Cambios sutiles podrían predecir la enfermedad inflamatoria intestinal años antes de que aparezcan los síntomas

Puntos clave.Los pacientes diagnosticados con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) muestran signos del trastorno años antes de desarrollar síntomas..Los cambios en el intestino pueden detectarse en análisis de sangre hasta ocho años antes de un diagnóstico de enfermedad de Crohn y hasta tres años antes de un diagnóstico de colitis ulcerativa..Estas pruebas podrían usarse para predecir la EII y potencialmente prevenir su desarrollo.

Te puede interesar: Una edad biológica mayor a la cronológica puede aumentar el riesgo de demencia y ACV

LUNES, 13 de noviembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- La enfermedad inflamatoria intestinal comienza a desarrollarse años antes de que los pacientes presenten síntomas, sugiere un nuevo estudio.Los cambios en el intestino pueden detectarse en análisis de sangre hasta ocho años antes de un diagnóstico de la enfermedad de Crohn y hasta tres años antes de un diagnóstico de colitis ulcerativa, según hallazgos recientemente publicados en la revista Cell Reports Medicine.Esto podría brindar a los médicos la oportunidad de tomar medidas preventivas antes de que comiencen los síntomas o prescribir medicamentos cuando serán más efectivos, dijeron los investigadores."Nuestra investigación muestra que el daño intestinal que estamos viendo en el momento del diagnóstico es solo la punta del iceberg. Muchos cambios están ocurriendo sutilmente en el cuerpo antes de que la enfermedad se afiance", dijo el investigador James Lee en un comunicado de prensa del Instituto Francis Crick. Lee es líder del grupo de su Laboratorio de Mecanismos Genéticos de Enfermedades en Londres."Esto tiene enormes implicaciones para la prevención, ya que destaca que hay una ventana de oportunidad para el tratamiento", agregó. "Aún no sabemos si medidas preventivas como cambiar la dieta o dejar de fumar evitarían que alguien contraiga estas enfermedades, pero esto abre la puerta a esa posibilidad."La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa implican una inflamación excesiva en el intestino, lo que lleva a síntomas como dolor abdominal y diarrea."Estas enfermedades incurables afectan a individuos jóvenes y son el doble de comunes que la diabetes tipo 1. Comprender los mecanismos exactos detrás de su desarrollo es esencial para prevenir finalmente que ocurran estas enfermedades", dijo Tine Jess, directora del Centro para la Predicción Molecular de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en la Universidad de Aalborg en Dinamarca.Para este estudio, los investigadores evaluaron los registros electrónicos de salud de pacientes en Dinamarca, comparando a 20,000 personas con EII contra 4.6 millones sin EII. Miraron 10 años de resultados de pruebas previos al diagnóstico de EII de los pacientes, para ver si tenían algún cambio temprano en común.Descubrieron cambios en ciertos minerales, células sanguíneas y marcadores inflamatorios que ocurrieron en pacientes con EII años antes de desarrollar síntomas y ser diagnosticados.La mayoría de los cambios observados fueron sutiles y habrían aparecido dentro de un rango normal para los análisis de sangre estándar, dijeron los investigadores. No habrían sido señalados como motivo de preocupación por los médicos.Los investigadores investigarán a continuación si estos hallazgos podrían usarse para predecir quién contraerá EII, así como si el tratamiento y la prevención podrían ayudar a las personas a evitar o minimizar un caso inminente de EII."Muchos jóvenes son afectados por la EII. Sus vidas, esperanzas y aspiraciones para el futuro se trastornan con un diagnóstico y tratando de vivir con una enfermedad crónica", dijo la investigadora principal Marie Vestergaard, estudiante de doctorado en la Universidad de Aalborg."Como joven, esto me afecta", agregó. "Me alegra que nuestra investigación pueda ayudar a predecir quién podría sufrir potencialmente de EII y así comenzar el tratamiento antes, lo cual mejoraría enormemente su calidad de vida."Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la enfermedad inflamatoria intestinal.FUENTE: Instituto Francis Crick, comunicado de prensa, 7 de noviembre de 2023.