Estudio Trigger regresa con Cyberpunk Edgerunners 2 y nuevos protagonistas en 2026

Cyberpunk: Edgerunners 2 presenta una nueva historia independiente de 10 episodios ambientada en el mundo de Cyberpunk 2077.

Luego del éxito de la primera temporada en 2022, la adaptación al anime de Cyberpunk 2077 a cargo de Studio Trigger vuelve al catálogo de Netflix. Cyberpunk: Edgerunners 2 ya tiene tráiler oficial y la plataforma ha anunciado que sus diez episodios estarán disponibles en otoño de 2026. La serie propone un regreso aún más intenso a Night City, centrándose ahora en personajes completamente nuevos y desvinculados de la temporada anterior.

Antecedentes de una saga inesperada

Aunque Cyberpunk: Edgerunners nació como una historia independiente, la respuesta entusiasta de los fanáticos y el reconocimiento internacional motivaron la producción de una segunda temporada. Studio Trigger, responsable del reconocido estilo visual y narrativo, logró crear una adaptación que conectó tanto con el público amante del anime como con los seguidores del videojuego original, Cyberpunk 2077. El lanzamiento de la primera temporada en 2022 fue elogiado por su impacto visual y por abordar temas como la desigualdad, la violencia urbana y los sueños frustrados en una ciudad futurista marcada por la corrupción y la tecnología avanzada.

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La secuela fue confirmada oficialmente el año pasado, lo que despertó grandes expectativas. Desde entonces, la información ofrecida por Netflix y por Trigger ha sido escasa, lo que ha incrementado el interés respecto al desarrollo de la trama y los nuevos personajes que aparecerán en Night City.

Nuevos protagonistas y una historia independiente

En esta segunda entrega, los creadores han decidido renovar el universo de la serie con protagonistas inéditos. El enfoque principal recae sobre Weak, una figura decadente del cyberpunk que debe sobrevivir en un ambiente hostil sin los implantes tecnológicos, conocidos como “cromo”, que antes formaban parte de su vida. De manera paralela, D, un nómada peligroso, inicia una búsqueda de venganza que lo enfrenta a secretos corporativos peligrosos y ocultos.

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A diferencia de la primera temporada, la historia de Cyberpunk: Edgerunners 2 será independiente y accesible para quienes no hayan visto la anterior, sin requerir conocimientos previos. Según la sinopsis oficial publicada en el sitio web del anime, la trama explora cómo los protagonistas intentan encontrar sentido en un mundo que los ha marginado, mientras son arrastrados a los rincones más peligrosos y oscuros de Night City.

Junto a Weak y D, el tráiler presenta a nuevos personajes como Roman y Talia. Sin embargo, Studio Trigger ha anunciado que el elenco completo aún no ha sido revelado, lo que aumenta la expectativa sobre los papeles y alianzas que influirán en el destino de los protagonistas.

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Cyberpunk Edgerunners 2

Detalles del lanzamiento y expectativas de los seguidores

Por ahora, Netflix ha confirmado que el estreno mundial tendrá lugar entre octubre y diciembre de 2026. La compañía ha promovido activamente el regreso con un tráiler inicial repleto de escenas de acción y espectaculares imágenes, acorde con el estilo de Studio Trigger. El regreso de la franquicia incluye una promesa de los creadores: la segunda temporada será aún más intensa y violenta, aumentando el impacto emocional y el nivel de violencia gráfica.

Para muchos seguidores, volver a Night City representa la oportunidad de descubrir nuevas facetas de la distopía cyberpunk, donde los conflictos personales y colectivos se entrelazan con dilemas morales y existenciales. Las expectativas también se enfocan en la capacidad de la serie para mantener la calidad visual y narrativa que destacó a la primera temporada como uno de los animes más relevantes de su año de estreno.

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El formato de diez episodios permitirá explorar más a fondo la evolución de los personajes y los complejos entramados corporativos, ofreciendo a los espectadores una experiencia inmersiva característica de Trigger. El anuncio oficial y la campaña anticipada en redes sociales han posicionado a Cyberpunk: Edgerunners 2 como uno de los regresos más esperados tanto por la comunidad del anime como por los entusiastas del género cyberpunk.