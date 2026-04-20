‘Super Mario Galaxy: La película’ impulsa la saga de Illumination y Nintendo más allá de los $2 mil millones

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Yoshi, con la voz de Donald Glover (izquierda), Mario, con la voz de Chris Pratt (centro), y Luigi, con la voz de Charlie Day, en una escena de "The Super Mario Galaxy Movie". (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

La película Super Mario Galaxy: La película continúa dominando la taquilla internacional y, tras tres fines de semana consecutivos en el primer puesto en Estados Unidos, ha elevado la recaudación global de la saga Super Mario a más de 2 mil millones de dólares con solo dos entregas, estableciendo un nuevo hito para Universal, Nintendo e Illumination. Esta cifra coloca a la franquicia en el décimo lugar en la historia del cine animado en cuanto a ingresos, solo detrás de fenómenos como Mi villano Favorito y Minions. Mientras tanto, la expectativa aumenta por su próximo estreno en Japón, considerado vital para consolidar su éxito global.

Impacto y cifras globales

El fin de semana más reciente registró 35 millones de dólares en Estados Unidos y 48.2 millones en mercados internacionales, alcanzando un total de 747.4 millones desde el estreno de la secuela. En Estados Unidos, la cifra acumulada llega a 355.2 millones, mientras que internacionalmente suma 392.2 millones gracias a su presencia en 82 territorios. La franquicia Super Mario, con solo dos películas, ha superado a grandes nombres de la animación como Barbie, Moana 2 y Frozen en varios mercados clave como México, Francia y Brasil.

A nivel territorial, destacan cifras como los 55.5 millones de dólares recaudados en México, donde la película ocupa no solo el primer lugar, sino que ya ha superado historiales completos de otros éxitos. En Francia, con 34 millones, la secuela ha sobrepasado a Toy Story 4, y en Australia, con 23.5 millones, se mantiene como líder y ha duplicado a su principal competidor local. En el Reino Unido e Irlanda, a pesar del clima favorable para otras actividades de ocio, Super Mario Galaxy: La película ha logrado mantenerse con 44.1 millones acumulados. Incluso en mercados más difíciles, como China, la película suma ya 17.1 millones, igualando a la primera entrega en ese mismo momento de sus respectivos estrenos.

Recepción por parte de la crítica y del público

Uno de los aspectos más notables de este fenómeno ha sido la divergencia entre la opinión de la crítica profesional y el entusiasmo generalizado del público. En el agregador Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación del 43% por parte de los críticos, en contraste con un 89% por parte de la audiencia. Aunque las cifras son inferiores a las obtenidas por la primera entrega (59% de los críticos y 95% del público), el apoyo de los fanáticos se mantiene fuerte.

Según reseñas como la de VGC, Super Mario Galaxy Movie es un espectáculo visual lleno de acción que, pese a sus deficiencias en la trama y el desarrollo de personajes, ofrece diversión garantizada para niños, familias y admiradores de Nintendo. Esta desconexión entre críticos y audiencia no ha impedido que la saga alcance cifras históricas, lo que plantea interrogantes sobre el verdadero peso de la crítica profesional en el éxito comercial de producciones orientadas a un público amplio y familiar.

Super Mario Galaxy: La Película (Captura de tráiler oficial)

Repercusiones en la industria y expectativas a futuro

El estreno en Japón, programado para el próximo fin de semana, es especialmente esperado dada la importancia de este mercado para la primera película, que allí recaudó casi 102 millones de dólares. Un desempeño similar podría acercar a Super Mario Galaxy: La película al selecto grupo de películas animadas que superan los mil millones de dólares en taquilla global.

Este éxito refuerza la posición de Chris Meledandri, responsable de Illumination, como una de las figuras centrales en la animación comercial del siglo XXI. La saga Super Mario se une así a otras franquicias de Meledandri en el top diez global, reafirmando la tendencia de que grandes marcas y personajes de videojuegos ocupan un lugar dominante en el cine contemporáneo.

Para el público general, estos resultados tienen efectos directos: las películas concebidas para el entretenimiento familiar, basadas en iconos culturales, seguirán predominando en la cartelera y marcando las tendencias de la industria. Al mismo tiempo, la diferencia entre la apreciación popular y la valoración crítica sugiere una evolución en la manera en que se mide el éxito y el valor cultural de estas producciones.