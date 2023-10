¿Podría un filtro de aire barato y casero ayudar a eliminar los virus de su hogar?

MARTES, 31 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Un purificador de aire barato y casero es lo suficientemente potente como para proteger eficazmente un hogar de los virus de la gripe y el COVID-19 en suspensión, según los resultados de las pruebas de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, por sus siglas en inglés).El filtro, fabricado con suministros comunes de ferretería que cuestan 60 dólares, superó a los costosos filtros de aire de venta al público en pruebas realizadas en una cámara avanzada de la EPA que simula condiciones del mundo real, dijeron los científicos.También es fácil de armar. De hecho, un grupo de estudiantes de quinto grado de Connecticut construyó uno de los cubos de filtro utilizados por la EPA en sus pruebas.El purificador de aire casero de los escolares, decorado como la mascota de su escuela, un búho, y llamado "Owl Force One", funcionó tan bien como cajas similares construidas por científicos de la EPA.Las pruebas de la EPA mostraron que estos cubos de filtro caseros eliminaron el 97% de los virus en suspensión de una habitación después de funcionar durante 30 minutos y más del 99% de las partículas virales después de una hora."Es bastante impresionante, considerando la naturaleza de bajo costo y hazlo tú mismo de esta tecnología", dijo Katherine Ratliff, una científica física de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la EPA. "Rindieron mejor que muchas de las tecnologías comercialmente disponibles más caras que hemos probado, en términos de su eliminación de aerosoles infecciosos".El purificador de aire casero se llama Caja Corsi-Rosenthal. Lleva el nombre de los dos hombres que primero lo pensaron: Richard Corsi, decano de ingeniería en la Universidad de California, Davis, y Jim Rosenthal, director general de la empresa con sede en Texas Tex-Air Filters.La caja del filtro de aire se crea uniendo con cinta adhesiva cuatro filtros para horno en un cubo, y luego pegando un ventilador estándar de 20 pulgadas en la parte superior. Se utiliza un cuadrado de cartón cortado del contenedor del ventilador para la parte inferior de la caja del filtro."Estás tomando un ventilador mecánico y básicamente estás haciendo pasar el aire a través de los filtros", dijo Marina Creed, directora de la Iniciativa de Calidad del Aire Interior de la Universidad de Connecticut. "El aire limpio se libera hacia arriba a través de la parte superior del ventilador".Los filtros utilizados para crear la caja deben tener una clasificación MERV 13, que es lo suficientemente eficiente como para filtrar partículas muy pequeñas en el aire, dijo Creed."Personalmente los he comprado en Ace Hardware, Home Depot, Lowe's, Amazon", dijo. "Son simples filtros de horno. También los usas en aires acondicionados".Durante más de dos años, el equipo de Creed ha estado construyendo y donando purificadores de aire CR Box en todo Connecticut, incluidos 150 en junio para proteger a las personas vulnerables del humo creado por los incendios forestales en Canadá.El equipo también ha donado materiales y planes de lecciones para 100 filtros de caja a la Asociación de Educación de Connecticut, para que las escuelas puedan mejorar la calidad del aire interior mientras enseñan a los estudiantes algunos conceptos científicos y tecnológicos.Un estudiante de quinto grado de la Academia STEM Commodore Macdonough en Middletown, Conn., se enteró del proyecto de la universidad y escribió una carta a Creed pidiendo ser incluido."Mi clase y yo quedamos asombrados con su invención, y queríamos ver si podíamos intentar hacer uno nosotros mismos", escribió Eniola Shokunbi, de 9 años. "Mi escuela fue construida en 1925, y podría usar algunas mejoras. Su invención podría ayudarnos con eso. ¿Estaría dispuesta a compartir los planes de la Caja Corsi-Rosenthal?"Inspirados por la carta, los investigadores de la Universidad de Connecticut fueron a la escuela y guiaron a los estudiantes en la construcción de varias cajas CR, dijo Creed.En julio, Creed llevó la caja Owl Force One de los niños a la Oficina de Investigación y Desarrollo de la EPA en Research Triangle Park, N.C., para realizar pruebas avanzadas.Las pruebas se realizaron en una cámara de 3,000 pies cúbicos llena de partículas en suspensión similares a la saliva que contenían un virus llamado MS2, dijo Ratliff.MS2 "técnicamente es lo que se llama un bacteriófago, por lo que es un virus que infecta a las bacterias en lugar de a los humanos, lo que lo hace mucho más seguro para trabajar que algo como el virus del COVID o la gripe", dijo. "Estamos tratando de generar partículas que sean más representativas de lo que se emitiría de los humanos".El virus MS2 también es más resistente y más pequeño que los coronavirus o los virus de la gripe, por lo que cualquier cosa que funcione contra él también debería ser efectiva contra esos patógenos humanos, añadió Ratliff.Los investigadores probaron Owl Force One contra tres cajas CR fabricadas por los propios científicos de la EPA."Todos rindieron más o menos igual", dijo Ratliff. "El que fue construido por los estudiantes rindió tan bien como los que fueron ensamblados en la EPA".La EPA probó Owl Force One a baja velocidad, que es lo que los maestros han estado usando para mantener bajo el ruido del ventilador en sus aulas, dijo Ratliff.A baja velocidad, Owl Force One funcionó tan bien como las cajas de filtro de la EPA que fueron probadas a alta velocidad, dijo."No afectó realmente a nuestros resultados", dijo Ratliff. "Rindieron bien tanto si estaban en baja como en alta".Los investigadores de la EPA están preparando un artículo sobre sus pruebas para su publicación en una revista revisada por pares, dijo Ratliff.Pero dado que Estados Unidos está entrando en la temporada de resfriados y gripe, y enfrentando continuos aumentos de COVID, los investigadores decidieron publicar los resultados anticipadamente para que la gente pudiera construir sus propias cajas de filtro CR para protegerse.Las cajas CR también podrían ser útiles para proteger a las personas del humo de los incendios forestales, que se ha vuelto más común a medida que el cambio climático intensifica los incendios forestales en todo el mundo, dijo Ratliff."Una de las cosas que realmente resalta de la Caja Corsi-Rosenthal es su versatilidad", dijo Ratliff. "Se ha implementado en respuesta a los incendios forestales. Ha sido implementado en respuesta a la pandemia. Es realmente una herramienta multifunción que puede ser útil en muchas situaciones diferentes".Las instrucciones para construir la Caja Corsi-Rosenthal están disponibles en línea, y hay varios videos de YouTube que guían a las personas a través del proceso de construcción.Para más información sobre la calidad del aire en interiores, visite la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.FUENTES: Katherine Ratliff, PhD, física, Oficina de Investigación y Desarrollo, Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., Research Triangle Park, N.C.; Marina Creed, directora, Iniciativa de Calidad del Aire Interior, Universidad de Connecticut, comunicado de prensa, 30 de octubre de 2023

Te puede interesar: Estados Unidos analiza la aprobación de una vacuna mejorada contra la meningitis

Derechos de autor © 2023 HealthDay. Todos los derechos reservados.Esta historia fue proporcionada por HealthDay.