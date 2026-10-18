¿Gripe o una tos que no se va? Cuándo preocuparse por la duración de los síntomas

La gripe se manifiesta de forma abrupta y sus síntomas generales suelen durar aproximadamente una semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gripe puede alterar una jornada en cuestión de horas: una persona que se siente bien por la mañana puede terminar con fiebre, dolores corporales y agotamiento antes de que termine el día. Los síntomas de la gripe suelen durar hasta una semana, aunque la tos y el cansancio pueden persistir durante dos o tres semanas, según especialistas consultados por Prevention.

La evolución no es idéntica para todos. La edad, las enfermedades preexistentes, el embarazo y el estado general de salud pueden condicionar tanto la intensidad como la duración del cuadro. Además, una recuperación incompleta o la aparición de una infección bacteriana secundaria requieren atención médica.

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La gripe aparece de forma más abrupta que un resfriado

Una persona puede portar el virus de la gripe entre uno y cuatro días antes de advertir los primeros signos. Cuando se manifiestan, suelen hacerlo de forma repentina. La fiebre, los escalofríos, los dolores musculares y articulares y la fatiga están entre las señales iniciales más frecuentes.

Gregory Poland, profesor de Medicina y director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo, explicó a Prevention que esa rapidez distingue habitualmente a la gripe de un resfriado común. Después pueden sumarse dolor de garganta y tos seca.

El dolor de garganta y la tos seca pueden sumarse de forma posterior al cuadro sintomático (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hay infecciones sin manifestaciones clínicas. Un estudio realizado en hogares entre 2017 y 2023 detectó que el 8% de las personas que dio positivo para gripe no presentó síntomas. Esa posibilidad complica la prevención del contagio, ya que una persona puede transmitir el virus sin saber que está infectada.

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La fiebre suele ceder en cuatro días, pero el malestar puede prolongarse

El período más intenso de la enfermedad tiende a concentrarse durante los primeros días. La fiebre asociada a la gripe puede extenderse entre dos y cuatro días, mientras que el malestar general, los dolores físicos, la congestión o la tos pueden mantenerse una semana o más.

Poland señaló que algunas personas no recuperan su ritmo habitual hasta pasadas dos semanas. Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas y académico del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria, indicó al medio que las vías respiratorias y la respuesta inmunitaria necesitan tiempo para recuperarse, incluso después de que el organismo elimina el virus.

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Por eso, una tos persistente y el cansancio durante dos o tres semanas pueden formar parte de la recuperación habitual. Sin embargo, la evolución debe ser gradual. La reaparición de fiebre o un empeoramiento luego de una mejoría inicial son señales que conviene vigilar.

Empeorar después de mejorar puede indicar una infección secundaria

Una fiebre nueva o una tos que empeora tras iniciar la recuperación puede ser indicio de neumonía bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gripe puede dañar células del aparato respiratorio y reducir temporalmente la capacidad del sistema inmunitario para contener otros microorganismos. Esto facilita, en algunos casos, la aparición de infecciones bacterianas secundarias, incluida la neumonía.

Adalja identificó como principal alerta el patrón de mejoría seguido por un deterioro. Una fiebre nueva o una tos que empeora varios días después de iniciar la recuperación puede ser indicio de neumonía bacteriana, que debe ser evaluada y tratada por un profesional.

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La falta de aire, el dolor en el pecho, la confusión, los labios azulados o una debilidad extrema justifican atención médica inmediata. Además, una tos que supera las tres o cuatro semanas amerita una consulta para descartar otras causas o complicaciones.

Los grupos de mayor riesgo deben consultar desde los primeros síntomas

Las personas mayores de 65 años, los niños menores de 5 años, las embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas, como asma o diabetes, enfrentan un riesgo mayor de complicaciones. Scott Braunstein, médico especialista en emergentología y medicina interna, recomendó a esos grupos solicitar una evaluación al advertir los primeros síntomas.

Para quienes no integran esas categorías y atraviesan un cuadro leve, el reposo, la hidratación y los analgésicos de venta libre pueden aliviar las molestias. Aun así, se aconseja consultar si la fiebre aumenta, si no hay mejoría tras tres a cinco días, si aparece dificultad para respirar o si la persona expulsa flema verde al toser.

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Los pacientes con enfermedades crónicas como asma o diabetes forman parte de los grupos vulnerables a complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Braunstein señaló que las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas son la ventana más útil para indicar antivirales. Estos medicamentos pueden reducir la duración de la enfermedad y contribuir a prevenir complicaciones, aunque su eficacia disminuye cuando se utilizan más tarde.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó cuatro fármacos antivirales para el tratamiento de la gripe: oseltamivir, zanamivir, peramivir y baloxavir marboxil. La indicación concreta debe quedar a cargo de un profesional de salud.

El contagio empieza antes de que aparezcan las molestias

Una persona con gripe puede transmitir el virus desde aproximadamente un día antes de sentir síntomas y durante cinco a siete días después de enfermar. En los niños, ese período puede ser más prolongado.

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La recomendación general es permanecer en casa desde la aparición de las molestias para reducir la circulación del virus en escuelas, oficinas y otros espacios compartidos. Cuando una persona lleva 24 horas sin fiebre, sin haber tomado medicamentos para bajarla, y se siente mejor, puede retomar sus actividades con precauciones.

Cubrirse al toser, lavarse las manos con frecuencia y usar mascarilla ante personas vulnerables puede limitar nuevas transmisiones. La vacunación anual continúa como una de las principales herramientas de prevención, junto con evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, vías habituales de ingreso de los virus respiratorios.

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