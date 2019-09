También falta mejorar las estadísticas sobre los casos de cánceres. "Como los casos de cáncer en nuestro país no son de notificación obligatoria y los registros de cáncer disponibles tienen una cobertura desigual, nos privamos de contar con datos certeros sobre la incidencia, que permitirían diseñar políticas públicas más eficientes para la investigación, prevención, detección y manejo del cáncer", afirmó la doctora Ortiz. Si no mejoran los registros oncológicos, los esfuerzos por mejorar la sobrevida de los pacientes no podrán evaluarse y la ineficiencia del sistema de salud marcará el destino de las políticas y programas.