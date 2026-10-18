Se cumplen diez años de la canonización del Cura Brochero y lo homenajean con una canción

Video clip grabado en la Casa de Ejercicios Espirituales fundada por Santa María Antonia de Paz y Figueroa

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La vida del “cura gaucho”, su cercanía con los más olvidados y su legado en Traslasierra inspiran una nueva interpretación de la Zamba del Cura Brochero, interpretada por los cantantes Athenas y Joaquín Chávez.

El videoclip fue grabado en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales fundada por María Antonia de Paz y Figueroa, popularmente conocida como Mama Antula, en Buenos Aires, un lugar que también visitó el sacerdote cordobés.

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Hace diez años, el papa Francisco proclamó santo a José Gabriel del Rosario Brochero. Conocido como el “cura gaucho”, el sacerdote cordobés dejó una huella que trasciende las generaciones: recorrió en mula las sierras de Traslasierra para acercarse a comunidades aisladas, acompañó a enfermos y promovió obras que buscaban mejorar la vida de sus vecinos.

Misa de vigilia en la Iglesia Santa Maria Dolorata de la ciudad de Roma, en vísperas de la canonización de Juan Gabriel Brochero (foto: Cesar de Luca)

Su misión unió la evangelización con la educación y el desarrollo de la región. Impulsó escuelas, caminos y espacios de encuentro, y encontró en los Ejercicios Espirituales una herramienta central para acompañar a las personas. Su lenguaje sencillo y su conocimiento de la vida serrana le permitieron llegar a quienes estaban lejos de los centros urbanos y de la Iglesia.

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Del 16 al 18 de octubre, Villa Cura Brochero conmemora el décimo aniversario de su canonización con jornadas de oración, encuentro y acción de gracias, bajo el lema “Un pueblo, un pastor, un mismo camino”.

Por otra parte, en este aniversario, Athenas y Joaquín Chávez presentan una interpretación a dúo de Zamba del Cura Brochero, una obra que recupera su historia desde el folclore argentino. Basada en un poema de Marta Ferrer, adaptado por José Serrano —Doña Jovita— y musicalizado por Francisco Flores, la zamba encuentra en el canto popular una manera de mantener viva su memoria.

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“Cuando era muy chica pasamos por Cura Brochero con mi familia y recuerdo que su historia me conmovió. Desde entonces nació un vínculo especial”, cuenta Athenas, cantante y compositora argentina dedicada a la música católica. “Me emociona la entrega sacerdotal de Brochero en Traslasierra, su manera de evangelizar y su amor por las almas. Que sea tan argentino, tan nuestro, me toca una fibra muy íntima”. La artista también destaca su forma de acercarse a los demás: “Me gusta su lenguaje cercano, sencillo y, a veces, bien directo. Es admirable pensar en los caminos áridos y difíciles que recorría para llegar a la gente, y en su cercanía con quienes sufrían, incluso con las personas que tenían lepra. Me conmueve esa manera de vivir la caridad, de acercarse al otro y acompañarlo”.

La cantante Athenas

Una casa que conecta dos legados

El videoclip, dirigido por Wanda Berrio, fue grabado en la Casa de Ejercicios Espirituales, edificio colonial ubicado en la esquina de Independencia y 9 de Julio, de la ciudad de Buenos Aires. La elección del lugar conecta dos historias de la espiritualidad argentina. Aunque vivieron en épocas distintas, Mama Antula y Brochero compartieron la difusión de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y la vocación de salir al encuentro de las personas. Ella sostuvo esa práctica tras la expulsión de los jesuitas; él la convirtió en una parte fundamental de su misión en Córdoba.

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Brochero visitó la Santa Casa y tomó como referencia su organización y la tradición espiritual que allí se conservaba. El lugar donde se filmó el homenaje forma parte, así, de la historia que la canción busca recordar. “Pudimos grabar el videoclip en un lugar muy especial, ligado a Mama Antula y también al Cura Brochero. Cantar esta zamba en un espacio vinculado con la historia de los dos le dio un sentido muy profundo a este homenaje”, expresa Athenas.

La grabación de la ZAmba del Cura Brochero en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales

Un regreso a las raíces

Para la cantante, esta interpretación también representa un reencuentro con sus primeros pasos en la música. “Empecé a cantar folclore a los seis años: fue lo primero que canté. Siempre estuvo en mí el deseo de volver a esas raíces, pero, como me dediqué a la música católica, buscaba la manera de unir esos dos mundos”, explica.

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“Hace unos años conocimos esta zamba a través de Francisco Flores, de Filocalia, y después escuchamos una versión recitada por Doña Jovita que nos conmovió muchísimo. Nos dijimos: ‘Algún día tenemos que grabarla’. Después de vivir en Estados Unidos, cuando volvimos a la Argentina, empezamos a darle forma a ese deseo: reencontrarnos con nuestras raíces a través del folclore y unirlas con la temática religiosa que caracteriza nuestra música”.

Con producción musical del director y guitarrista Oscar “Chino” Asencio, la interpretación reúne a Athenas con Joaquín Chávez, cantautor salteño vinculado al folclore y la música de contenido espiritual. Durante 2020, Chávez fue elegido entre 1400 personas como uno de los 12 participantes del primer reality de música católica.

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A diez años de la canonización de Brochero, la zamba propone volver a escuchar la historia del Cura Gaucho: la de un sacerdote que hizo de la cercanía, el servicio y la fe una forma de transformar la vida de su comunidad.

El cura José Gabriel Brochero, hoy Santo, una personalidad de antología que trascendió las fronteras de su Córdoba natal

El álbum Alfa y Omega, de Athenas, fue nominado al Latin GRAMMY en 2022, en la categoría Mejor Álbum Cristiano en Español. La intérprete ha cantado frente a cientos de miles de jóvenes a lo largo de su carrera, como por ejemplo en las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2013 y 2019 junto al Papa Francisco.

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