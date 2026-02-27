La República Dominicana anuncia reservas de más de 150 millones de toneladas de tierras raras y redefine su política minera

La creación de la Empresa Minera Dominicana, S.A. (Emidom) a mediados de 2024 representa un cambio en la gestión de los recursos estratégicos del país. (Foto: Shutterstock)

Las reservas de tierras raras en la República Dominicana han escalado a un nuevo nivel de relevancia internacional tras el anuncio oficial del presidente Luis Abinader, quien declaró ante la Asamblea Nacional que el país dispone de más de 150 millones de toneladas de estos recursos.

El momento elegido para hacer pública esta cifra, en pleno Día de la Independencia, marca un giro estratégico en la política minera nacional.

El mandatario enfatizó la pureza y el potencial de explotación de estos depósitos, avalados por laboratorios internacionales. Según sus palabras, los yacimientos dominicanos se ubican entre los de mayor calidad mundial.

La importancia de estos materiales radica en su papel central para la industria tecnológica y de defensa: “Estos materiales son la materia prima necesaria para construir las nuevas tecnologías como celulares, semiconductores o chips, industria espacial, cohetes y misiles de la industria militar, entre muchos otros usos”, remarcó Abinader.

Emidom y la estrategia minera estatal

La creación de la Empresa Minera Dominicana, S.A. (Emidom) a mediados de 2024 representa un cambio en la gestión de los recursos estratégicos del país.

Esta entidad pública de capital estatal exclusivo fue diseñada para controlar la exploración y explotación de minerales clave, con foco en las tierras raras. El Gobierno apuesta porque los ingresos derivados de esta industria se conviertan en la principal fuente de recursos no tributarios para la economía dominicana.

Las reservas de tierras raras en la República Dominicana han escalado a un nuevo nivel de relevancia internacional tras el anuncio oficial del presidente Luis Abinader, quien declaró ante la Asamblea Nacional que el país dispone de más de 150 millones de toneladas de estos recursos.REUTERS/Stringer NO DISPONIBLE EN CHINA. NO SE PERMITEN VENTAS COMERCIALES NI EDITORIALES EN CHINA/Archivo

El presidente subrayó: “Los beneficios estratégicos que obtendremos de poseer tierras raras y de refinarlas, los ingresos económicos que obtendremos con la explotación del hoy más preciado mineral, será nuestra principal fuente no tributaria de ingresos”.

Ávila y Pedernales: la zona cero de la minería avanzada

El proceso de exploración se concentra en la reserva minera de ávila, ubicada en Pedernales, al suroeste del país. Esta área fue declarada Reserva Fiscal Minera en 2018, lo que permitió priorizar la evaluación y futura explotación de tierras raras. En los primeros pasos del proyecto, la Universidad de Barcelona colaboró en los estudios iniciales. Más adelante, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos fue contratado para aportar conocimientos técnicos avanzados en la etapa de desarrollo.

El contexto global de las tierras raras

Las tierras raras son minerales fundamentales para la producción de dispositivos electrónicos de alta tecnología y para la industria aeroespacial y militar.

Su demanda ha crecido de forma sostenida a nivel mundial, pues son insustituibles en la fabricación tanto de semiconductores como de sistemas de propulsión y almacenamiento de energía.

La capacidad de República Dominicana para certificar la calidad y cantidad de sus reservas coloca al país en una posición estratégica dentro de la cadena de suministro global, especialmente en un contexto de creciente competencia internacional por estos recursos.

El presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, donde anunció proyectos clave en tecnología e innovación para la República Dominicana (Foto cortesía @luisabinader).

Implicaciones y perspectivas para la economía dominicana

La consolidación de la minería de tierras raras abre un nuevo capítulo en la economía dominicana, tradicionalmente centrada en el turismo, la agricultura y la industria textil.

Con el respaldo estatal y la participación de instituciones extranjeras de referencia, el país apuesta por un modelo de desarrollo basado en la explotación responsable de sus recursos minerales estratégicos.

El potencial impacto sobre el crecimiento económico y la generación de divisas podría transformar el perfil productivo nacional en los próximos años.