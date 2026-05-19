República Dominicana

Exportaciones de zonas francas dominicanas crecen 4.3 % en primeros cuatro meses de 2026

Un incremento en la producción de bienes con mayor complejidad tecnológica y la confianza de inversionistas internacionales permitieron que los envíos al exterior mantuvieran una tendencia al alza durante los primeros meses del año

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Bandera de República Dominicana ondea en un puerto al atardecer, con grúas, numerosos contenedores y un barco de carga, incluye texto "Exportaciones dominicanas en 2026".
El pabellón dominicano ondea sobre un puerto con contenedores y grúas, representando las proyecciones de exportaciones dominicanas en 2026, un pilar para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones provenientes de las zonas francas de la República Dominicana alcanzaron los USD 2,803.3 millones durante el primer cuatrimestre de 2026, impulsadas por sectores de alto valor agregado y respaldadas por un clima de inversión favorable. Esto ubica al país como referente regional en la producción para mercados internacionales, según informó el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, el organismo oficial regulador del sector exportador.

El sector registró un crecimiento interanual de 4.3 %, equivalente a un aumento de USD 115.2 millones respecto al mismo periodo de 2025, según cifras divulgadas por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Este avance responde al proceso de diversificación productiva y al fortalecimiento de la base industrial nacional.

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En este contexto, las actividades de metales y sus manufacturas encabezaron la expansión sectorial con un incremento de 62.5 %, seguidas por las comercializadoras con 23.2 % y los productos químicos con 20.6 %. Los resultados indican la evolución de las zonas francas hacia procesos productivos de mayor complejidad tecnológica y capacidad para insertarse en mercados de elevada exigencia.

Las exportaciones en segmentos estratégicos consolidaron la tendencia positiva detectada. Los productos médicos y farmacéuticos alcanzaron un valor de USD 966 millones en el cuatrimestre analizado; el tabaco y sus derivados sumaron USD 461.2 millones, y los productos eléctricos y electrónicos, USD 15.2 millones.

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Según el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Johannes Kelner, estos datos confirman la solidez del régimen de zonas francas dominicano y su atractivo para la inversión internacional. Kelner aseguró que la República Dominicana se consolida como una de las plataformas regionales clave para la producción orientada a la exportación, ofreciendo condiciones para el desarrollo de operaciones de alto valor y proyección global.

Vista aérea de una zona franca con almacenes, contenedores de carga de varios colores, camiones y montacargas, palmeras y montañas al fondo bajo un cielo con nubes.
Vista aérea de una zona franca en República Dominicana, con múltiples almacenes, contenedores de envío apilados y camiones cargando, ilustrando la actividad logística y comercial vital para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos destacados del primer cuatrimestre 2026

El entorno macroeconómico estable, la competitividad regulatoria y la infraestructura productiva son, a juicio del responsable del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, los factores que sustentan la confianza internacional en el modelo dominicano de zonas francas. Kelner relacionó los resultados con las políticas de la administración que encabeza el presidente Luis Abinader Corona, orientadas a la promoción de inversiones, la mejora del clima de negocios y la consolidación de la seguridad jurídica.

De acuerdo con la evaluación contenida en el comunicado difundido por el organismo, las perspectivas para el resto de 2026 se mantienen favorables. La llegada constante de nuevas inversiones y la expansión de las capacidades productivas, así como la mayor integración del país en las cadenas globales de valor, especialmente en manufactura avanzada y servicios de exportación, abren expectativas de continuidad en la senda de crecimiento registrada.

De hecho, en febrero, las exportaciones de zonas francas crecieron 7.4 % en febrero de 2026 hasta sumar USD 703.88 millones, lo que situó al país en una senda de dinamismo exportador impulsada principalmente por la demanda de Estados Unidos y por el fortalecimiento de sus vínculos con cadenas globales de valor, según cifras de la Dirección General de Aduanas difundidas por el medio dominicano Diario Libre.

Vista de un puerto al amanecer con contenedores de carga, uno con la bandera de República Dominicana y otros abiertos mostrando cigarros artesanales, un barco y montacargas.
Cargamento de cigarros artesanales dominicanos listos para exportación en contenedores de envío, con la bandera de República Dominicana y actividad portuaria al amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los dos primeros meses de 2026, el monto total exportado por República Dominicana ascendió a USD 2.290 millones, con un crecimiento acumulado del 13.7 % frente al mismo periodo de 2025, según Diario Libre. El bloque de la Unión Europea registró un aumento del 32 % en las exportaciones dominicanas en enero y febrero de 2026, lo que permitió a la región ubicarse como principal motor del crecimiento acumulado en ese lapso. Por su parte, en el primer bimestre las zonas francas sumaron USD 28.28 millones más que en el mismo periodo de 2025, equivalentes a un avance del 2.3 %.

Esta expansión refleja la resiliencia del sector ante los retos globales. La presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Claudia Pellerano, sostuvo al medio Diario Libre: “Estos resultados confirman la resiliencia y la capacidad de recuperación del sector de zonas francas, así como su papel dentro del dinamismo exportador de la República Dominicana”.

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