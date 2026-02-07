Una opción 'natural' para la FIV es igual de eficaz para producir bebés sanos, según demuestra el ensayo

VIERNES, 6 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Un método un poco más complicado de fertilización in vitro (FIV) podría producir mejores resultados para madre y bebé, según ha revelado un nuevo ensayo clínico chino.

El momento de la implantación de un embrión congelado en el ciclo natural de ovulación de una mujer es tan eficaz para lograr un bebé sano como la FIV estándar actual, que consiste en usar tratamiento hormonal para "programar" la ovulación de la mujer, según informaron recientemente investigadores en The BMJ.

Es importante destacar que implantar un embrión congelado durante la ovulación natural conllevaba menos riesgo de complicaciones del embarazo como la preeclampsia, según mostró el ensayo.

"Un régimen natural de ovulación fue tan eficaz como uno programado para lograr un nacimiento sano, pero con una tasa menor de preeclampsia", concluyó el equipo de investigación liderado por el Dr. Zi-Jiang Chen, profesor de obstetricia y ginecología en la Universidad de Shandong, China.

"El peso al nacer y los riesgos de complicaciones neonatales no diferían entre ambos regímenes", añadieron los investigadores.

El estudio chino ha producido resultados antes de un ensayo clínico estadounidense que examina la misma cuestión, dijo la Dra. Anne Steiner, presidenta de la Sociedad de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad.

Si el ensayo estadounidense ofrece resultados similares, podría cambiar la forma en que se realizan muchos procedimientos de FIV, dijo Steiner.

"Si vemos los mismos resultados del ensayo estadounidense, entonces ciertamente podría ver que la ovulación natural sería la ovulación natural, y luego la ovulación programada se reservaría para ciertas circunstancias", dijo.

Aproximadamente el 60% de los procedimientos de FIV actualmente implican el trasplante de un embrión congelado, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, ha habido una "controversia de larga data" sobre si la ovulación impulsada por hormonas es mejor que la ovulación natural para lograr un nacimiento vivo, según los investigadores.

"El estándar durante mucho tiempo ha sido lo que llamamos ciclo programado, donde se le da a una mujer un poco de estrógeno durante dos semanas y luego se añade algo de progesterona, algunas hormonas y después se hace la transferencia de embriones", explicó Steiner.

"Esto permite programar la transferencia de embriones y es un poco más fácil para las parejas porque saben exactamente la fecha y todo puede ser programado y fácil", dijo.

Sin embargo, la FIV con embrión congelado también puede sincronizarse con la ovulación natural de una mujer, dijo Steiner.

"Hay cambios hormonales que ocurren en el momento de la ovulación, de modo que podrías transferir el embrión al útero cuando un embrión normal entraría en el útero", explicó Steiner.

Este momento requiere más trabajo, dijo.

"Según el momento de su ovulación, puede haber más visitas. No saben cuándo va a caer la transferencia, porque la ovulación no siempre ocurre el mismo día, así que hay que vigilar a una mujer", añadió Steiner. "Hay un poco más de supervisión y supervisión, y la mujer sigue tomando hormonas -- solo que menos hormonas."

Sin embargo, los primeros datos sugerían que podría haber menos complicaciones en el embarazo por ovulación natural frente a la ovulación programada, según los investigadores.

Para el ensayo chino, los investigadores reclutaron a casi 4.400 mujeres en 24 centros de fertilidad en China que estaban a punto de someterse a una FIV mediante transferencia de embriones congelados.

La mitad de las mujeres fueron seleccionadas al azar para la FIV basada en ovulación natural, mientras que la otra mitad tuvo el embrión plantado en ovulación programada estándar.

Aproximadamente el mismo porcentaje de mujeres tuvo un parto vivo sano en cualquiera de los dos grupos, encontró el estudio: 42% en ovulación natural y 41% en el régimen programado.

Sin embargo, el ensayo también encontró que el riesgo de preeclampsia era significativamente menor en el grupo de ovulación natural, un 2,9% frente al 4,6%.

El grupo de ovulación natural también tuvo tasas más bajas de:

Pérdida temprana del embarazo (12% frente a 15%) Espectro de acreción placentaria, cuando la placenta no se desprende fácilmente tras el nacimiento (2% frente a 4%) Sección cesárea (70% frente a 76%) Hemorragia posparto, o sangrado grave tras el parto (2% frente a 6%)

"Una cosa realmente alentadora y potencialmente relevante es que sí tuvieron una preeclampsia menor y complicaciones del embarazo en el grupo que coincidieron con la ovulación natural", explicó Steiner.

Pero incluso si el ensayo estadounidense confirma estos hallazgos, es probable que ambos métodos sigan ofreciéndose a mujeres que están sometiéndose a la FIV, añadió.

"No todo el mundo puede usar el método natural de ovulación, y nunca queremos quitar opciones porque queremos flexibilidad", dijo Steiner. "Puede que sea demasiado difícil sincronizar con la ovulación, y puede ser más fácil hacer ciclos medicados para las personas."

¿En resumen?

"Básicamente, el punto principal es que ambos son buenas opciones para preparar el útero", concluyó Steiner. "Ambos son igual de efectivos."

Más información

La Asociación Americana de Embarazo tiene más información sobre la fertilización in vitro.

FUENTES: The BMJ, 21 de enero de 2026; Dra. Anne Steiner, presidenta de la Sociedad de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad