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Despertarse para ir al baño de noche: por qué sucede y en qué casos preocuparse

Según especialistas en urología, la nicturia es uno de los cambios más frecuentes con la edad, pero expertos alertan que detrás puede haber condiciones tratables que conviene descartar a tiempo

Un hombre mayor con pijama de rayas está sentado en una cama en una habitación oscura y sostiene su abdomen con una mano
Más de la mitad de los adultos mayores de 60 años se despierta por lo menos una vez durante la noche para ir al baño (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de la mitad de los hombres y mujeres mayores de 60 años se levantan al menos una vez por noche para ir al baño, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por su sigla en inglés), y una proporción significativa de ellos lo hace más de dos veces. Para una gran parte de ellos, ese hábito nocturno se ha naturalizado como algo inevitable a cierta edad. Sin embargo, urólogos citados por la revista Parade advierten que no siempre se trata de un proceso normal del envejecimiento: en varios casos, la nicturia —término médico para la necesidad de orinar durante la noche— puede ser la primera señal visible de una enfermedad subyacente que aún no fue diagnosticada.

Con el paso del tiempo, el organismo atraviesa una serie de modificaciones que, en conjunto, hacen que las visitas nocturnas al baño sean más frecuentes. El cerebro, explica el doctor Justin Houman, urólogo especialista en salud masculina, produce con los años una cantidad menor de la hormona antidiurética, responsable de frenar la producción de orina mientras se duerme. Como resultado, los riñones trabajan más activamente durante la noche y generan mayor volumen de orina.

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A eso se suma que la vejiga pierde elasticidad con la edad y se vuelve más reactiva ante pequeñas cantidades de líquido. Otro factor que contribuye es la acumulación de fluidos en las piernas durante el día: al recostarse, ese líquido regresa al torrente circulatorio y es procesado por los riñones, lo que incrementa la producción nocturna de orina.

El doctor Lawrence Dagrosa, urólogo de Dartmouth Health en New Hampshire, agrega otra variable: la calidad del sueño se deteriora con la edad, y eso hace que cualquier estímulo —incluida una leve urgencia urinaria— sea suficiente para despertar a una persona que antes habría dormido sin interrupciones.

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Una mujer de cabello canoso está acostada en una cama con los ojos abiertos, cubierta por una manta gris sobre una almohada blanca
El deterioro en la calidad del descanso provoca que impulsos urinarios leves interrumpan el sueño en las personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la nicturia esconde otra enfermedad

Cuando la nicturia se intensifica o aparece de forma repentina, los especialistas recomiendan descartar condiciones médicas concretas antes de atribuirla simplemente al paso del tiempo.

En los hombres, uno de los factores más comunes es el agrandamiento de la próstata. A medida que esta glándula crece, ejerce presión sobre la uretra e impide que la vejiga se vacíe por completo, lo que hace que vuelva a llenarse en poco tiempo. Houman señala que quienes lo padecen suelen notar un chorro urinario débil, dificultad para iniciar la micción o la sensación persistente de no haber vaciado del todo la vejiga.

La diabetes es otra causa frecuente. De acuerdo con la Endocrine Society, se estima que 1 de cada 3 adultos mayores de 65 años tiene diabetes, y la condición puede alterar la función urinaria por distintas vías: el exceso de glucosa en sangre eleva la concentración de azúcar en la orina, lo que irrita la vejiga; además, dispara la sed y, con ella, el consumo de líquidos. Dagrosa advierte que, en etapas más avanzadas, la enfermedad puede dañar los nervios que regulan la vejiga y agravar el problema de manera significativa.

Más allá de la próstata y la diabetes, existe un grupo de condiciones que con frecuencia se vinculan a la nicturia sin que el paciente lo sospeche. La apnea del sueño, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, la vejiga hiperactiva y las infecciones urinarias figuran entre las más habituales. También lo hacen condiciones neurológicas como el Parkinson o las secuelas de un accidente cerebrovascular, los cambios hormonales asociados a la menopausia en mujeres y ciertos medicamentos de uso cotidiano.

Manos de una persona que sostiene un glucómetro digital junto a una taza, un cuaderno y un portalancetas sobre una mesa
La diabetes altera la función urinaria mediante la irritación por exceso de glucosa y el daño en los nervios vesicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar a un médico

Tanto Houman como Dagrosa coinciden en que levantarse hasta una vez por noche puede considerarse dentro de los márgenes esperables para un adulto mayor. El umbral que justifica una consulta médica es superar las dos interrupciones nocturnas de forma habitual, que el cambio haya ocurrido de manera repentina, o que la fragmentación del sueño afecte el descanso y la calidad de vida.

Houman enumera señales que requieren atención más urgente: sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, chorro débil, sed excesiva, pérdida de peso sin causa aparente, hinchazón en las piernas, dificultad para respirar y ronquidos fuertes acompañados de fatiga durante el día. La incapacidad total de orinar, subraya, constituye una emergencia médica.

Hábitos para reducir las interrupciones nocturnas

Para quienes la nicturia responde al envejecimiento y no a una enfermedad, hay ajustes concretos que pueden reducir las interrupciones nocturnas. Dagrosa recomienda limitar la ingesta de líquidos a partir de las 18:00, y recortar el consumo de alimentos picantes o ácidos, ya que la sensibilidad de la vejiga a estos estímulos aumenta con los años.

La cafeína y el alcohol merecen una mención especial: además de irritar directamente la vejiga, alteran la arquitectura del sueño, y su efecto combinado se vuelve más pronunciado en personas mayores.

“Una vez que identificamos la causa, el problema suele tener solución”, sostuvo Houman. Los especialistas insisten en que la nicturia no es una condición que deba asumirse como parte inevitable de envejecer, y que quien la padece tiene razones concretas para buscar ayuda médica.

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