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Las mujeres con Parkinson tienen más probabilidades de sufrir cambios cerebrales relacionados con el Alzheimer

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MARTES, 30 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres con enfermedad de Parkinson podrían ser más vulnerables que los hombres a los cambios cerebrales relacionados con el Alzheimer, sugieren nuevas investigaciones.

Las mujeres con Parkinson presentan niveles más altos de placas beta amiloides en el cerebro, una característica distintiva de la enfermedad de Alzheimer, informaron investigadores el domingo en Ginebra durante una reunión de la Academia Europea de Neurología.

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"Estos hallazgos sugieren que las mujeres pueden ser más susceptibles a la patología impulsada por amiloides en el contexto de la enfermedad de Parkinson, reflejando patrones observados en sujetos clínicamente diagnosticados y patológicamente confirmados con la enfermedad de Alzheimer", dijo la investigadora principal , la Dra. Erika Driver-Dunckley, neuróloga de la Mayo Clinic en Phoenix, en un comunicado de prensa.

La enfermedad de Parkinson y el Alzheimer ocurren frecuentemente en personas mayores, pero no está claro si existen diferencias relacionadas con el sexo en cómo afectan ambas enfermedades al cerebro de las personas.

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Para examinar estas posibles diferencias, los investigadores analizaron datos de 230 personas cuyas autopsias confirmaron que tenían la enfermedad de Parkinson.

Los resultados mostraron que las mujeres tenían más del doble de probabilidades de presentar niveles altos de placas amiloides en el cerebro que los hombres, incluso ajustando factores como la edad y la genética.

En general, más de la mitad de las mujeres (57%) tenían una alta carga de placas en comparación con los hombres (40%).

A pesar de este mayor nivel de placas amiloides, no hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres en las tasas de demencia de Alzheimer ni en el rendimiento en pruebas cerebrales.

"Hombres y mujeres con enfermedad de Parkinson tenían tasas similares de demencia de Alzheimer y resultados similares en pruebas cognitivas", dijo Driver-Dunckley. "Sin embargo, las mujeres mostraron una mayor carga de placas amiloides en comparación con los hombres."

Estudios previos han relacionado este tipo de cambios cerebrales con un mayor deterioro en mujeres con Alzheimer pero no con Parkinson, lo que sugiere que hay mucho por aprender, según los investigadores.

"La mayor gravedad de la patología de la placa amiloide en mujeres debería influir en el inicio y la gravedad del deterioro cognitivo, pero nuestro estudio no encontró esto", dijo Driver-Dunckley.

"Puede que un estudio más amplio detecte diferencias cognitivas relacionadas con el aumento de la carga de placas", añadió. "Nuestros hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de investigar más sobre las diferencias sexuales en la enfermedad de Parkinson y la patología relacionada con el Alzheimer. Un siguiente paso importante será confirmar estos hallazgos en otros estudios clínicopatológicos de gran envergadura y comprender mejor los mecanismos biológicos que pueden subyacer a estas diferencias."

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La American Brain Foundation tiene más información sobre las conexiones entre el Alzheimer y el Parkinson.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Europea de Neurología, 28 de junio de 2026

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