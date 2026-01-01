Viajar al exterior con mascotas no tradicionales: qué tener en cuenta antes de armar las valijas

Cada vez más personas comparten su vida —y también sus viajes— con conejos, hámsteres, hurones, reptiles, aves u otras especies no tradicionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar acompañado por una mascota ya no se limita a perros y gatos. Cada vez más personas comparten su vida —y también sus viajes— con conejos, hámsteres, hurones, reptiles, aves u otras especies no tradicionales.

Este cambio en las formas de convivencia también se refleja en los traslados internacionales, donde crece la demanda por llevar a estos animales de compañía al exterior.

Ahora bien, ¿qué hay que saber antes de planificar el viaje? A diferencia de los animales más habituales, estas mascotas requieren una gestión sanitaria específica. El documento central es el Certificado Veterinario Internacional (CVI), que acredita que el animal cumple con las exigencias del país de destino y permite su ingreso sin inconvenientes.

Un primer paso clave: verificar los acuerdos sanitarios

Antes de iniciar cualquier trámite, es fundamental confirmar si existe un acuerdo sanitario vigente entre la Argentina y el país al que se viaja para la especie en cuestión. Esta información se consulta en el buscador oficial del organismo sanitario nacional.

Si la especie o el destino no figuran, no conviene avanzar: en ese caso, corresponde realizar una consulta formal para que se gestionen los requisitos con la autoridad sanitaria del país receptor.

Además, según la especie y el objetivo del traslado, pueden intervenir otros organismos. ¿El país de destino exige un permiso de importación? ¿Es necesaria una autorización vinculada a biodiversidad o fauna silvestre? Resolver estas cuestiones desde el inicio evita demoras y sorpresas de último momento.

El trámite formal para autorizar el traslado

Cuando existe un acuerdo sanitario, el siguiente paso es presentar la solicitud de autorización para exportar animales vivos a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Allí se deben consignar datos básicos pero indispensables: especie, cantidad de animales, finalidad del traslado (animal de compañía), país de destino y fecha estimada del viaje.

Este registro es el punto de partida del proceso administrativo y permite avanzar con los controles sanitarios correspondientes.

Seguimiento, controles y emisión del certificado

Una vez ingresada la solicitud, se abre un expediente electrónico que el usuario puede seguir en línea. En ese marco se definen las tareas sanitarias previas al viaje y, al finalizar, se emite el CVI que acompañará a la mascota hasta su destino.

Según la especie y las exigencias del país receptor, pueden solicitarse exámenes clínicos, estudios de laboratorio o incluso períodos de cuarentena antes del embarque. Por eso, una pregunta clave es: ¿con cuánta anticipación iniciar el trámite? La respuesta varía en cada caso, pero siempre conviene hacerlo con tiempo suficiente.

Cuidar el bienestar durante el viaje

Más allá de los papeles, el traslado de una mascota no tradicional implica pensar en su bienestar. Consultar a un veterinario matriculado permite recibir recomendaciones prácticas para reducir el estrés, asegurar condiciones adecuadas de transporte y anticipar cuidados durante el trayecto.

También es importante comunicarse con la empresa de transporte —ya sea aérea u ómnibus—, ya que pueden existir requisitos específicos adicionales para este tipo de animales.

Por último, desde el organismo sanitario nacional recuerdan que la tenencia responsable de mascotas no tradicionales incluye verificar siempre su origen legal. Evitar el tráfico ilegal de fauna es clave no solo para cumplir la normativa, sino también para proteger la biodiversidad y los ecosistemas.

Para más información, se puede consultar el portal oficial del organismo o utilizar sus canales de atención al público.

