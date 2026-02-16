Redada en la frontera: El ejército capturó dos dominicanos por tráfico irregular de 37 haitianos

El Ejército de República Dominicana detuvo a dos ciudadanos dominicanos acusados de tráfico ilícito de migrantes haitianos en la frontera de Dajabón. Foto cortesía

El Ejército de República Dominicana detuvo a dos ciudadanos dominicanos que guiaban a un grupo de 37 haitianos indocumentados por caminos informales en la frontera, intensificando así el combate al tráfico ilícito de migrantes, un delito vinculado al aumento de los operativos y deportaciones en la región. Según el informe oficial, los detenidos fueron identificados como Luis Enrique Lima Peña y ángel Luis Fortuna álvarez, quienes trasladaban a los extranjeros en motocicletas a través de la comunidad de Candelón, en la provincia de Dajabón, área limítrofe con Haití y conocida por la actividad migratoria irregular.

El procedimiento condujo al aseguramiento de cuatro motocicletas usadas para movilizar a parte del grupo. Lima Peña, uno de los implicados, transportaba a cuatro haitianos, tres hombres y una mujer, de forma simultanea en una motocicleta. Por otra parte, Fortuna álvarez guiaba otra motocicleta en la zona, con cuatro hombres haitianos como pasajeros. Además, las autoridades retuvieron dos motocicletas adicionales: que formaban parte del grupo, en la que viajaban cinco personas, tres mujeres y dos menores de edad, sin brindar detalles sobre su identidad, y en la última motocicleta se desplazaban otras cinco personas tres mujeres y dos hombres.

El total de migrantes interceptados fue de 37 haitianos: 26 hombres, ocho mujeres y tres menores de edad. Según informó el Ejército, estos ciudadanos ingresaron al país de manera irregular por pasos no autorizados de la frontera noroeste, una práctica recurrente en la zona ante el endurecimiento de las medidas de control y las condiciones socioeconómicas que impulsan la movilidad transfronteriza.

Las autoridades señalaron que “los dos dominicanos serán presentados al Ministerio Público bajo cargos de tráfico ilícito de migrantes”, como lo establece la normativa vigente. Asimismo, informaron que los 37 extranjeros indocumentados serán entregados a la Dirección General de Migración para su repatriación a Haití, en los próximos días.

La migración irregular de ciudadanos haitianos hacia República Dominicana se mantiene como un reto histórico y social, con un flujo constante motivado por factores económicos y sociales. En 2025, las autoridades reportaron más de 37,000 deportaciones, una cifra que da cuenta de la magnitud del fenómeno y el despliegue de recursos oficiales en la vigilancia y el control fronterizo, especialmente en puntos calientes como Dajabón.

La vigilancia en la frontera y los operativos conjuntos han sido reforzados por la Dirección General de Migración, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, focalizando sus acciones en las provincias y comunidades donde se detecta mayor presencia de migrantes irregulares. En zonas como el este de Santo Domingo, la franja noroeste, estas intervenciones buscan frenar el tráfico ilícito así responder al aumento de la migración indocumentada, fenómeno que incide directamente en los sectores laborales de la agricultura, pero también al sector de la construcción.