El gobierno dominicano impulsa el Premio Nacional Ambiental 2026 para premiar buenas prácticas ecológicas

El Ministerio de Medio Ambiente lanza el Premio Nacional Ambiental 2026 para impulsar la sostenibilidad en República Dominicana y reconocer la eficiencia en recursos naturales. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó este martes en Santo Domingo el Premio Nacional Ambiental 2026, una iniciativa que busca reconocer las mejores prácticas de protección ambiental, uso sostenible de los recursos naturales e innovación en sostenibilidad en la República Dominicana.

Esta edición amplía el alcance de convocatorias anteriores, integrando sectores productivos, la investigación, la innovación y la gestión pública sostenible.

De acuerdo con lo anunciado por el ministro Paíno Henríquez, el galardón se fundamenta en el artículo 66 de la Ley General de Medio Ambiente (64-00) y se presenta como una evolución del antiguo Premio Nacional de Producción Más Limpia.

“El Premio Nacional Ambiental marca el camino hacia una República Dominicana sostenible, donde el desarrollo económico y la protección del medio ambiente no son opuestos, sino aliados estratégicos; solo así podremos construir un futuro más resiliente, basado en la eficiencia, la innovación y el respeto a nuestros recursos naturales”, declaró el funcionario en un comunicado oficial.

La coordinación del certamen estará a cargo de la Dirección de Producción y Consumo Sostenible del Viceministerio de Cambio Climático y Sostenibilidad, bajo la dirección de Carlos Daniel Taveras. Esta dependencia contará con el apoyo de otras áreas del Ministerio y alianzas posibles con el sector público y académico.

Taveras explicó que el objetivo es “visibilizar y escalar iniciativas que están transformando la manera en que producimos, investigamos y gestionamos nuestros recursos. Apostamos a reconocer soluciones concretas que aporten valor ambiental y que puedan ser replicadas en todo el país”.

La edición 2026 del Premio Nacional Ambiental, sustentada en la Resolución núm. 0011/2026, contempla cuatro categorías principales. El renglón Producción Más Limpia está dirigido al sector empresarial; la categoría Investigación se enfoca en el ámbito académico, considerando los niveles técnico, secundario y universitario; Innovación está abierta a personas, organizaciones y ONG que aporten soluciones a desafíos ambientales, y Gestión Institucional reconoce a entidades públicas que promuevan mejoras en su desempeño ambiental.

La edición 2026 del Premio Nacional Ambiental destaca la innovación y el desarrollo sostenible como claves para el futuro del país. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Proceso de selección de los nominados

El proceso de selección tendrá una duración de ocho meses y se dividirá en tres etapas: promoción y postulación de proyectos, evaluación técnica y selección de ganadores, y entrega de reconocimientos, programada para diciembre de 2026.

Los participantes podrán recibir estatuillas, certificados y reconocimiento público, así como beneficios relacionados con el fortalecimiento de su reputación y cumplimiento ambiental.

Desde su creación, el premio ha registrado más de 270 postulaciones en siete ediciones previas, con reconocimientos a iniciativas orientadas a la reducción del consumo de agua y energía, la disminución de emisiones de carbono, la optimización en el manejo de residuos y el fomento del uso de energías renovables, aportando al avance de la sostenibilidad ambiental en la República Dominicana.

Con esta convocatoria, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales busca promover la competitividad sostenible, incentivar la economía circular, fomentar la investigación aplicada a problemáticas ambientales y fortalecer la colaboración entre sectores productivo, académico e institucional. La gestión ambiental se sitúa así como un eje central del desarrollo económico y social del país.