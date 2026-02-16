La ampliación del acueducto de Villa Altagracia garantiza agua potable a más de 73,000 habitantes en República Dominicana

La ampliación del acueducto de Villa Altagracia beneficia a más de 73,000 habitantes con acceso estable a agua potable. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La ampliación del acueducto de Villa Altagracia representa un hito en la gestión de servicios públicos en la provincia San Cristóbal, en República Dominicana.

Más de 73,000 habitantes acceden ahora a una fuente de agua potable estable y sostenible. Esta obra, inaugurada por el presidente Luis Abinader, no solo responde a una demanda local histórica, sino que cambia el panorama de inversión estatal en la zona.

Durante los últimos cinco años, el gobierno asignó RD 600 millones a la mejora del sistema hídrico, en contraste con los RD 88 millones invertidos entre 2004 y 2020.

La magnitud de la inversión marca una diferencia que, según líderes comunitarios, era esperada desde hace medio siglo. Sergio González, vecino y referente barrial, afirmó: “La inauguración responde a un clamor de 50 años de Villa Altagracia por acceso a agua potable, lo que representa un ahorro económico significativo para muchas familias”.

Tecnología hídrica y gestión de recursos

La modernización del acueducto incluye una nueva captación sobre el río Haina en el kilómetro 45 de la autopista Duarte. Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), precisó que la capacidad de producción aumentó de 200 a 300 litros por segundo. La infraestructura suma una planta de tratamiento, estación de bombeo, líneas de distribución y un depósito regulador capaz de almacenar un millón de galones.

Presidente de República Dominicana, Luis Abinader. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Antes de esta ampliación, la población dependía de precipitaciones para el abastecimiento, situación que motivó el apodo de “acueducto de la lluvia”. Ahora, el nuevo sistema busca garantizar estabilidad por varias décadas y eliminar la incertidumbre hídrica.

Desarrollo educativo y sanitario: Ciudad Educativa, ITLA, INFOTEP y UASD

El anuncio de la obra hídrica llegó acompañado de proyectos estratégicos. El presidente Abinader detalló la construcción en marcha de la Ciudad Educativa. El complejo integrará un politécnico y sedes del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El plazo de finalización estimado es de 18 meses.

En materia de salud, el Servicio Nacional de Salud trabaja en la remodelación y ampliación del antiguo Hospital del Seguro Social, que se convertirá en hospital materno infantil. Posteriormente, se ejecutará la intervención del hospital municipal y se impulsarán otras obras, como techados y puentes, destinadas a fomentar el desarrollo local y la generación de empleo formal.

Liderazgo presidencial y apertura institucional

Dirigentes sociales y religiosos han reconocido la disposición al diálogo del presidente Abinader. Sergio González destacó que “ha sido el único presidente que le abrió las puertas del Palacio Nacional a la Federación de Juntas de Vecinos de Villa Altagracia para escuchar atentamente nuestras solicitudes”. El padre José Alfredo Rodríguez sumó: “Las cosas están cambiando y estoy seguro de que vendrán más”.

La nueva infraestructura hídrica incrementó la producción de agua de 200 a 300 litros por segundo en la provincia San Cristóbal. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

Tras cinco décadas de espera, Villa Altagracia registra avances tangibles en infraestructura, acceso a servicios básicos y participación comunitaria. El municipio inicia así una etapa marcada por el acceso garantizado al agua potable y la proyección de nuevas oportunidades educativas y sanitarias.