz visible e influencias hormonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de Drugs in Context, publicada en 2022, destaca dos cuadros relevantes: el melasma y la hiperpigmentación posinflamatoria. El primero suele manifestarse con pigmentación marrón o gris en el rostro y se asocia, entre otros factores, a la luz ultravioleta, la luz visible, los antecedentes familiares y las influencias hormonales.

Ese mismo trabajo señala que la hiperpigmentación posinflamatoria aparece tras traumatismos o inflamación cutánea, como el acné. También advierte que la hiperpigmentación facial es más frecuente y más difícil de tratar en personas con piel de color.

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La protección solar es la medida central

La hiperpigmentación posinflamatoria puede aparecer después de acné o irritación cutánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tres fuentes coinciden en un punto: proteger la piel del sol es la base del manejo. Expertos citados en Drugs in Context recomiendan filtros que cubran la radiación ultravioleta y la luz visible, y dan preferencia a fórmulas con óxido de hierro.

La revisión cita estudios en los que el uso de protector de amplio espectro aportó mejoras medibles en melasma. En un ensayo con 68 pacientes, el grupo que usó protector frente a radiación ultravioleta y luz visible obtuvo a las 8 semanas una reducción de 28% en mediciones colorimétricas y de 15% en la puntuación de gravedad frente al grupo con protección solo ultravioleta, según el artículo académico.

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Cleveland Clinic también sitúa la protección solar entre las mejores formas de prevenir y reducir la hiperpigmentación. Vogue recoge la misma idea en declaraciones de la doctora Vanita Rattan, formuladora cosmética y directora ejecutiva de Skincare by DrV, quien advirtió que el melasma empeora si la piel no se protege de la radiación ultravioleta con un SPF de amplio espectro.

Los resultados con tópicos suelen ser graduales y pueden tardar meses en notarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ingredientes y tratamientos aparecen en las fuentes

En el plano clínico, Drugs in Context identifica a la hidroquinona como tratamiento de referencia para la hiperpigmentación facial. La revisión precisa que puede usarse sola o en combinaciones, aunque también menciona efectos adversos como eritema, ardor, picor, descamación y, en casos raros asociados al uso prolongado, ocronosis.

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La misma revisión incluye entre las terapias de primera línea a los retinoides, como tretinoína, adapaleno y tazaroteno. También menciona riesgos como dermatitis por retinoides, sequedad, ardor y la posibilidad de agravar la hiperpigmentación posinflamatoria, sobre todo en pieles más oscuras.

Hidroquinona y retinoides se consideran opciones centrales en hiperpigmentación facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas tópicas, Drugs in Context enumera ácido azelaico, ácido tranexámico, ácido kójico, cisteamina, niacinamida, arbutina y ácido ascórbico o vitamina C. El texto añade que el ácido kójico puede asociarse a dermatitis de contacto y que la cisteamina y el ácido tranexámico tópico han mostrado resultados favorables con buena tolerancia en varios estudios.

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Vogue recoge varios de esos ingredientes en su guía de sueros y añade una explicación de Ayodele sobre su formato: “Los sueros tienen una textura muy fina y ligera, por lo que pueden penetrar en la piel”.

La experta recomendó al medio una combinación de compuestos “que funcionen de maneras ligeramente distintas sobre la pigmentación”, entre ellos hexilresorcinol, alfa arbutina, ácido kójico, hidroquinona con receta, niacinamida, vitamina C, retinoides, extracto de regaliz y ácido tranexámico.

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Ingredientes como ácido azelaico, niacinamida y vitamina C se usan como alternativas tópicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección del medio menciona productos con vitamina C, niacinamida, alfa arbutina, bakuchiol, ácido salicílico y ácido tranexámico, entre otros ingredientes.

Cuánto puede tardar y qué precauciones tener

Las fuentes advierten que la respuesta no es rápida. Cleveland Clinic señala que la hiperpigmentación puede durar toda la vida y que los tratamientos pueden tardar unos meses o hasta un año, además de que pueden aparecer nuevas manchas si no se evita el daño solar.

La exposición solar figura entre los desencadenantes más importantes de las manchas oscuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Vanita Rattan explicó que el tiempo depende de cuán resistente sea la pigmentación, de cuánto lleve presente y de si los desencadenantes siguen activos.

Sobre los casos persistentes, afirmó: “La pigmentación de larga duración, como el melasma o las ojeras, es mucho más difícil. En esos casos, puede que necesites de 6 a 9 ciclos celulares, aproximadamente de 6 a 9 meses, antes de ver resultados perceptibles”.

Drugs in Context añade que los procedimientos como exfoliaciones químicas, láseres y terapias con luz pueden ser útiles como apoyo o para lesiones persistentes. La revisión insiste en que esos métodos exigen cautela por el riesgo de cambios pigmentarios posteriores, quemaduras, irritación, dolor o cicatrices, especialmente en personas con piel de color.

Procedimientos como peelings y láseres requieren cautela por el riesgo de cambios pigmentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo trabajo también pide precaución con tratamientos como el ácido tranexámico por vía oral, que requiere revisar antecedentes por posibles trastornos de coagulación, trombosis, cáncer o embarazo. Según la revisión, las opciones más complejas deben ajustarse al tipo de piel y reservarse para casos en los que las medidas básicas y los tópicos no bastan.

La línea que comparten las fuentes es clara: cualquier estrategia para controlar estas manchas parte de bloquear a diario la radiación ultravioleta y también la luz visible. A partir de esa base, los tratamientos tópicos o los procedimientos tienen más posibilidades de ayudar si la piel se mantiene protegida de forma sostenida.