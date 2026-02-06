República Dominicána

La multinacional DP World anuncia inversión superior a USD 760 millones en República Dominicana

Un plan de desarrollo logístico fue presentado durante una reunión entre ejecutivos de la compañía y el presidente Luis Abinader en Dubái, orientado a transformar el país en un nodo relevante en el comercio internacional

FILE PHOTO: The corporate logo of DP World is seen at Jebel Ali Port in Dubai, United Arab Emirates, December 27, 2018. Picture taken December 27, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

La multinacional DP World ha puesto en marcha una nueva fase de inversión en la República Dominicana, con una proyección que supera los USD 760 millones.

Este impulso busca transformar la infraestructura logística del país y consolidarlo como un punto estratégico en las cadenas globales de valor.

El anuncio se realizó durante la visita del presidente Luis Abinader al complejo logístico JAFZA, en Dubái, en el marco del World Governments Summit 2026. En ese escenario, ejecutivos de la compañía y el mandatario analizaron el potencial de República Dominicana para replicar el modelo de integración logística que ha convertido a Dubái en un referente mundial.

La estrategia de DP World contempla dos líneas principales de desarrollo. Por un lado, la ampliación de la terminal portuaria en Boca Chica, con una inversión estimada en USD 380 millones. Este proyecto incluye el alargamiento del rompeolas, la adquisición de nuevas grúas Super Post Panamax y la optimización de los accesos y sistemas de seguridad. Con estas mejoras, la capacidad del puerto podría alcanzar hasta 3.1 millones de TEUs.

En paralelo, la compañía planea inyectar una suma similar en la expansión de la zona franca DP World Economic Zones. El plan abarca el desarrollo de 225 hectáreas de terrenos adyacentes y otras 50 hectáreas en la franja costera, destinadas a infraestructura básica y espacios para industrias manufactureras, logísticas y de servicios avanzados. Esta visión responde a la tendencia global de nearshoring y persigue atraer nuevas empresas al territorio nacional.

El CEO de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, destaca la confianza del mercado internacional en la República Dominicana durante la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026. ( cancillería de República Dominicana)

Desde el inicio de sus operaciones en la República Dominicana en 2003, DP World ha invertido cerca de USD 845 millones en la modernización portuaria y el fortalecimiento de la competitividad del país en el comercio internacional.

La empresa busca ahora elevar ese estándar con un modelo de integración logística inspirado en el ecosistema de Jebel Ali, donde se combinan puerto, manufactura, servicios tecnológicos y zona franca en una plataforma única.

Durante la visita, el presidente Abinader sostuvo encuentros con Sultan Ahmed bin Sulayem, chairman de DP World, y otros altos ejecutivos, quienes coincidieron en la importancia de la República Dominicana como nodo estratégico para el comercio regional. Manuel Martínez, CEO de la compañía en el país, subrayó: “Nuestro objetivo es replicar ese nivel de integración en la República Dominicana, ajustándolo a las fortalezas del país, para atraer nuevas inversiones y generar desarrollo sostenible a largo plazo.”

El avance de esta iniciativa se apoya en un marco de colaboración ya establecido entre el gobierno dominicano y la empresa, consolidado en un Memorando de Entendimiento que facilita futuras fases de cooperación. Ambas partes han reiterado el propósito de atraer inversión extranjera y posicionar a la República Dominicana como un centro logístico e industrial de alcance regional.

DP World - Callao, Perú

En el foro Global Logistics Dialogue, que tuvo lugar durante el evento, DP World expuso su enfoque en la digitalización, la sostenibilidad y la resiliencia de las cadenas de suministro, ejes que también forman parte de su visión para el país caribeño.

Con este compromiso, la multinacional reafirma su confianza en el potencial dominicano y su apuesta por combinar infraestructura, tecnología y conectividad para fortalecer la posición del país en el comercio global.

