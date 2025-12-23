El documental que revela los secretos de Seymour Hersh

El documental 'Cover-Up: Un periodista en las trincheras' en Netflix destaca la trayectoria de Seymour Hersh en el periodismo de investigación. (Crédito: The New York Times)

El estreno de Cover-Up: Un periodista en las trincheras en Netflix el 26 de diciembre marca un hito para el género documental, al poner en primer plano la figura de Seymour Hersh, el periodista de investigación estadounidense que desafió a los poderes más altos del gobierno y las fuerzas armadas de Estados Unidos. La plataforma describió la producción como un recorrido por la carrera de un profesional que “investigó y reveló operaciones encubiertas desde Vietnam hasta Irak”, según la sinopsis oficial de Netflix.

La obra dirigida por Laura Poitras y Mark Obenhaus se centró en la capacidad de Hersh para exponer uno de los mayores escándalos de la historia contemporánea de Estados Unidos, como la Masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam y los abusos en la prisión de Abu Ghraib en la Guerra de Irak, de acuerdo con la información difundida por Netflix. El documental permite a la audiencia acceder a notas personales, documentos de archivo y testimonios exclusivos, mostrando la determinación del periodista por sacar a la luz hechos que muchos intentaron ocultar.

Seymour Hersh expuso la Masacre de My Lai y los abusos en Abu Ghraib, revelando escándalos históricos de Estados Unidos. (Crédito: Netflix)

La producción también aborda la fragilidad de la libertad de expresión en democracias donde el poder y los intereses políticos condicionan el acceso a la verdad. La dupla de directores, con Poitras como ganadora del Oscar por Citizenfour y nominada por My Country, My Country y All the Beauty and the Bloodshed, logró que Hersh aceptara ser filmado tras décadas de negativas, cuando ya contaba con 88 años.

El caso que consagró a Hersh fue su denuncia de la masacre de My Lai en marzo de 1969, cuando soldados estadounidenses ejecutaron a casi 500 civiles desarmados. Sin embargo, esa investigación representó solo una parte de su trayectoria, que incluyó trabajos para United Press International, Associated Press, The New York Times y The New Yorker. Hersh también expuso la Operación Caos, en la que la CIA espió a más de 10.000 estudiantes vinculados a movimientos de protesta, y documentó complots para asesinar líderes extranjeros, espionaje nacional, uso de armas químicas y biológicas, y experimentos de control mental como el proyecto MK-ULTRA.

El documental utiliza notas personales, archivos y testimonios exclusivos para mostrar el trabajo de Hersh contra el poder político y militar. (Crédito: Mark Mahaney/Courtesy of Netflix © 2025)

El documental mostró cómo Hersh trabajó con fuentes y filtraciones que derivaron en primicias, renuncias de funcionarios y la apertura de investigaciones judiciales y legislativas.

La utilización de material de archivo de distintas épocas permitió contextualizar cada investigación y evidenció la diferencia entre los documentalistas estadounidenses y los de otros países, donde la memoria visual ha sido degradada o privatizada. Podrás ver este documental a partir del 26 de diciembre cuando Netflix lo sume a su catálogo. Una opción diferente que te lleva a reflexionar sobre el rol del periodismo cuando destapa los entramados del poder y como desde los gobiernos muchas veces se quiere ocultar.