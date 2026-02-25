Netflix deslumbra con primer teaser de Orgullo y prejuicio: Jane Austen regresa con una mirada contemporánea y elenco de lujo

El amado clásico de Jane Austen vuelve en una fiel adaptación de Dolly Alderton, con Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como Mr Darcy. Orgullo y prejuicio llega a Netflix en la primavera de 2026. (Netflix)

El gigante del streaming Netflix puso en marcha la campaña de promoción de su nueva miniserie inspirada en Orgullo y prejuicio con un primer adelanto que evidenció el peso cultural y comercial de la obra de Jane Austen, su llegada prevista para la primavera de 2026 y el fichaje de Emma Corrin y Jack Lowden en los papeles protagónicos. La guionista y productora ejecutiva Dolly Alderton expresó que “una vez en una generación, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia y me siento muy afortunada de formar parte de ello”.

La estrategia de lanzamiento incluyó la proyección del teaser de cuarenta segundos en funciones de Cumbres borrascosas en cines británicos, orientada de manera directa al público aficionado a dramas de época. El material mostró a Corrin en vestuario georgiano como Elizabeth Bennet, inmóvil sobre un tejado, con la mirada distante y gesto de melancolía. Las imágenes alternaron el rostro de Jack Lowden como Mr. Darcy, detalles de manos, flores y escenas atravesadas por la tensión de un baile, según el primer material promocional de Netflix.

Netflix anuncia el estreno de una nueva miniserie de Orgullo y prejuicio para la primavera de 2026 con Emma Corrin y Jack Lowden. (Netflix)

Nueva narrativa, fidelidad de la autora y formato episódico

Alderton, reconocida por su trabajo literario sobre relaciones y juventud, aseguró que Orgullo y prejuicio “es la base de la comedia romántica”, y subrayó su experiencia al “volver a sus páginas para encontrar formas familiares y novedosas de dar vida a este querido libro”. También remarcó su entusiasmo: “Me ilusiona reintroducir estos divertidos y complejos personajes tanto a quienes consideran Orgullo y prejuicio su libro favorito como a quienes están por descubrir a su propia Lizzie y Mr. Darcy”, precisó a medios.

El director Euros Lyn, responsable de Heartstopper, se encargó de la dirección de los seis episodios, con el compromiso de respetar el espíritu original de Austen y, al mismo tiempo, traducir los matices psicológicos y sociales de la novela a una contemporaneidad transversal. El equipo de producción ejecutiva estuvo conformado por Laura Lankester, Will Johnston, Louise Mutter y la propia Emma Corrin.

La adaptación de Jane Austen destaca por la dirección de Euros Lyn y un guion que busca equilibrar fidelidad y modernidad en seis episodios. (Netflix)

La plataforma articuló la campaña con un enfoque multiplataforma. “En un año repleto de dramas de época para los seguidores más fieles, Orgullo y prejuicio se sumará para traer fielmente la icónica historia de Jane Austen de regreso a la vida de quienes la aprecian y para inspirar a una nueva generación a enamorarse por primera vez”, apuntó Netflix en un comunicado oficial.

Elenco y expectativas multigeneracionales

El reparto reunió a Emma Corrin y Jack Lowden como protagonistas, acompañados por Olivia Colman como la señora Bennet, Rufus Sewell como el patriarca, Freya Mavor en el rol de Jane, Rhea Norwood como Lydia, Hopey Parish y Hollie Avery en los papeles de Mary y Kitty, respectivamente, y la consagrada Fiona Shaw en el papel de Lady Catherine de Bourgh. El entorno social se completó con Jamie Demetriou como Mr. Collins y Louis Partridge en el rol de Mr. Wickham. Daryl McCormack, quien apareció recientemente en Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, interpretó a Bingley, junto a Siena Kelly en el rol de Caroline.

Netflix apuesta por la vigencia de Jane Austen en el género de drama de época y busca liderar el interés global en streaming y tendencias. (Netflix)

La miniserie apostó por la vigencia del género: “El humor, la exploración de relaciones familiares y la crítica social mantienen la vigencia de Austen, cuyas historias siguen inspirando a escritores y cineastas”, indicó la producción.

Herencia de adaptación y competencia directa

Desde su publicación en 1813, la novela sumó múltiples versiones. La referencia inmediata es la película de 2005 dirigida por Joe Wright, que “triplicó su presupuesto y posicionó a Keira Knightley y Matthew Macfadyen como Elizabeth y Darcy en la memoria colectiva”, según datos de campaña de Netflix.

El calendario de estrenos del año configuró un escenario competitivo: además de Orgullo y prejuicio, el catálogo de dramas de época se incrementó con una nueva versión de Sensatez y sentimiento producida por Focus Features. Netflix confía en que Austen continúe dominando la conversación global, tanto en reproducciones como en tendencia de búsquedas y comentarios en redes sociales.

Alderton se pronunció sobre el desafío narrativo: “Esta historia permite descubrir a Elizabeth y Darcy desde miradas contemporáneas, sin perder el humor ni la crítica social que convierten a Jane Austen en una autora eterna”.