Qué puedo ver

Netflix deslumbra con primer teaser de Orgullo y prejuicio: Jane Austen regresa con una mirada contemporánea y elenco de lujo

El gigante del streaming presentó el primer adelanto de su ambiciosa adaptación de Orgullo y prejuicio, con Emma Corrin y Jack Lowden liderando un elenco repleto de talento bajo la dirección de Euros Lyn

Guardar
El amado clásico de Jane Austen vuelve en una fiel adaptación de Dolly Alderton, con Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como Mr Darcy. Orgullo y prejuicio llega a Netflix en la primavera de 2026. (Netflix)

El gigante del streaming Netflix puso en marcha la campaña de promoción de su nueva miniserie inspirada en Orgullo y prejuicio con un primer adelanto que evidenció el peso cultural y comercial de la obra de Jane Austen, su llegada prevista para la primavera de 2026 y el fichaje de Emma Corrin y Jack Lowden en los papeles protagónicos. La guionista y productora ejecutiva Dolly Alderton expresó que “una vez en una generación, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia y me siento muy afortunada de formar parte de ello”.

La estrategia de lanzamiento incluyó la proyección del teaser de cuarenta segundos en funciones de Cumbres borrascosas en cines británicos, orientada de manera directa al público aficionado a dramas de época. El material mostró a Corrin en vestuario georgiano como Elizabeth Bennet, inmóvil sobre un tejado, con la mirada distante y gesto de melancolía. Las imágenes alternaron el rostro de Jack Lowden como Mr. Darcy, detalles de manos, flores y escenas atravesadas por la tensión de un baile, según el primer material promocional de Netflix.

Netflix anuncia el estreno de
Netflix anuncia el estreno de una nueva miniserie de Orgullo y prejuicio para la primavera de 2026 con Emma Corrin y Jack Lowden. (Netflix)

Nueva narrativa, fidelidad de la autora y formato episódico

Alderton, reconocida por su trabajo literario sobre relaciones y juventud, aseguró que Orgullo y prejuicio “es la base de la comedia romántica”, y subrayó su experiencia al “volver a sus páginas para encontrar formas familiares y novedosas de dar vida a este querido libro”. También remarcó su entusiasmo: “Me ilusiona reintroducir estos divertidos y complejos personajes tanto a quienes consideran Orgullo y prejuicio su libro favorito como a quienes están por descubrir a su propia Lizzie y Mr. Darcy”, precisó a medios.

El director Euros Lyn, responsable de Heartstopper, se encargó de la dirección de los seis episodios, con el compromiso de respetar el espíritu original de Austen y, al mismo tiempo, traducir los matices psicológicos y sociales de la novela a una contemporaneidad transversal. El equipo de producción ejecutiva estuvo conformado por Laura Lankester, Will Johnston, Louise Mutter y la propia Emma Corrin.

La adaptación de Jane Austen
La adaptación de Jane Austen destaca por la dirección de Euros Lyn y un guion que busca equilibrar fidelidad y modernidad en seis episodios. (Netflix)

La plataforma articuló la campaña con un enfoque multiplataforma. “En un año repleto de dramas de época para los seguidores más fieles, Orgullo y prejuicio se sumará para traer fielmente la icónica historia de Jane Austen de regreso a la vida de quienes la aprecian y para inspirar a una nueva generación a enamorarse por primera vez”, apuntó Netflix en un comunicado oficial.

Elenco y expectativas multigeneracionales

El reparto reunió a Emma Corrin y Jack Lowden como protagonistas, acompañados por Olivia Colman como la señora Bennet, Rufus Sewell como el patriarca, Freya Mavor en el rol de Jane, Rhea Norwood como Lydia, Hopey Parish y Hollie Avery en los papeles de Mary y Kitty, respectivamente, y la consagrada Fiona Shaw en el papel de Lady Catherine de Bourgh. El entorno social se completó con Jamie Demetriou como Mr. Collins y Louis Partridge en el rol de Mr. Wickham. Daryl McCormack, quien apareció recientemente en Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, interpretó a Bingley, junto a Siena Kelly en el rol de Caroline.

Netflix apuesta por la vigencia
Netflix apuesta por la vigencia de Jane Austen en el género de drama de época y busca liderar el interés global en streaming y tendencias. (Netflix)

La miniserie apostó por la vigencia del género: “El humor, la exploración de relaciones familiares y la crítica social mantienen la vigencia de Austen, cuyas historias siguen inspirando a escritores y cineastas”, indicó la producción.

Herencia de adaptación y competencia directa

Desde su publicación en 1813, la novela sumó múltiples versiones. La referencia inmediata es la película de 2005 dirigida por Joe Wright, que “triplicó su presupuesto y posicionó a Keira Knightley y Matthew Macfadyen como Elizabeth y Darcy en la memoria colectiva”, según datos de campaña de Netflix.

El calendario de estrenos del año configuró un escenario competitivo: además de Orgullo y prejuicio, el catálogo de dramas de época se incrementó con una nueva versión de Sensatez y sentimiento producida por Focus Features. Netflix confía en que Austen continúe dominando la conversación global, tanto en reproducciones como en tendencia de búsquedas y comentarios en redes sociales.

Alderton se pronunció sobre el desafío narrativo: “Esta historia permite descubrir a Elizabeth y Darcy desde miradas contemporáneas, sin perder el humor ni la crítica social que convierten a Jane Austen en una autora eterna”.

Temas Relacionados

Orgullo y prejuicioEmma CorrinJack LowdenOlivia ColmanFiona ShawNetflixseriesqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

El Agente Secreto estrena en Argentina tras conquistar Cannes y los Globos de Oro

La película de Kleber Mendonça Filho, protagonizada por Wagner Moura y Tânia Maria, llega a los cines argentinos celebrando premios internacionales y cuatro nominaciones a los Premios de la Academia, entre elogios de la crítica mundial

El Agente Secreto estrena en

Scream 7 presenta su último tráiler antes de su estreno

El regreso de Neve Campbell y la dirección de Kevin Williamson plantean un renacer para la icónica franquicia de terror

Scream 7 presenta su último

Retrocultura Activa | Cintas malditas: cuando rebobinar te consume

Un recorrido por el mito: del VHS analógico al terror digital, donde mirar, copiar y compartir puede convertirse en una condena

Retrocultura Activa | Cintas malditas:

La segunda parte de Bridgerton 4 explora alianzas inesperadas

Los nuevos episodios prometen sorpresas familiares y dilemas sociales que redefinirán el rumbo de cada personaje

La segunda parte de Bridgerton

Winona Ryder y Eva Green se suman a la nueva temporada de Merlina que ya rueda en Irlanda

La popular ficción liderada por Jenna Ortega amplía su reparto, consolidando su éxito como la serie más vista en inglés de Netflix mientras se prepara para revelar nuevos secretos de la familia Addams

Winona Ryder y Eva Green
DEPORTES
River Plate avanza con la

River Plate avanza con la contratación del Chacho Coudet: cómo está la negociación

Jugadores sin respuestas, un vestuario caliente y la última charla con el plantel: el detrás de escena de la salida de Gallardo de River

Con Real Madrid-Benfica como el duelo estelar, se definen los últimos clasificados en los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Las bajas y abandonos en el Ejército ruso fuerzan una reestructuración en plena guerra contra Ucrania

El eslabón de “El Mencho” en Uruguay, el país en el que cayeron su cuñado y uno de sus testaferros

Un emperador caído, una prisión sin barrotes y una isla donde el tiempo se detuvo: así es Longwood House, la última morada de Napoleón

El día que Jim Morrison dijo no: la historia detrás de “Touch Me”, el hit inesperado de The Doors

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica