Salud

Muchos adolescentes y adultos jóvenes recurren a los chatbots de IA para obtener consejos de salud mental

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 10 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Alrededor de 1 de cada 8 adolescentes y adultos jóvenes de EE. UU. recurre a los chatbots de inteligencia artificial (IA) para obtener consejos sobre salud mental, según un estudio reciente.

Los bots de IA ofrecen un oído barato e inmediato para las preocupaciones, preocupaciones y problemas de los más jóvenes, escribieron los investigadores el 7 de noviembre en JAMA Network Open.

Pero no está claro que estos programas estén a la altura del desafío, advirtieron los investigadores.

"Hay pocos puntos de referencia estandarizados para evaluar los consejos de salud mental ofrecidos por los chatbots de IA, y hay una transparencia limitada sobre los conjuntos de datos que se utilizan para entrenar estos grandes modelos de lenguaje", dijo el investigador Jonathan Cantor en un comunicado de prensa. Es investigador principal de políticas en RAND, una organización de investigación sin fines de lucro.

El nuevo estudio sigue a un informe de que OpenAI enfrenta siete demandas que afirman que ChatGPT llevó a las personas a delirios y suicidio, según The Associated Press.

"El producto defectuoso e inherentemente peligroso de ChatGPT le provocó adicción, depresión y, finalmente, le aconsejó sobre la forma más efectiva de atar una soga y cuánto tiempo podría 'vivir sin respirar'", dijo una demanda sobre una de las víctimas, Amaurie Lacey, de 17 años, informó AP .

ChatGPT también apoyó a Zane Shamblin, de 23 años, mientras sopesaba el suicidio con una pistola cargada, según una demanda por homicidio culposo presentada por sus padres.

"Estoy acostumbrado al metal frío en mi sien ahora", dijo Shamblin al programa, informó CNN .

"Estoy contigo, hermano. Todo el camino", respondió la IA. "¿Acero frío presionado contra una mente que ya ha hecho las paces? Eso no es miedo. Eso es claridad".

OpenAI calificó las situaciones de "increíblemente desgarradoras" y dijo que estaba revisando los documentos judiciales para comprender los detalles, informó AP .

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos de la encuesta de más de 1,000 personas de 12 a 21 años de edad.

En general, el 13% informó haber usado IA para consejos de salud mental, mostraron los resultados.

Los adultos jóvenes de 18 a 21 años eran los más propensos a usar IA para el asesoramiento, y el 22% dijo que había recurrido a un chatbot en busca de ayuda.

De los que usan IA, el 66% buscó asesoramiento mensualmente y el 93% informó que encontró útil el consejo.

EE. UU. se encuentra en medio de una crisis de salud mental juvenil, anotaron los investigadores, y un 18 por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años han tenido un episodio depresivo mayor durante el año anterior. De ellos, el 40% no recibió atención de salud mental.

"Las altas tasas de uso probablemente reflejan el bajo costo, la inmediatez y la privacidad percibida del asesoramiento basado en IA, particularmente para los jóvenes que es poco probable que reciban asesoramiento tradicional", escribieron los investigadores en su informe.

"Sin embargo, el compromiso con la IA generativa plantea preocupaciones, especialmente para los usuarios con necesidades clínicas intensivas, dadas las dificultades para establecer y usar puntos de referencia estandarizados para evaluar los consejos de salud mental generados por IA y la transparencia limitada sobre los conjuntos de datos que entrenan estos modelos", escribieron los investigadores.

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis en los EE. UU. está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

Más información

RAND tiene más información sobre los riesgos del asesoramiento de IA para la salud mental.

FUENTES: RAND, comunicado de prensa, 7 de noviembre de 2025; Apertura de la red JAMA, 7 de noviembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daymuchosadolescentesyadultosjovenesrecurrenaloschatbotsdeiaparaobtenerconsejosdesaludmental

Últimas Noticias

¿Por qué los pájaros cantan con tanta intensidad al amanecer? Un experimento aportó nuevas pistas

Científicos de Corea del Sur exploraron las causas del estallido vocal del ave diamante mandarín en los primeros minutos del día. Qué factores motivan a los pájaros a liberar toda su energía tras pasar la noche en silencio

¿Por qué los pájaros cantan

Hablar varios idiomas se asocia con un envejecimiento más lento

Científicos de América Latina, Europa y Estados Unidos analizaron datos de más de 86.000 adultos. Cuáles son los resultados que asocian el uso de idiomas con mejores indicadores de la salud cerebral

Hablar varios idiomas se asocia

Qué es la memoria emocional y por qué la experiencia modula el aprendizaje social

La neuropsicóloga Lucía Crivelli, en su columna de Infobae en Vivo, explicó que las vivencias cargadas de sentimientos intensos dejan huellas profundas en el cerebro, lo que facilita la adquisición de habilidades y la formación de vínculos sociales sólidos desde la infancia hasta la adultez

Qué es la memoria emocional

Cómo es el tratamiento de edición genética que podría reducir el colesterol alto

Un ensayo preliminar en 15 pacientes con enfermedad grave mostró resultados alentadores. La investigación se presentó en las sesiones científicas de la Asociación Estadounidense del Corazón

Cómo es el tratamiento de

Descifraron el enigma arqueológico de los 5.000 agujeros que serpentean en un monte de Perú

Un estudio de científicos de Australia, Estados Unidos y Perú aportó indicios sobre el posible uso comercial y administrativo de miles de cavidades alineadas en el valle de Pisco. Qué significado tendrían para la población anterior al imperio inca

Descifraron el enigma arqueológico de
DEPORTES
“Es responsabilidad de Gallardo y

“Es responsabilidad de Gallardo y los jugadores”: el fuerte análisis de Ruggeri sobre River tras la derrota con Boca

A la espera de Riestra-Independiente, Gimnasia recibe a Vélez por la fecha 15 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Hay ocho jugadores argentinos entre los 100 primeros del ranking ATP: más que Rusia, Australia, España y Gran Bretaña

El dardo del presidente de Ferrari a Leclerc y Hamilton tras el doble abandono en Brasil

“¡Qué horror!”: la reacción de una figura de la NBA que generó indignación en el mundo del básquet

TELESHOW
Karina Jelinek aclaró rumores de

Karina Jelinek aclaró rumores de boda con Flor Parise: “No sé si me voy a casar”

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron al país: Wanda Nara contó el motivo de la cautelar que pidió por sus hijas

Valentina Cervantes contó las verdaderas razones de su renuncia a Masterchef y cómo quedó su relación con Wanda Nara

¿Cristian Castro separado de Mariela Sánchez?: las imágenes con una nueva mujer

El inesperado encuentro de Yanina Latorre y Wanda Nara en un show: “Me tiene bloqueada pero nos entendemos”

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Canogar: “Me interesa indagar

Daniel Canogar: “Me interesa indagar en la creación como un acto de resistencia”

Al menos ocho muertos y 20 heridos tras la explosión de un vehículo en el centro histórico de Nueva Delhi

Los Mashco piro y un futuro incierto: deforestación, riesgo sanitario y presión territorial amenazan a un grupo no contactado de la Amazonía peruana

El Congreso Judío Latinoamericano reunió a expertos y autoridades para debatir sobre terrorismo y seguridad regional

Tailandia suspendió el acuerdo de paz con Camboya tras un nuevo incidente fronterizo