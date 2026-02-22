Modernización ambiental en República Dominicana: un cambio estructural para la gestión de recursos y sostenibilidad

El Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana impulsa la digitalización ambiental con 24 trámites en línea para agilizar servicios y permisos. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó un balance que evidencia una transformación institucional centrada en la eficiencia y el fortalecimiento del control ambiental, con impacto directo en la operatividad del sector, la protección de recursos y el desarrollo sostenible en República Dominicana.

El organismo, liderado por Paíno Henríquez, detalló cómo la digitalización de trámites, la modernización de los procedimientos y la acción coordinada sobre cuencas, bosques y residuos han sido ejes estratégicos que, en opinión de la cartera, permiten consolidar los avances de 2025 e impulsar el inicio de 2026 con marcos regulatorios, técnicos y sociales renovados.

Entre los logros enumerados, el Ministerio destacó la introducción de plataformas de gestión ambiental inteligentes, la gestión eficiente y transparente de permisos, una política pública más ágil y una expansión notoria tanto en los servicios disponibles al ciudadano como en el alcance territorial de las operaciones. A ello se suma una política de tolerancia cero con las infracciones ambientales, visible en el aumento de multas y medidas sancionatorias, y una decidida estrategia de recuperación de áreas degradadas, manejo forestal y saneamiento de residuos.

El Plan Nacional de Reforestación permitió la siembra de veinte millones de árboles en 365.000 tareas, restaurando cuencas clave y fortaleciendo la protección ambiental. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

De acuerdo con la presentación oficial, la automatización del procesamiento de permisos ha reducido en un 80% los plazos para ciertas categorías, mientras la acción en cuencas prioritarias impacta sobre el 70 % de la población y sostiene el 75 % de la producción alimentaria del país. Uno de los hitos recientes es el inicio de la transformación técnica del vertedero de Duquesa, que cubre una superficie de 180,000 metros cuadrados y supondrá una mejora significativa en la gestión de residuos para la región del Gran Santo Domingo, a partir de una inversión de USD 110 millones.

Ya en la última parte del balance, el Ministerio subrayó que la gestión forestal y climática del país recibió reconocimiento internacional: la República Dominicana obtuvo USD 4.18 millones del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial como resultado concreto de haber reducido 840,000 toneladas de CO₂, en lo que describen como una validación de la transparencia y efectividad de sus programas de conservación.

Plataformas inteligentes y digitalización de servicios

La modernización operativa fue uno de los focos del informe institucional. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales implementó el modelo de Ministerio Inteligente, según lo informado por el ministro Paíno Henríquez. Este sistema se apoya en la toma de decisiones basada en datos, la trazabilidad digital de los procesos y la integración de 19 capas de información georreferenciada en la nueva plataforma Sigeo RD. Esta herramienta recopila información estratégica sobre áreas protegidas, biodiversidad, recursos hídricos y riesgos naturales, lo que facilita tanto la planificación pública como la toma de decisiones de inversión privada.

SIGEO RD es una plataforma digital del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana que permite visualizar, consultar y analizar más de 20 capas de información geográfica y ambiental en tiempo real. (Cortesía: SIGEO RD)

Con la expansión de servicios en línea, la oferta pasó de cinco a veinticuatro trámites digitales, logrando evitar más de 24,000 desplazamientos y procesando más de 6,500 autorizaciones ambientales asociadas a inversiones proyectadas en el orden de USD 21,000 millones. A partir de la inteligencia artificial y la robótica aplicadas al registro y la gestión de permisos, la reducción de tiempos administrativos alcanza hasta el 80 % para ciertas categorías de permisos de impacto mínimo. El lanzamiento del módulo CRIM Express permite la pre categorización automática de proyectos y acorta los plazos para el usuario desde la etapa inicial de evaluación.

A la digitalización se sumó la estandarización de criterios técnicos y la consolidación de 73 Términos de Referencia para autorizaciones ambientales, alineando la normativa con estándares internacionales, unificando los procedimientos y eliminando obstáculos en los procesos de evaluación.

Protección de cuencas, reforestación y áreas protegidas

En el terreno de la conservación, el Plan Nacional de Reforestación permitió la siembra de más de veinte millones de árboles en 365,000 tareas a nivel nacional, con un alcance significativo sobre cuencas como las de los ríos Haina, Ozama, Yuna y Nizao. El Ministerio declaró de urgencia ambiental el río Haina, iniciando una política de restauración tras décadas de degradación, al mismo tiempo que puso en marcha el Gabinete del Río Ozama para articular respuestas institucionales en los ríos Ozama e Isabela.

El Ministerio de Medio Ambiente triplicó las sanciones frente a infracciones ambientales gracias a nuevos protocolos y 47.000 operativos interinstitucionales ejecutados en 2025. (Cortesía: Mi país la República Dominicana)

El Plan de Manejo de Cuencas alcanza 15 cuencas prioritarias en 88 municipios, beneficiando a más de cinco millones de personas. Este conjunto de cuencas abastece al 75 % de la producción alimentaria nacional y brinda servicios ecosistémicos al 70 % de la población.

La reducción de áreas afectadas por incendios forestales fue otra meta alcanzada a partir del fortalecimiento de la detección temprana, la capacitación del Cuerpo de Bomberos Forestales y la instalación de torres de monitoreo, logrando una disminución del 67 % en las superficies impactadas. Además, el área protegida fue ampliada con la aprobación de cinco planes de manejo y la gestión de once adicionales que están en proceso.

La gestión 2025 incluyó la puesta en marcha de un Programa de Dignificación del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. El personal recibió formación eficiente, equipamiento con herramientas tecnológicas y, por primera vez, seguro médico. Estas medidas optimizan la vigilancia, el monitoreo y, en última instancia, fortalecen la protección de la biodiversidad. La capacitación incluyó la colaboración de instituciones como el Infotep y el Itesmarena, ampliando el espectro técnico del personal dedicado al resguardo ambiental.

Fiscalización ambiental y control de infracciones

Un capítulo central del balance fue la fiscalización de actividades que impactan el medio ambiente. El Ministerio duplicó el personal de la Dirección de Fiscalización Ambiental y desplegó nuevos protocolos de trazabilidad, lo que permitió multiplicar por diez las sanciones frente a infracciones ambientales, según informó la cartera. Además, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y la Procuraduría Especializada para la Protección de los Recursos Naturales, se desarrollaron más de 47.000 operativos interinstitucionales, elevando la presencia y capacidad de intervención estatal en la protección de los recursos.

El Cuerpo de Guardaparques Nacionales cuenta con nuevas herramientas tecnológicas, formación especializada y seguro médico como parte del programa de dignificación impulsado en 2025. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana)

El cierre técnico y transformación del vertedero de Duquesa fue uno de los proyectos emblemáticos, impulsado bajo los lineamientos del Plangir 2025–2035 y el modelo de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Esta infraestructura recibe unas cinco mil toneladas diarias de desechos del Gran Santo Domingo y su rehabilitación, que cubre 180.000 metros cuadrados, entró en la primera fase en febrero de 2026, con financiamiento del BID, JICA y la Agencia Española de Cooperación por USD 110 millones.

El proyecto apunta a impactar positivamente sobre 3.8 millones de personas, incluyendo la formalización de recicladores, el desarrollo de centros de acopio y clasificación, y la rehabilitación ambiental de los ríos Ozama e Isabela. En la gestión de residuos especiales, República Dominicana avanza como el tercer país en la región en implementar el modelo REP, con sistemas específicos para electrónicos y neumáticos que estarán en funcionamiento durante 2026. Estas medidas apuntan a fortalecer la economía circular, disminuir la presión sobre rellenos sanitarios y proteger los ecosistemas.