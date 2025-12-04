Un escaneo común puede prevenir daños faciales por rellenos cosméticos

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Los rellenos cosméticos están diseñados para realzar la belleza de una persona, pero pueden causar daños y deformidades si se aplican incorrectamente.

Sin embargo, las ecografías pueden ayudar a los médicos a prevenir estos efectos secundarios desagradables al guiar con precisión el tratamiento para disolver los rellenos mal colocados que bloquean los vasos sanguíneos, según los resultados presentados el miércoles en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica.

Este uso de ecografías puede mejorar el tratamiento de la oclusión vascular --interrupción del flujo sanguíneo-- causada por rellenos mal colocados, según los investigadores.

"Los eventos de oclusión vascular en la cara pueden ser devastadores porque, si no se tratan adecuadamente, pueden causar necrosis e incluso deformación facial", dijo la investigadora Dra. Rosa Maria Silveira Sigrist, radióloga adjunta en la Universidad de São Paulo, Brasil, en un comunicado de prensa.

Los rellenos cosméticos se inyectan para mejorar la apariencia facial añadiendo volumen, suavizando arrugas y realzando los contornos, según los investigadores en notas de fondo.

El relleno cosmético más común, el ácido hialurónico, se utilizó en más de 5,3 millones de tratamientos en Estados Unidos en 2024, según los investigadores.

Para seguir los riesgos de estos rellenos, los investigadores estudiaron complicaciones de los vasos sanguíneos entre 100 pacientes tratados en cuatro centros de radiología, un centro de dermatología y un centro de cirugía plástica entre mayo de 2022 y abril de 2025.

La complicación más común implicaba que los rellenos interferían con el flujo sanguíneo entre las arterias superficiales y profundas de la cara, afectando aproximadamente al 42% de los casos.

Otro 35% de los casos implicaba un bloqueo total del flujo sanguíneo en los principales vasos sanguíneos, a menudo asociado a arterias que conducen a la nariz.

Las zonas alrededor de la nariz son lugares especialmente riesgosos para la inyección, porque las arterias allí conectan con vasos sanguíneos que alimentan la cara, así como con órganos principales, dijo Sigrist. Las complicaciones graves causadas por daños en esos vasos pueden incluir ceguera e ictus.

Los médicos tratan los vasos sanguíneos bloqueados por rellenos con hialuronidasa, una enzima que descompone el ácido hialurónico.

"Si los inyectores no se guían por ecografía, tratan según la ubicación de los hallazgos clínicos e inyectan a ciegas", explicó Sigrist.

"Pero si podemos ver el hallazgo de la ecografía, podemos apuntar al lugar exacto donde ocurre la oclusión", continuó Sigrist. "En lugar de inundar la zona con hialuronidasa, podemos hacer inyecciones guiadas que consuman menos hialuronidasa y ofrecen mejores resultados de tratamiento."

La ecografía también puede prevenir el problema desde el principio, ayudando a los médicos a colocar los rellenos con precisión para que no provoquen obstrucciones de vasos sanguíneos, añadió Sigrist.

Además, se necesita menos relleno cuando se utiliza la ecografía para ayudar a guiar las inyecciones, señaló Sigrist.

Sin embargo, los investigadores señalaron que es necesario un mejor mapeo de los vasos sanguíneos faciales para ayudar a identificar patrones comunes de complicaciones relacionadas con los rellenos.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos tiene más información sobre los rellenos dérmicos.

FUENTE: Sociedad Radiológica de Norteamérica, nota de prensa, 3 de diciembre de 2025