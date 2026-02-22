Abinader apuesta por la frontera dominicana: inaugura obras estratégicas e insta al empresariado a invertir

El gobierno dominicano prioriza el fortalecimiento de la frontera para revertir la marginación histórica y atraer inversión privada. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, inauguró este sábado importantes infraestructuras en la provincia de Santiago Rodríguez, marcando un nuevo impulso para el desarrollo de la frontera dominicana y llamó al sector privado a invertir en la región, destacando que el territorio es “fértil y seguro” para proyectos a gran escala.

El fortalecimiento de la frontera como prioridad del Gobierno dominicano tiene raíces en la histórica marginación de las provincias limítrofes.

Los sucesivos descuidos estatales y los incentivos económicos migratorios han convertido la frontera con Haití en un área económicamente relegada. El Ejecutivo actual, a través de la Ley 12-21, busca revertir esa tendencia otorgando garantías jurídicas y beneficios fiscales al empresariado, con el objetivo de transformar la frontera en una zona de oportunidades más que de riesgo.

Infraestructura hídrica y seguridad nacional

El evento central de la visita presidencial fue el avance en la construcción de la presa Boca de los Ríos, donde Abinader supervisó personalmente el desvío definitivo del río Guayubín, una decisión técnica clave para la siguiente fase del proyecto. La obra está a cargo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) y presenta un avance del 84 %, con entrega prevista para diciembre.

La presa Boca de los Ríos, supervisada por Abinader, abastecerá de agua potable, controlará inundaciones y generará energía hidráulica en Sabaneta. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La importancia de la presa es estratégica: abastecerá de agua potable al municipio de Sabaneta, actuará como barrera contra inundaciones, generará energía hidroeléctrica y promoverá el desarrollo agrícola. “La regulación de los ríos Guayubín y Yaguajay va a mitigar riesgos históricos y transformar crecidas peligrosas en oportunidades productivas”, afirmó el administrador de Egehid, Ángel Rafael Salazar.

El control hídrico, en opinión de las autoridades, es un factor central no solo para el bienestar local, sino para la estabilidad social y la permanencia de la gente en el territorio fronterizo, una preocupación geopolítica de primera línea dada la presión migratoria y los riesgos transfronterizos.

Incentivos fiscales y nueva confianza empresarial

El ambiente empresarial experimentó un punto clave durante el vigésimo aniversario de la compañía Mega Plax, donde el presidente Abinader inauguró dos naves industriales y un comedor para trabajadores. Este acto sirvió de escenario para subrayar el renovado clima de seguridad jurídica que vive la frontera bajo el amparo de la Ley 12-21.

“El regreso de la confianza empresarial no es casualidad”, aseguró Manuel Taveras, titular de Mega Plax y atribuyó el crecimiento a las políticas estables y a la vigencia de incentivos que en el pasado se habían dejado caducar.

Abinader resaltó las garantías jurídicas y beneficios fiscales de la Ley 12-21 para promover la inversión en la frontera dominicana. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Por su parte, Abinader instó a los empresarios de Santo Domingo y Santiago. a replicar el ejemplo y aprovechar los beneficios fiscales, remarcando: “La frontera ya no es solo un límite, sino un polo de desarrollo económico”.

La reconfiguración del marco legal otorga certidumbre a las inversiones y busca revertir años de estancamiento, alineando los intereses estatales con la expansión de la industria y la generación de empleo local.

Las autoridades recalcaron que la estabilidad en la frontera pasa por garantizar empleo, acceso a servicios básicos y condiciones para familias jóvenes, factores que desincentivan la migración interna y refuerzan la integridad territorial.

Mejoras en conectividad y espacios educativos

La jornada presidencial también incluyó la inauguración de obras viales clave: las carreteras Puerta del Mulo y Arroyo Seco, que suman más de 7,5 kilómetros reconstruidos y conectan zonas agrícolas como Alto de la Cana, Arenoso y Maguana con los mercados regionales. Estas vías son esenciales para la movilización de la producción y el acceso de bienes y servicios a zonas normalmente aisladas.

La reconstrucción de las carreteras Puerta del Mulo y Arroyo Seco mejora la conectividad agrícola y facilita el acceso a mercados regionales. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

En la dimensión social y educativa, el gobierno entregó dos techados deportivos: uno en el Centro Educativo Carlos González Núñez de Villa Los Almácigos, y otro en la Escuela La Trinitaria en Monción. Esta última obra alcanzó una inversión superior a los RD 24,6 millones (más de USD 401,000).

El objetivo de estos espacios es ofrecer protección climática y alentar la participación de estudiantes en actividades deportivas, contribuyendo a alejar a la juventud de escenarios de vulnerabilidad social. Estas acciones, alineadas con la perspectiva de seguridad integral, apuntan a “lograr la estabilidad fronteriza no solo con vigilancia, sino con inversión”, subrayó el presidente.