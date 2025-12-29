¿Quién abrirá la puerta final en Stranger Things? Holly, Will y las teorías que revolucionan el cierre de la serie estrella de Netflix

Otoño boreal de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. (Crédito: Netflix)

El inminente cierre de Stranger Things, una de las series emblemáticas de Netflix, llegaba con más preguntas que respuestas tras el estreno del volumen dos de la quinta temporada, según analizó The Hollywood Reporter. Con varias incógnitas aún abiertas y reflexiones directas de los hermanos Duffer y otros protagonistas, el desenlace prometía resolver solo parte de los enigmas que han sostenido la tensión en Hawkins desde 2016. (ATENCIÓN SPOILERS A PARTIR DE ACÁ)

En el centro de los grandes interrogantes se encontraba la conexión entre la memoria de Henry en las cuevas y el plan maestro de Vecna. The Hollywood Reporter planteó: “¿Cómo se relaciona el recuerdo que Henry tiene del científico en las cuevas con el plan final de Vecna? ¿Es esa la razón por la que teme entrar en las cuevas?”. Según el mismo medio, la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow aclaraba cómo la visita accidental de Henry a la Dimensión X en 1959 desembocó en su posterior institucionalización y su encuentro con Eleven. Sin embargo, no se había ofrecido ninguna respuesta concreta sobre lo sucedido con Henry en esa dimensión, más allá de una escena donde el Mind Flayer flotaba sobre él tras abrir un maletín fatídico. El guion teatral describía que Henry era acechado por una presencia sombría que se alimentaba de su vergüenza e inseguridades. La secuencia del maletín, de la cual la cámara se apartaba con rapidez, abría la especulación sobre qué pudo haber contenido ese episodio traumático.

La dimensión X y el plan maestro de Vecna son claves del desenlace reveladas parcialmente en la quinta temporada de Stranger Things. (NETFLIX © 2025)

El debate sobre la posibilidad de viajes en el tiempo tomó fuerza a medida que el final se acercaba. The Hollywood Reporter subrayó: “Con poco más de dos horas restantes, varias preguntas en torno a la cronología y conexiones entre fechas suscitan la duda de si el argumento incluirá el viaje temporal como respuesta”. La serie había hecho referencias explícitas a este concepto en temporadas anteriores, además de paralelismos con Una arruga en el tiempo de Madeleine L’Engle, en los que la manipulación del tiempo resultaba un recurso posible. Según el artículo, “quizá eso es lo que hace Henry al poseer a los doce niños y utilizar sus poderes para atraer la Dimensión X a Hawkins”.

En ese contexto se discutió el rol potencial de Holly. El medio preguntó: “¿Tendrá Holly la oportunidad de lanzar la puerta dimensional?”. Sobre la joven, se precisó que aún no había logrado escapar de las garras de Vecna, a pesar de haber estado cerca cuando se precipitó hacia el Laboratorio Hawkins en el mundo del revés.

El enigma de Holly y su potencial rol en el lanzamiento de la puerta dimensional permanece sin resolver, intensificando el suspenso de Stranger Things. (Netflix)

Otra de las incógnitas reiteradas fue el congelamiento del Upside Down en el 6 de noviembre. The Hollywood Reporter explicó que “la fecha coincide con la desaparición de Will Byers, que dio inicio a toda la historia”, y la conectó con la función de Oklahoma! dirigida por una entonces joven Joyce Byers el 6 de noviembre de 1959. Lucas Sinclair, citado por el medio, sostenía que ya era difícil creer en las coincidencias, mientras se recordaba que Holly también había sido secuestrada el 3 de noviembre de 1987.

El misterio sobre cómo se abrió la puerta del cobertizo por la que fue capturado Will Byers en la primera temporada quedó sin respuesta. The Hollywood Reporter citó a los Duffer: “Los demogorgons no poseen telepatía, por lo que el que perseguía a Will en la temporada uno no pudo abrir la puerta del cobertizo para secuestrarlo”. Este dato mantenía en pie las dudas sobre quién o qué provocó aquel suceso clave.

El final de Stranger Things en Netflix deja múltiples incógnitas abiertas sobre la conexión entre Henry, Vecna y el origen del Upside Down. (Netflix © 2025)

El potencial sacrificio de Eleven también dominó el debate entre los espectadores. Según explicó el medio, “la aparición de Kali trajo consigo la respuesta sobre qué quiere realmente la doctora Kay con ambas”. Kali, en su intento de escapar de la base militar en el mundo del revés, se topó con mujeres embarazadas que recibían transfusiones de su sangre, pero detectó que el proceso no estaba funcionando: “Las mujeres estaban sufriendo y muriendo, en lugar de canalizar la sangre a sus embriones para crear bebés como Eleven”, relató literalmente el artículo.

El rumor sobre Steve Harrington fue descartado: “Jimmy Fallon desmontó la teoría de que el personaje de Joe Keery moriría cuando Keery estuvo de invitado en The Tonight Show”.

La posibilidad de viajes en el tiempo y su influencia en la cronología de Stranger Things aumentan la expectativa del cierre en Netflix. (Netflix)

En relación a otros personajes, The Hollywood Reporter se hizo eco de la incógnita: “¿Ted Wheeler está muerto?”. La última vez que se le vio fue durante su brutal caída tras un ataque de un demogorgon. Mientras tanto, Karen Wheeler continuaba con vida suficiente para defenderse de criaturas en el hospital.

Finalmente, el misterio sobre el auténtico origen del portal quedó abierto. El medio refirió: “Ha sido confirmado que Eleven causó las grietas entre el Upside Down y Hawkins cuando estableció contacto psíquico con un demogorgon”. Además, recordó que Dustin sostuvo que el diario del doctor Brenner proporcionaba todas las respuestas sobre el Upside Down y la energía exótica que mantenía el agujero de gusano uniendo Hawkins y la Dimensión X; además, especificó que se originó por ciencia, no por magia oscura. Así, la interrogante final surgió: “¿Fue Brenner quien creó el agujero de gusano y luego culpó a Eleven por todo?”.