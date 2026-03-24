República Dominicana

El gobierno dominicano impulsa el Premio Nacional Ambiental 2026 para premiar buenas prácticas ecológicas

La iniciativa reconoce esfuerzos de empresas, instituciones y sociedad civil en materia de innovación y gestión sostenible, ampliando la convocatoria y el impacto respecto a años anteriores mediante una estructura más inclusiva y técnica

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El Ministerio de Medio Ambiente
El Ministerio de Medio Ambiente lanza el Premio Nacional Ambiental 2026 para impulsar la sostenibilidad en República Dominicana y reconocer la eficiencia en recursos naturales. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó este martes en Santo Domingo el Premio Nacional Ambiental 2026, una iniciativa que busca reconocer las mejores prácticas de protección ambiental, uso sostenible de los recursos naturales e innovación en sostenibilidad en la República Dominicana.

Esta edición amplía el alcance de convocatorias anteriores, integrando sectores productivos, la investigación, la innovación y la gestión pública sostenible.

De acuerdo con lo anunciado por el ministro Paíno Henríquez, el galardón se fundamenta en el artículo 66 de la Ley General de Medio Ambiente (64-00) y se presenta como una evolución del antiguo Premio Nacional de Producción Más Limpia.

El Premio Nacional Ambiental marca el camino hacia una República Dominicana sostenible, donde el desarrollo económico y la protección del medio ambiente no son opuestos, sino aliados estratégicos; solo así podremos construir un futuro más resiliente, basado en la eficiencia, la innovación y el respeto a nuestros recursos naturales”, declaró el funcionario en un comunicado oficial.

La coordinación del certamen estará a cargo de la Dirección de Producción y Consumo Sostenible del Viceministerio de Cambio Climático y Sostenibilidad, bajo la dirección de Carlos Daniel Taveras. Esta dependencia contará con el apoyo de otras áreas del Ministerio y alianzas posibles con el sector público y académico.

Taveras explicó que el objetivo es “visibilizar y escalar iniciativas que están transformando la manera en que producimos, investigamos y gestionamos nuestros recursos. Apostamos a reconocer soluciones concretas que aporten valor ambiental y que puedan ser replicadas en todo el país”.

La edición 2026 del Premio Nacional Ambiental, sustentada en la Resolución núm. 0011/2026, contempla cuatro categorías principales. El renglón Producción Más Limpia está dirigido al sector empresarial; la categoría Investigación se enfoca en el ámbito académico, considerando los niveles técnico, secundario y universitario; Innovación está abierta a personas, organizaciones y ONG que aporten soluciones a desafíos ambientales, y Gestión Institucional reconoce a entidades públicas que promuevan mejoras en su desempeño ambiental.

La edición 2026 del Premio
La edición 2026 del Premio Nacional Ambiental destaca la innovación y el desarrollo sostenible como claves para el futuro del país. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Proceso de selección de los nominados

El proceso de selección tendrá una duración de ocho meses y se dividirá en tres etapas: promoción y postulación de proyectos, evaluación técnica y selección de ganadores, y entrega de reconocimientos, programada para diciembre de 2026.

Los participantes podrán recibir estatuillas, certificados y reconocimiento público, así como beneficios relacionados con el fortalecimiento de su reputación y cumplimiento ambiental.

Desde su creación, el premio ha registrado más de 270 postulaciones en siete ediciones previas, con reconocimientos a iniciativas orientadas a la reducción del consumo de agua y energía, la disminución de emisiones de carbono, la optimización en el manejo de residuos y el fomento del uso de energías renovables, aportando al avance de la sostenibilidad ambiental en la República Dominicana.

Con esta convocatoria, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales busca promover la competitividad sostenible, incentivar la economía circular, fomentar la investigación aplicada a problemáticas ambientales y fortalecer la colaboración entre sectores productivo, académico e institucional. La gestión ambiental se sitúa así como un eje central del desarrollo económico y social del país.

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