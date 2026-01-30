Salud

La OMS considera que es bajo el riesgo global de propagación del virus Nipah

Dos casos detectados en un hospital de Bengala Occidental generaron controles y vigilancia en Asia, aunque expertos internacionales aseguran que la amenaza no se extiende más allá de la zona afectada

Guardar
La India confirmó un nuevo
La India confirmó un nuevo brote de virus Nipah con dos trabajadores de la salud infectados en el estado de Bengala Occidental (REUTERS/CK Thanseer/Archivo)

Un brote de virus Nipah volvió a encender alarmas en la India cuando dos trabajadores de la salud resultaron infectados en un hospital privado de Barasat, estado de Bengala Occidental. Las imágenes de equipos médicos, trajes de bioseguridad y laboratorios móviles recorrieron medios de todo el mundo, pero el mensaje de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue claro: el riesgo de propagación fuera de la India se mantiene bajo.

El 26 de enero, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la India notificó a la OMS sobre los dos contagios confirmados por el virus Nipah. Ambos pacientes, un hombre y una mujer, trabajan como enfermeros en el mismo hospital y desarrollaron síntomas a finales de diciembre de 2025. La infección se confirmó en el Instituto Nacional de Virología de Pune.

Desde el inicio, la agencia de la ONU monitoreó la situación. La organización afirmó: “La OMS considera que el riesgo de una mayor propagación de la infección a partir de estos dos casos es bajo”. La entidad también subrayó que no recomienda restricciones de viajes ni de comercio tras la detección de los nuevos casos en la India.

La Organización Mundial de la
La Organización Mundial de la Salud subrayó que el riesgo de propagación internacional del virus Nipah se considera bajo (NIAID)

Medidas locales y respuesta sanitaria

Las autoridades indias activaron un amplio protocolo de vigilancia epidemiológica y reforzaron los controles en los hospitales. Se identificaron y analizaron más de 190 contactos de los pacientes, incluidos otros trabajadores de la salud y miembros de la comunidad local. Todos los contactos dieron negativo a las pruebas de Nipah, según confirmó el Centro Nacional para el Control de Enfermedades.

La OMS indicó que “el evento representa el decimotercer brote documentado de Nipah en India y el tercero en Bengala Occidental”. Las medidas implementadas incluyeron el rastreo de contactos, campañas informativas y el fortalecimiento de los protocolos hospitalarios, especialmente en la región afectada.

¿Qué es el virus Nipah y cómo se transmite?

El virus Nipah es una zoonosis poco frecuente, pero de alta letalidad. Según la OMS, la tasa de mortalidad oscila entre el 40% y el 75%, y por el momento no existen vacunas ni tratamientos específicos para combatir la infección. El contagio puede ocurrir por contacto con animales infectados, especialmente murciélagos frugívoros del género Pteropus, así como por alimentos contaminados o, más raramente, por transmisión entre personas, sobre todo en entornos sanitarios.

El Centro Nacional de Enlace
El Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional notificó a la OMS sobre dos casos confirmados en un hospital privado de Barasat (Oficina del aeropuerto de Suvarnabhumi Handout via REUTERS)

El brote en Bengala Occidental coincide con la temporada de mayor riesgo en India, que abarca de diciembre a mayo, periodo en el que la interacción entre humanos y reservorios naturales del virus aumenta. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor muscular y vómitos, y pueden evolucionar hacia encefalitis y dificultades respiratorias.

A pesar de la evaluación de bajo riesgo, la noticia provocó que varios países asiáticos, entre ellos Hong Kong, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, reforzaran los controles en aeropuertos. Las medidas incluyeron controles de temperatura y formularios de declaración de salud para viajeros procedentes de la India.

La OMS sostuvo que “no existe evidencia de un aumento en la transmisión de persona a persona”, y que la capacidad de respuesta sanitaria de la India resulta adecuada para contener el evento. Además, la organización reiteró que el virus Nipah permanece como uno de sus patógenos prioritarios por la falta de tratamientos, su potencial de letalidad y la posibilidad de que evolucione hacia variantes más transmisibles.

Ambos pacientes, enfermeros del mismo
Ambos pacientes, enfermeros del mismo hospital, desarrollaron síntomas a fines de diciembre de 2025 y la infección se confirmó en Pune (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Prevención y recomendaciones a la población

Mientras la investigación sobre la fuente del brote continúa, la OMS insiste en la importancia de la detección temprana, el aislamiento adecuado y la prevención en los centros de salud. Recomienda a la población evitar el consumo de savia cruda de palma datilera, lavar y pelar frutas, y reducir el contacto cercano con personas enfermas. La atención médica temprana es esencial para mejorar la supervivencia.

El temor a la propagación del virus llevó a Tailandia, Nepal o Hong Kong a activar controles en sus aeropuertos, aunque hasta ahora no se han detectado casos fuera de la región afectada.

La OMS mantiene la vigilancia, y la situación continúa bajo seguimiento internacional, con énfasis en la capacidad de respuesta local y la cooperación global.

Temas Relacionados

NipahOMSIndiaVirus NipahÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuál es la extraña condición neurológica que mezcla sentidos y transforma la percepción del tiempo

No se trata solo de una curiosidad perceptiva, sino de una forma particular en la que el cerebro integra información sensorial. Qué explican los especialistas sobre su funcionamiento, a cuántas personas afecta y cómo influye en la vida cotidiana

Cuál es la extraña condición

Por qué el litio podría cambiar la forma en que se trata el Alzheimer, según un estudio de Harvard

Una formulación probada por un equipo científico logró revertir la pérdida de memoria en ratones y avanza hacia la prueba en humanos para determinar su eficacia y seguridad en pacientes que padecen esa enfermedad neurodegenerativa

Por qué el litio podría

Cuál es el nutriente que impulsa el bienestar emocional y la salud cerebral

Diversos especialistas en neurociencia y nutrición explicaron en Real Simple cómo incorporar ciertos alimentos en la rutina diaria puede favorecer la función cognitiva y fortalecer la estabilidad emocional en personas de todas las edades

Cuál es el nutriente que

Los cinco hábitos frecuentes que afectan silenciosamente el corazón, según expertos

La rutina diaria puede acumular riesgos imprevistos para la salud, advierten especialistas consultados por EatingWell. Cuáles son las estrategias que permiten reducir el impacto y fortalecer el bienestar cardíaco a largo plazo

Los cinco hábitos frecuentes que

Un estudio reveló el potencial de dos aceites esenciales en la lucha contra la resistencia bacteriana

Variedades como el tomillo y el romero podrían reforzar de manera natural el tratamiento de infecciones. El trabajo fue publicado en Frontiers in Microbiology

Un estudio reveló el potencial
DEPORTES
Polémica en la UFC: sospecharon

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales en el W75 de Vero Beach tras el retiro de la máxima favorita

Thiago Tirante quedó eliminado en Baréin y viaja a Corea del Sur: será el primer singlista del equipo argentino de Copa Davis

Faustino Oro recuperó la sonrisa: se impuso al ex campeón Daniil Yuffa y enfrentará a una de las leyendas del ajedrez

La mala noticia que recibió Jack Doohan luego de chocar tres veces consecutivas durante su prueba en la Super Fórmula de Japón

TELESHOW
El orgullo de Zaira Nara

El orgullo de Zaira Nara luego de que su hijo de cinco años completara una travesía en La Patagonia

La Barby sufrió un violento ataque a la salida de la radio: “Él tenía una botella y me empezó a pegar”

Solcito Fijo, la hija de Piñón, entre el teatro y la familia en Carlos Paz: “Volver a cantar con papá fue sanador”

Evangelina Anderson desmintió romances y se refirió a la ruptura con Martín Demichelis: “Un montón de veces intentó volver”

Así vive Rocío Marengo sus primeros días como mamá de Isidro: el tiempo de relax antes de la rutina laboral

INFOBAE AMÉRICA

Así es el coral que

Así es el coral que coordina sus movimientos sin cerebro, un misterio evolutivo que sorprende a la ciencia

El papa León XIV se reunió con ejecutivos en el Vaticano para discutir la minería ética

El Valle del Cauca mantiene la calificación triple A, la más alta del país, según Fitch Ratings

Una ex magistrada de la Corte Suprema de Chile ingresó en prisión preventiva por corrupción

Detectan compuestos tóxicos en superficies deportivas hechas con neumáticos usados, alerta un estudio