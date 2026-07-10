Cáncer de endometrio: cuáles son los síntomas y qué factores elevan el riesgo

El cáncer de endometrio aumenta entre mujeres jóvenes y expertos advierten sobre un cambio en el perfil de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel mundial, el cáncer de endometrio se ubica entre los tumores ginecológicos más frecuentes y sus cifras muestran una carga creciente. Las estimaciones de GLOBOCAN/IARC 2024 registraron más de 434.000 nuevos casos de cáncer de cuerpo uterino y alrededor de 100.000 muertes en el mundo. Con datos de 2022, World Cancer Research Fund, lo identificó como el sexto cáncer más común en mujeres, con más de 420.000 diagnósticos anuales.

Esta enfermedad comienza en el endometrio, la capa que recubre el útero, y suele detectarse en fases tempranas porque causa síntomas, sobre todo sangrado vaginal anormal. Mayo Clinic señaló que aparece con mayor frecuencia después de la menopausia, y Harvard T.H. Chan School of Public Health advirtió que está en aumento y que cada vez afecta más a mujeres más jóvenes.

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Según Mayo Clinic, el cáncer de endometrio a veces se denomina cáncer de útero porque se desarrolla en este órgano. Sin embargo, no todos los tumores uterinos son iguales: existen otros menos frecuentes, como el sarcoma uterino. La institución también señala que, cuando se detecta en etapas tempranas, la extirpación quirúrgica del útero suele ser un tratamiento curativo.

Los síntomas del cáncer de endometrio incluyen sangrado después de la menopausia, sangrado entre periodos menstruales y dolor pélvico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas que describe el centro médico figuran el sangrado vaginal después de la menopausia, el sangrado entre periodos menstruales y el dolor pélvico. La institución recomienda consultar con un profesional de atención médica si aparecen señales.

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La advertencia sobre el sangrado anormal también aparece en Harvard. En un pódcast de WebMD, Immaculata De Vivo, profesora del Departamento de Epidemiología de Harvard T.H. Chan School of Public Health, insistió en que no conviene restarle importancia a ese síntoma porque la detección temprana mejora las opciones de tratamiento.

De Vivo advirtió, en declaraciones recogidas por la escuela, sobre un cambio en el perfil de edad. “El cambio hacia mujeres más jóvenes es significativo, y probablemente refleja una exposición más temprana y más prolongada a factores de riesgo como la obesidad y los problemas de salud metabólica”, afirmó. Ese cambio apunta a una expansión del problema fuera del grupo en el que se observaba con mayor frecuencia.

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Factores que elevan el riesgo

Mayo Clinic atribuye el riesgo a varios elementos, entre ellos los cambios en el equilibrio hormonal del organismo. Explica que una mayor exposición al estrógeno sin un nivel equivalente de progesterona puede modificar el endometrio y aumentar la posibilidad de desarrollar este cáncer.

La institución incluye en ese grupo la obesidad, la diabetes y los patrones irregulares de ovulación que pueden aparecer en el síndrome de ovario poliquístico. También menciona la terapia hormonal después de la menopausia con estrógenos sin progestinas, un tipo poco frecuente de tumor ovárico que emite estrógenos, el inicio temprano de la menstruación, la menopausia tardía, no haber tenido embarazos, la edad avanzada, el uso de tamoxifeno y el síndrome de Lynch.

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La obesidad, la diabetes y los problemas de salud metabólica elevan el riesgo de cáncer de endometrio por su impacto sobre el equilibrio hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard pone el foco en el exceso de peso y la salud metabólica. Según De Vivo, entre 70% y el 80% de los cánceres de endometrio están vinculados al exceso de peso.

La profesora explicó que el tejido adiposo produce un exceso de estrógeno. Ese desajuste altera el equilibrio entre estrógeno y progesterona en el útero y puede estimular su revestimiento de una forma que aumenta el riesgo.

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“Desde un punto de vista epidemiológico, el vínculo entre la obesidad y el cáncer de endometrio es uno de los más fuertes que hemos visto entre los cánceres”, dijo De Vivo. También añadió: “Las mujeres con obesidad pueden tener entre dos y cuatro veces más riesgo que aquellas con un peso adecuado”.

Harvard también menciona el estrés como un factor relacionado con el riesgo. De Vivo señaló que las investigaciones muestran que el estrés crónico puede influir en la inflamación, la función inmunitaria y el equilibrio hormonal, procesos relevantes para la salud a largo plazo y para el cáncer de endometrio.

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Qué medidas pueden ayudar a reducir el riesgo

Mayo Clinic recomienda hablar con el equipo de atención médica sobre los riesgos y beneficios de la terapia hormonal después de la menopausia. La institución indica que sustituir solo los estrógenos en esa etapa puede elevar el riesgo, mientras que una combinación de estrógenos y progestina puede reducirlo.

Otra medida que cita Mayo Clinic es valorar el uso de anticonceptivos orales. Según esa fuente, tomarlos durante al menos un año puede disminuir el riesgo y ese efecto puede durar varios años después de suspenderlos, aunque advierte que también tienen efectos secundarios y que deben evaluarse con un profesional.

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Los especialistas recomiendan controles periódicos, consulta médica ante síntomas y evaluación de la terapia hormonal, los anticonceptivos orales, la actividad física y el estrés para reducir el riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aconsejan aumentar la actividad física y reducir la cantidad de calorías consumidas cada día si hace falta perder peso. Harvard amplió ese enfoque hacia cambios en el estilo de vida: De Vivo recomendó una dieta equilibrada y estrategias para controlar el estrés, como yoga, vínculos sociales y tiempo en la naturaleza.

En ese contexto, los especialistas insisten en no subestimar señales como el sangrado vaginal anormal, incluso en mujeres jóvenes o antes de la menopausia. También remarcan la importancia de sostener controles periódicos y de mejorar el acceso al diagnóstico temprano, especialmente en grupos con mayores barreras para recibir atención médica.

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