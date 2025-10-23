Los médicos pasan por alto un síntoma común del autismo, según una encuesta

JUEVES, 23 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los médicos no están evaluando ni tratando un síntoma común del autismo, según un estudio reciente.

Hasta un 87 por ciento de los niños autistas tienen problemas de movimiento, como retrasos en gatear o caminar, mala coordinación, problemas con el equilibrio, patrones de marcha anormales y problemas con las habilidades motoras finas, como agarrar objetos o dibujar, dijeron los investigadores.

Pero pocos neurólogos infantiles identifican correctamente estos déficits motores como una característica del autismo, y más de la mitad subestiman cuán comunes son estos problemas, informaron los investigadores en la revista Pediatric Neurology.

"Las preocupaciones motoras son tan comunes, si no más comunes, que las dificultades del lenguaje verbal en los niños con autismo, pero están siendo significativamente poco reconocidas y tratadas de forma insuficiente", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Rujuta Wilson, neuróloga pediátrica de UCLA Health.

En el estudio, los investigadores encuestaron a 100 neurólogos infantiles y especialistas en neurodesarrollo de EE. UU. sobre su conocimiento de los problemas motores en los niños con autismo.

Los problemas de movimiento con frecuencia surgen durante la infancia y pueden persistir sin tratamiento, lo que provoca una cascada de retraso en el desarrollo, dijeron los investigadores.

Por ejemplo, cuando los niños pequeños no hacen una transición suave a caminar, pierden oportunidades de desarrollo que provienen de un mayor acceso a los objetos e interacciones más sofisticadas con los cuidadores, anotaron los investigadores.

Como los problemas motores no se tratan, pueden afectar la capacidad de un niño para explorar su entorno, desarrollar habilidades lingüísticas y relacionarse socialmente con los demás, dijeron los investigadores.

Sin embargo, investigaciones anteriores han demostrado que estos problemas no se detectan ni se manejan. Un estudio de Australia encontró que aunque el 80% de los niños autistas tenían déficits motores en las pruebas estandarizadas, los médicos solo detectaron estos problemas en poco más del 1% de los casos, anotaron los investigadores.

La nueva encuesta encontró un punto ciego similar entre los neurólogos infantiles de EE. UU.:

Solo el 36% identificó correctamente los déficits motores como una característica potencial del autismo, a pesar de que se han incluido en los criterios de diagnóstico desde 2013. Más de la mitad subestimó cuán comunes son los problemas motores, y el 57% dijo que afectan al 15% al 50% de los niños. Alrededor del 58% dijo que realiza evaluaciones motoras detalladas en los pacientes, y otros dijeron que las barreras conductuales, las limitaciones de tiempo o la falta de capacitación les impiden realizar la evaluación.

"Debemos asegurarnos de que la capacitación sobre la evaluación de las dificultades motoras únicas en los individuos autistas esté bien desarrollada durante la escuela de medicina y la capacitación de residencia", dijo Wilson. "Hay consideraciones importantes al trabajar con esta población, incluidas las sensibilidades sensoriales, las diferencias de lenguaje y los desafíos de comportamiento, y existen estrategias y apoyo que se pueden usar para garantizar que las personas autistas reciban la atención más completa".

Wilson sugiere que los médicos tengan a mano juguetes y objetos de fácil acceso para evaluar el control motor fino, la fuerza y la coordinación de los niños.

"También es crucial que desarrollemos herramientas de detección más prácticas que se puedan usar de manera eficiente en entornos clínicos", dijo, y agregó que estas herramientas deben incluir a las personas con discapacidad intelectual y a las que son mínimamente verbales. Además, dijo Wilson, deben incluir medidas de informes de cuidadores que no requieran una capacitación extensa o tiempo para implementarlas.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre las señales y los síntomas del autismo.

FUENTES: UCLA, comunicado de prensa, 13 de octubre de 2025; Neurología pediátrica, 13 de octubre de 2025