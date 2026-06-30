Malditos Nerds

Robert Eggers desata el terror medieval con ‘Werwulf’ y un elenco de primer nivel

Un tráiler opresivo y la colaboración entre Eggers y Jarin Blasckhe anticipan una obra visual única

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Sé testigo de la experiencia más visceral e inquietante de Robert Eggers hasta la fecha. Focus Features presenta WERWULF, un relato estremecedor sobre la devoción, la condenación y el demonio interior.

Robert Eggers, reconocido director por su trabajo en Nosferatu, ha vuelto a captar la atención de la comunidad cinéfila con el lanzamiento del primer tráiler de Werwulf, su nueva película de terror ambientada en la Inglaterra rural del siglo XIII. El filme, que tiene como protagonistas a Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe y Lily-Rose Depp, se propone renovar el género y desafiar las normas convencionales del miedo en el cine, apostando por una estética que rinde homenaje al cine mudo y rescata el folclore ancestral europeo.

Un enfoque visual que evoca el pasado

El primer tráiler de Werwulf generó gran impacto entre los seguidores del cine de terror gracias a su atmósfera opresiva y su distintivo tratamiento visual, que ha sido descrito como magnético y singular. Eggers vuelve a colaborar con el director de fotografía Jarin Blaschke, con quien ya trabajó en Nosferatu, apostando por una paleta monocromática y la utilización de grano en blanco y negro que recuerda a las películas mudas de principios del siglo XX. La relación de aspecto 1.37:1 contribuye a la sensación de estar ante una obra de otra época, mientras que cada plano está diseñado para sumergir al espectador en la niebla y el temor de una aldea atrapada en el tiempo.

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Este estilo visual no se limita a un simple recurso estético; responde a la intención de Eggers de recuperar la esencia del terror clásico y adaptarla a una narrativa contemporánea. La selección de estos elementos no solo aporta una atmósfera inquietante, sino que también define la identidad visual de la película y anticipa una experiencia envolvente para la audiencia.

Un elenco destacado para una historia de horror y folclore

Además de su propuesta artística, Werwulf cuenta con un reparto de primera línea. Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe y Lily-Rose Depp, quienes ya trabajaron junto a Eggers en la reconocida Nosferatu, lideran el elenco. Se les suman actores como Ralph Ineson, Valeriia Karaman, Bodhi Rae Breathnach y Jack Morris. La reincidencia en ciertas colaboraciones destaca la confianza del director en su equipo y aporta cohesión y experiencia a la producción.

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La trama, escrita conjuntamente por Eggers y el islandés Sjón, guionista de El hombre del norte, gira en torno a una aldea inglesa envuelta en niebla y amenazada por una presencia sobrenatural. Aunque los detalles específicos de la historia se mantienen en secreto, el trasfondo combina elementos míticos del folclore europeo con las tensiones sociales características de la época, lo que permite distintas interpretaciones acerca del miedo colectivo y la relación entre superstición y realidad.

Werwulf
Werwulf

Propuesta innovadora y tradición en el cine de terror

Werwulf busca afianzar el papel de Eggers como un renovador del género de terror, al tiempo que continúa su indagación en el cine experimental centrado en épocas históricas. La atención minuciosa a los detalles de escenografía, vestuario y caracterización pretende reproducir la Inglaterra medieval con un nivel de realismo poco frecuente. Esta dedicación no solo eleva la calidad de la producción, sino que también favorece que el terror se perciba como un elemento auténtico e inherente al entorno.

El estreno de Werwulf está previsto para el 25 de diciembre en los cines de Estados Unidos y Argentina. La campaña promocional busca posicionar la película como una obra destacada capaz de atraer tanto a los aficionados del género como a nuevos espectadores interesados en apuestas cinematográficas arriesgadas. La reacción preliminar al tráiler en redes sociales y medios especializados ya augura un fenómeno que trascenderá la comunidad cinéfila.

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