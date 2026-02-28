Por qué detectar problemas visuales temprano cambia la vida

La ambliopía u 'ojo vago' es la causa principal de discapacidad visual infantil y afecta aproximadamente al 3% de los niños (Freepik)

Detectar a tiempo los problemas visuales en la infancia puede marcar la diferencia entre una visión saludable y una dificultad permanente. Cuando una alteración no se corrige en los primeros años, el cerebro puede acostumbrarse a procesar imágenes defectuosas, consolidando un patrón de visión borrosa que luego resulta muy difícil —e incluso imposible— revertir.

Según la Cleveland Clinic, la primera etapa de vida es crítica para el desarrollo visual: el cerebro necesita recibir imágenes nítidas de ambos ojos para aprender a interpretarlas correctamente. Si uno transmite señales borrosas por afecciones como el estrabismo, las cataratas infantiles o errores refractivos no tratados, el sistema nervioso puede comenzar a ignorar esa información y priorizar la del ojo sano, afectando de manera duradera la capacidad visual.

Este fenómeno se conoce como ambliopía u “ojo vago” y representa una de las principales causas de discapacidad visual infantil. Esta reducción de la agudeza visual afecta aproximadamente al 3% de los niños, y su impacto se extiende más allá de la simple reducción de la agudeza visual.

Además de dificultar la visión clara con el ojo afectado, puede alterar la percepción de la profundidad y comprometer la coordinación binocular, limitando la capacidad de ambos ojos para trabajar juntos de forma eficiente.

El proceso de adaptación cerebral que ocurre ante la falta de una señal visual clara es progresivo y, en muchos casos, silencioso. El niño puede no percibir diferencias entre ambos ojos, adaptarse de manera inconsciente a la visión deficiente o no manifestar síntomas evidentes que alerten a la familia o al entorno escolar. Solo cuando existen desviaciones visibles, como el estrabismo, o dificultades notorias en tareas que requieren precisión visual, el problema se detecta antes de una revisión médica.

La gravedad de la ambliopía reside en que, si no se interviene durante la ventana de plasticidad cerebral —que suele cerrarse alrededor de los siete u ocho años—, la pérdida visual en el ojo afectado puede ser permanente. Incluso si el defecto visual se corrige posteriormente, la calidad de la visión rara vez alcanza el nivel óptimo, porque el cerebro ya ha “aprendido” a ignorar esa señal.

Por tal motivo, la Cleveland Clinic enfatiza que la intervención precoz es indispensable para evitar daños irreversibles.

El desarrollo visual infantil depende de que ambos ojos envíen imágenes nítidas al cerebro, evitando la ambliopía u 'ojo vago' - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controles oftalmológicos y advertencias en la infancia

El oftalmólogo Jorge Alejo Peyret subraya la importancia de realizar controles visuales desde el nacimiento y en momentos clave del desarrollo. “El médico oftalmólogo deberá examinar al niño al nacer, para evaluar el fondo de ojo buscando patologías que se puedan prevenir o tratar a tiempo”, explicó.

Además, insistió en la necesidad de repetir estos controles a los cuatro años, al ingresar al jardín de infantes y al comenzar el primer grado.

“Si, por ejemplo, un niño necesitara anteojos y no los usa, verá mal o borroso, y el cerebro aprenderá a ver borroso”, advierte Peyret. Incluso si el defecto se corrige más adelante, la visión puede no alcanzar la calidad óptima, ya que el desarrollo visual solo ocurre en una etapa limitada de la niñez, según remarcó el especialista.

Otro aspecto abordado por Peyret es la relación entre la diabetes y la salud ocular. “El examen del fondo de ojo permite ver los vasos sanguíneos en forma directa y los cambios vasculares que genera la diabetes”, indicó. Estos daños pueden derivar en hemorragias vítreas, desprendimientos de retina y glaucoma, lo que hace indispensable el seguimiento oftalmológico periódico en pacientes diabéticos.

Es importante realizar controles visuales desde el nacimiento y en momentos clave del desarrollo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al glaucoma en la infancia, Peyret aclaró que aunque es poco frecuente, existe y requiere atención inmediata. “Tenemos dos formas diferentes de aparición: al nacimiento, cuando ya el pediatra o neonatólogo lo sospechan, y en niños más grandes. En ambos casos la resolución suele ser quirúrgica y urgente”, explicó.

Además, remarcó que los estudios en niños suelen ser más complejos que en adultos, y muchas veces deben hacerse bajo anestesia general, una práctica segura actualmente.

Sobre las cataratas, Peyret explicó que, aunque son más comunes en adultos, pueden presentarse en la infancia. “Es la opacidad del cristalino. Es como ver a través de un vidrio sucio o empañado”, describió. La única solución es quirúrgica: se reemplaza el cristalino opaco por una lente intraocular que permite recuperar la visión nítida.

La Academia Americana de Oftalmología advierte que la ambliopía puede aparecer antes de los siete u ocho años y, de no tratarse a tiempo, conduce a una visión deficiente de por vida en el ojo afectado. Muchas veces, el proceso es silencioso y el niño no nota la diferencia entre ambos ojos, lo que dificulta la detección sin controles periódicos.

Los oftalmólogos emplean pruebas específicas, como el recubrimiento de un ojo y la observación de la reacción, además de exámenes integrales para confirmar el diagnóstico y descartar otras patologías asociadas.

Recientemente, la Academia destacó el uso experimental de visores de realidad virtual en niños de cuatro a siete años, que incentivan el uso del ojo más débil mediante actividades lúdicas. Esta alternativa innovadora se suma a las estrategias tradicionales y amplía las perspectivas de tratamiento personalizado para la ambliopía en la infancia.