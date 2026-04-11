República Dominicana: Recaudación tributaria alcanza RD$78,000 millones en marzo y supera meta fiscal

La recaudación de la DGII en marzo de 2026 alcanzó RD$78,102.5 millones, superando en RD$4,016.2 millones la meta prevista para el mes. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana (DGII), reveló este viernes por medio de un comunicado, que recaudó RD$78,102.5 millones en marzo de 2026, superando la meta prevista en RD$4,016.2 millones y marcando un cumplimiento del 105.4 %.

Este monto reflejó el mayor crecimiento mensual interanual registrado desde la misma entidad, con un aumento de 16.5 % frente a marzo de 2025, equivalente a RD$11,061.6 millones adicionales.

Según información de la DGII, entre enero y marzo de 2026 los ingresos tributarios alcanzaron RD$244,956.2 millones, con un cumplimiento del 103.4 % respecto a la meta estimada de RD$236,991.1 millones.

Este resultado implicó un incremento absoluto de RD$26,596.7 millones respecto al primer trimestre de 2025, cuando la recaudación ascendió a RD$218,359.5 millones. Los datos de la entidad destacan que la comparación anual evidencia un crecimiento interanual del 12.2 %.

Los ingresos tributarios acumulados por la DGII entre enero y marzo de 2026 ascendieron a RD$244,956.2 millones, reflejando un crecimiento interanual del 12.2 %. (Cortesía: Dirección General de Impuestos Internos)

La DGII sostuvo que su recaudación en marzo representó el 76.3 % del total ingresado al Estado dominicano por concepto de impuestos, sobre un universo de RD$102,419 millones recaudados por todas las entidades.

Este aporte implicó un crecimiento de 13.1 % frente al mismo mes del año anterior, superando en RD$4,395.7 millones lo presupuestado para el período.

Los principales tributos impulsaron el aumento interanual

El Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aportó RD$19,870.4 millones y mostró un crecimiento de 17.2 %, lo que supuso RD$2,916.7 millones más que en marzo del año 2025.

La DGII atribuyó este desempeño al dinamismo en los sectores de comercio, hoteles, bares y restaurantes, y comercio de vehículos, cuyos incrementos oscilaron entre 4.1 % y 12.1 % en ventas gravadas.

Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos ascendió a RD$15,591.2 millones, registrando la mayor expansión porcentual interanual: 27.8 %, equivalente a RD$3,388.2 millones adicionales.

El Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas registró un aumento de 8.8 %, impulsado por el alza de asalariados gravados y mayores retenciones. (Cortesía: Freepik)

Mientras tanto, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas totalizó RD$12,911.0 millones, con un incremento de RD$1,039.5 millones y un crecimiento de 8.8 %.

La institución señaló como motor de este aumento el crecimiento de 17.2 % en asalariados gravados y 20.4 % en el monto retenido.

El Impuesto Selectivo a los Combustibles aportó RD$7,195.1 millones, creciendo un 4.4 % respecto a marzo de 2025. En tanto, tributos vinculados a vehículos como Marbete (impuesto a la circulación de vehículos), Primera Placa, CO₂ (dióxido de carbono) y Traspaso alcanzaron RD$3,382.0 millones, lo que supuso un salto de 46 % interanual. El rubro de los demás impuestos sumó RD$19,152.8 millones en marzo.

Durante el mes de marzo de 2026, la DGII informó que la fecha límite del IR-1, declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas, fue el 31 de marzo, y en ese tributo observó un crecimiento de 14 %, equivalente a RD$290.9 millones más respecto a la misma declaración del año anterior.

La institución subrayó que mantendrá sus esfuerzos para seguir mejorando la eficiencia recaudatoria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en lo que resta del año. Todo ello, a la espera de que las proyecciones se sigan superando en los próximos meses.