Qué puedo ver

El documental que revela los secretos de Seymour Hersh

Una mirada íntima a la vida de un reportero que desafió a los poderosos y cambió la historia del periodismo

Guardar
El documental 'Cover-Up: Un periodista
El documental 'Cover-Up: Un periodista en las trincheras' en Netflix destaca la trayectoria de Seymour Hersh en el periodismo de investigación. (Crédito: The New York Times)

El estreno de Cover-Up: Un periodista en las trincheras en Netflix el 26 de diciembre marca un hito para el género documental, al poner en primer plano la figura de Seymour Hersh, el periodista de investigación estadounidense que desafió a los poderes más altos del gobierno y las fuerzas armadas de Estados Unidos. La plataforma describió la producción como un recorrido por la carrera de un profesional que “investigó y reveló operaciones encubiertas desde Vietnam hasta Irak”, según la sinopsis oficial de Netflix.

La obra dirigida por Laura Poitras y Mark Obenhaus se centró en la capacidad de Hersh para exponer uno de los mayores escándalos de la historia contemporánea de Estados Unidos, como la Masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam y los abusos en la prisión de Abu Ghraib en la Guerra de Irak, de acuerdo con la información difundida por Netflix. El documental permite a la audiencia acceder a notas personales, documentos de archivo y testimonios exclusivos, mostrando la determinación del periodista por sacar a la luz hechos que muchos intentaron ocultar.

Seymour Hersh expuso la Masacre
Seymour Hersh expuso la Masacre de My Lai y los abusos en Abu Ghraib, revelando escándalos históricos de Estados Unidos. (Crédito: Netflix)

La producción también aborda la fragilidad de la libertad de expresión en democracias donde el poder y los intereses políticos condicionan el acceso a la verdad. La dupla de directores, con Poitras como ganadora del Oscar por Citizenfour y nominada por My Country, My Country y All the Beauty and the Bloodshed, logró que Hersh aceptara ser filmado tras décadas de negativas, cuando ya contaba con 88 años.

El caso que consagró a Hersh fue su denuncia de la masacre de My Lai en marzo de 1969, cuando soldados estadounidenses ejecutaron a casi 500 civiles desarmados. Sin embargo, esa investigación representó solo una parte de su trayectoria, que incluyó trabajos para United Press International, Associated Press, The New York Times y The New Yorker. Hersh también expuso la Operación Caos, en la que la CIA espió a más de 10.000 estudiantes vinculados a movimientos de protesta, y documentó complots para asesinar líderes extranjeros, espionaje nacional, uso de armas químicas y biológicas, y experimentos de control mental como el proyecto MK-ULTRA.

El documental utiliza notas personales,
El documental utiliza notas personales, archivos y testimonios exclusivos para mostrar el trabajo de Hersh contra el poder político y militar. (Crédito: Mark Mahaney/Courtesy of Netflix © 2025)

El documental mostró cómo Hersh trabajó con fuentes y filtraciones que derivaron en primicias, renuncias de funcionarios y la apertura de investigaciones judiciales y legislativas.

La utilización de material de archivo de distintas épocas permitió contextualizar cada investigación y evidenció la diferencia entre los documentalistas estadounidenses y los de otros países, donde la memoria visual ha sido degradada o privatizada. Podrás ver este documental a partir del 26 de diciembre cuando Netflix lo sume a su catálogo. Una opción diferente que te lleva a reflexionar sobre el rol del periodismo cuando destapa los entramados del poder y como desde los gobiernos muchas veces se quiere ocultar.

Temas Relacionados

Cover-Up: Un periodista en las trincherasSeymour HershLaura PoitrasMark ObenhausNetlfixdocumentalqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

Maratón de películas y series en Navidad: El expreso polar, Elf, Ted y más tendencias de HBO Max y Universal+

Si no disfrutas del contenido navideño, puedes acudir a series dramáticas como The Newsreader, que ganó el Emmy Internacional al Mejor Drama del año

Maratón de películas y series

El primer adelanto de “Digger” revela a un Tom Cruise irreconocible bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu

La inesperada dupla entre el astro de Hollywood y el director mexicano promete una película llena de ironía, desastre y sátira política, con un elenco internacional y una historia que desafía todos los géneros conocidos

El primer adelanto de “Digger”

“Dime más mentiras” vuelve con drama, saltos en el tiempo y más giros

La producción sorprende al explorar nuevas etapas de los personajes y promete mantener la tensión que atrapó a toda una generación

“Dime más mentiras” vuelve con

“¿Cómo se traduce este amor?“: el nuevo kdrama de Kim Seon-ho confirma su fecha de estreno en Netflix

El actor de “Start Up” se une a Go Youn-jung en la serie coreana de romance que Netflix lanzará en 2026

“¿Cómo se traduce este amor?“:

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson llegan a HBO Max con la aclamada “Una batalla tras otra”

La esperada película, que ya suma nominaciones a los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, aterriza en la plataforma con un elenco de lujo y una historia que promete acción, sátira y mucha reflexión social

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas
DEPORTES
Roger Federer cuestionó cómo el

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”

Una salvaje pelea se desató durante un partido juvenil en Comodoro Rivadavia

“Vergonzoso”: el video de la polémica actitud del rincón de Jake Paul antes de que sufriera el brutal KO ante Anthony Joshua

Cristian Fabbiani fue tentado por un equipo de un exótico país: “Tiene negociaciones avanzadas”

El emotivo discurso de Dalma y Gianinna tras recibir el Olimpia Infinito en homenaje a Diego Maradona: “Sabemos que no estamos solas”

TELESHOW
La tremenda anécdota de Christian

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

INFOBAE AMÉRICA

Justicia uruguaya condenó a nueve

Justicia uruguaya condenó a nueve militares retirados por torturas ocurridas durante la dictadura

Piden pena de cuatro años de cárcel para una corredora de bolsa acusada de estafar a sus clientes en Uruguay

Más calorías y menos nutrientes: cómo el cambio climático afecta a los alimentos, según un estudio

Estrés laboral: cómo afecta la salud, la productividad y el clima de trabajo en las empresas

Cuánto tiempo hay que mantener la plancha abdominal según la edad, de acuerdo con especialistas