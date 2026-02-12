La Dirección General de Migración deporta a más de mil extranjeros en condición irregular en República Dominicana

Las operaciones de deportación de migrantes contaron con la coordinación del Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

La Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana ejecutó este martes la deportación de 1.048 extranjeros en condición migratoria irregular, como parte de una estrategia nacional de control fronterizo. Las acciones, coordinadas con instituciones de defensa y seguridad, incluyeron intervenciones en diferentes regiones del país, detalló la DGM en un en la página web de la presidencia.

Durante los operativos realizados el 10 de febrero, unidades de la Dirección General de Migración, el Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre detuvieron a 1.065 personas en situación migratoria irregular. De ese total, 1.048 fueron deportadas inmediatamente tras las verificaciones correspondientes. Según la DGM, “estas acciones forman parte de la estrategia nacional del Gobierno dominicano para mantener el control migratorio en el país”.

El informe oficial puntualiza que los agentes de interdicción de la DGM detuvieron a 621 personas, mientras que el Ejército de República Dominicana realizó 396 detenciones. La Policía Nacional intervino en 25 casos y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre en 23.

Las operaciones se desplegaron en varias macrorregiones. En el Sureste, las intervenciones se concentraron en el Gran Santo Domingo, con 120 detenciones en sectores como Los Alcarrizos, Invivienda, La Puya y La Zurza. En las provincias de La Altagracia y La Romana, se sumaron 45 detenciones. En la macrorregión Noroeste, se reportaron 90 interdicciones en La Vega y 40 en Mao y Santiago Rodríguez. Otros municipios afectados fueron Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y Dajabón.

En el Sureste, el Gran Santo Domingo lideró las detenciones de extranjeros irregulares con énfasis en barrios como Los Alcarrizos e Invivienda. (Cortesía: Migración República Dominicana)

En el Suroeste, se documentaron 72 detenciones en Pedernales, 51 en Independencia (Jimaní), 42 en Elías Piña, 40 en Bahoruco, 26 en Barahona y 22 en la zona de Los Pilones (Azua/Peravia). Las intervenciones se llevaron a cabo en localidades como La Colonia, Juancho, Boca de Cachón, Tierra Nueva, Manuel Bueno y Loma de Cabrera.

La Dirección General de Migración continuará desplegando unidades en todo el país para “asegurar el orden y la seguridad nacional”. Según la entidad, estos operativos diarios constituyen una respuesta directa al mandato gubernamental de regularizar y supervisar la presencia extranjera en el territorio dominicano.

Entre los datos destacados, la DGM reiteró que “el objetivo de estos operativos es garantizar el respeto a la legislación migratoria y fortalecer la seguridad nacional”. Las autoridades enfatizaron que la vigilancia en puntos fronterizos y en centros urbanos se mantendrá de manera constante, de acuerdo con las directrices emitidas por el Gobierno central.

Otras deportaciones y detenciones

El lunes 9 de febrero en distintos puntos del país. Así lo confirmó la propia DGM. Las acciones se concentraron principalmente en el Noroeste y Sureste del país, abarcando provincias como La Altagracia, La Romana, Dajabón, Mao, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, La Vega, Pedernales, Independencia, Barahona, Elías Piña, Bahoruco y Azua.

Los operativos incluyeron inspecciones diurnas y nocturnas en terminales de autobuses turísticos y puntos de transporte en sectores como Higüey, Bávaro, Verón, Cabeza de Toro, Bayahíbe, Sabana Perdida, Herrera y Honduras, entre otros.

Del total de personas interceptadas, 370 fueron detenidas por agentes de la DGM, 237 por el Ejército, 109 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y 24 por la Policía Nacional. Los procedimientos de entrega y retorno a los países de origen se realizaron conforme a los protocolos migratorios vigentes, según precisó la DGM.

En el Sureste, la mayor actividad se concentró en el Gran Santo Domingo, donde se registraron 199 detenciones en sectores urbanos. En el Noroeste, se llevaron a cabo 707 interdicciones, distribuidas en localidades como Dajabón (29), Mao y Santiago Rodríguez (37), Monte Cristi (66) y Espaillat/Hermanas Mirabal (16). Además, en Santiago de los Caballeros se contabilizaron 41 detenciones, en Puerto Plata 11, y en La Vega 58.

En la región Suroeste, las detenciones más numerosas ocurrieron en Pedernales (44) y Independencia (42), especialmente en áreas como El Limón y Duvergé. En Barahona, las intervenciones alcanzaron a 48 ciudadanos en comunidades como Vicente Noble, Jaquimeyes, Habanero, El Higuito, Quita Coraza, Fundación y Batey Algodón. Adicionalmente, se reportaron 37 detenciones en Elías Piña, 10 en Bahoruco y 35 en Azua.

Las deportaciones se llevaron a cabo principalmente a través de los puntos fronterizos de Dajabón (381 personas), Elías Piña (393), Jimaní (92) y Pedernales (33), cumpliendo con los procedimientos establecidos para la repatriación de extranjeros en situación migratoria irregular.