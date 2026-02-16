República Dominicána

Redada en la frontera: El ejército capturó dos dominicanos por tráfico irregular de 37 haitianos

Las autoridades informaron que los arrestados guiaban a los extranjeros por rutas no autorizadas en la provincia de Dajabón, donde se ha incrementado la presencia oficial para combatir el tráfico ilícito de personas

Guardar
El Ejército de República Dominicana
El Ejército de República Dominicana detuvo a dos ciudadanos dominicanos acusados de tráfico ilícito de migrantes haitianos en la frontera de Dajabón. Foto cortesía

El Ejército de República Dominicana detuvo a dos ciudadanos dominicanos que guiaban a un grupo de 37 haitianos indocumentados por caminos informales en la frontera, intensificando así el combate al tráfico ilícito de migrantes, un delito vinculado al aumento de los operativos y deportaciones en la región. Según el informe oficial, los detenidos fueron identificados como Luis Enrique Lima Peña y ángel Luis Fortuna álvarez, quienes trasladaban a los extranjeros en motocicletas a través de la comunidad de Candelón, en la provincia de Dajabón, área limítrofe con Haití y conocida por la actividad migratoria irregular.

El procedimiento condujo al aseguramiento de cuatro motocicletas usadas para movilizar a parte del grupo. Lima Peña, uno de los implicados, transportaba a cuatro haitianos, tres hombres y una mujer, de forma simultanea en una motocicleta. Por otra parte, Fortuna álvarez guiaba otra motocicleta en la zona, con cuatro hombres haitianos como pasajeros. Además, las autoridades retuvieron dos motocicletas adicionales: que formaban parte del grupo, en la que viajaban cinco personas, tres mujeres y dos menores de edad, sin brindar detalles sobre su identidad, y en la última motocicleta se desplazaban otras cinco personas tres mujeres y dos hombres.

Las autoridades interceptaron a 37
Las autoridades interceptaron a 37 haitianos indocumentados que cruzaron por pasos no autorizados en la frontera noroeste, intensificando los operativos migratorios. Foto cortesía

El total de migrantes interceptados fue de 37 haitianos: 26 hombres, ocho mujeres y tres menores de edad. Según informó el Ejército, estos ciudadanos ingresaron al país de manera irregular por pasos no autorizados de la frontera noroeste, una práctica recurrente en la zona ante el endurecimiento de las medidas de control y las condiciones socioeconómicas que impulsan la movilidad transfronteriza.

Las autoridades señalaron que “los dos dominicanos serán presentados al Ministerio Público bajo cargos de tráfico ilícito de migrantes”, como lo establece la normativa vigente. Asimismo, informaron que los 37 extranjeros indocumentados serán entregados a la Dirección General de Migración para su repatriación a Haití, en los próximos días.

Luis Enrique Lima Peña y
Luis Enrique Lima Peña y Ángel Luis Fortuna Álvarez guiaban motocicletas que transportaban a migrantes haitianos a través de rutas irregulares en Candelón, Dajabón. (Cortesía: Periódico El Caribe)

La migración irregular de ciudadanos haitianos hacia República Dominicana se mantiene como un reto histórico y social, con un flujo constante motivado por factores económicos y sociales. En 2025, las autoridades reportaron más de 37,000 deportaciones, una cifra que da cuenta de la magnitud del fenómeno y el despliegue de recursos oficiales en la vigilancia y el control fronterizo, especialmente en puntos calientes como Dajabón.

La vigilancia en la frontera y los operativos conjuntos han sido reforzados por la Dirección General de Migración, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, focalizando sus acciones en las provincias y comunidades donde se detecta mayor presencia de migrantes irregulares. En zonas como el este de Santo Domingo, la franja noroeste, estas intervenciones buscan frenar el tráfico ilícito así responder al aumento de la migración indocumentada, fenómeno que incide directamente en los sectores laborales de la agricultura, pero también al sector de la construcción.

Temas Relacionados

Ejército de República DominicanaDajabónDirección General de MigraciónPolicía NacionalTráfico Ilícito de MigrantesMigración Haitiana

Últimas Noticias

La comunidad de Santiago Atitlán en Guatemala rechaza retorno de alcalde tras amparo judicial

Las autoridades ancestrales y residentes cerraron accesos y paralizaron la vida local en respuesta a la restitución de Francisco Coché Pablo, impulsando demandas de respeto a los derechos de gobernanza del pueblo indígena

La comunidad de Santiago Atitlán

El Estado de Guatemala impulsa plan nacional contra violencia sexual y trata de personas

La estrategia gubernamental contempla nuevas acciones en los 22 departamentos con el fin de incrementar la prevención, el apoyo a las víctimas y la coordinación interinstitucional en 2026, priorizando a la infancia y la adolescencia

El Estado de Guatemala impulsa

Panamá arranca 2026 con 675 casos de malaria y transmisión activa

El país cerró 2024 con más de 15 mil casos y en 2025 reportó las primeras muertes por esta enfermedad desde 2017.

Panamá arranca 2026 con 675

El costo de la planilla pública panameña supera los $4,780 millones

Los ministerios sociales concentran la mayor parte del aumento registrado en 2025.

El costo de la planilla

La siniestralidad vial en El Salvador registra un alza de 34% en 2026

Las estadísticas recientes del Observatorio de Seguridad Vial revelan que los hombres continúan siendo la mayoría entre la población lesionada, mientras el sistema sanitario enfrenta una mayor demanda de atención por siniestros en las carreteras

La siniestralidad vial en El

TECNO

La memoria USB pierde terreno:

La memoria USB pierde terreno: alternativas más rápidas y seguras de almacenamiento en 2026

Modelos de teléfonos en los que dejará de funcionar WhatsApp, durante la última semana de febrero

Qué tipo de máscaras usan los ‘therians’, aquellos que se identifican como animales

X sufrió caída a nivel mundial: qué pasó con la red social de Elon Musk

WiFi lento: cómo saber si el problema está en tu router o en tu operador

ENTRETENIMIENTO

Así celebró Jennifer Aniston el

Así celebró Jennifer Aniston el primer San Valentín con su nuevo novio, Jim Curtis

Misterio en Grecia: hallaron muerta en un hotel a Dana Eden, la creadora de la exitosa serie Teherán

Ted Levine, estrella de ‘El Silencio de los Inocentes’, pide disculpas a la comunidad trans por su personaje de Buffalo Bill: “Algunas líneas son lamentables”

Darth Vader y la trilogía original de Star Wars: cómo solo 37 minutos bastaron para que se convirtiera en el villano más famoso del cine

Jim Carrey admitió que solo la tecnología lo haría volver a uno de sus personajes más icónicos

MUNDO

120 hectáreas, una ciudad perdida

120 hectáreas, una ciudad perdida y un hallazgo sin precedentes: la ciencia desentierra a Madinat al Zāhira y revela un misterio de mil años

Israel fijó un plazo de 60 días a los terroristas de Hamas para el desarme total en la Franja de Gaza

Taiwán rechaza presiones del régimen chino y refuerza lazos con Estados Unidos

Un desertor explicó cómo Corea del Norte financia su programa nuclear con hackers que infiltran empresas

Los iraníes volvieron a desafiar al régimen y protestaron contra la represión desde los balcones de Teherán