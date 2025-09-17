Qué puedo ver

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried desatan el suspenso en el primer tráiler de “La empleada”

El avance de la nueva cinta dirigida por Paul Feig revela una trama llena de intriga, con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en una historia de secretos y tensión psicológica inspirada en la exitosa novela de Freida McFadden

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Basada en el best seller internacional , LA EMPLEADA sigue a una joven decidida a comenzar de nuevo cuando acepta trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada. Lo que parece el trabajo perfecto pronto se convierte en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura… y su vida.(BF Distribution)

El primer avance de La empleada, el nuevo thriller psicológico dirigido por Paul Feig, anticipa una historia cargada de tensión y secretos, con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried como protagonistas. La película, que adapta la exitosa novela de Freida McFadden, llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025 en EEUU y el 1 de enero de 2026 en Argentina.

En esta producción, Sweeney interpreta a Millie, una joven que, tras salir de prisión, busca rehacer su vida y acepta un puesto como empleada doméstica en la lujosa residencia de la familia Winchester. La aparente estabilidad que encuentra en su nuevo empleo se desvanece rápidamente cuando comienza a descubrir el lado oscuro de sus empleadores, interpretados por Seyfried y Brandon Sklenar. A medida que Millie se integra en la dinámica familiar, la fachada de perfección se resquebraja y emergen secretos y escándalos que amenazan su integridad física y mental.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried
Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Freida McFadden. (Crédito: BF Distribution)

La adaptación cinematográfica de “The Housemaid” ha sido escrita por Rebecca Sonnenshine, reconocida por su trabajo en series como The Boys y The Vampire Diaries, y cuenta con la producción de Todd Lieberman, Laura Fischer y el propio Feig, según detalló Deadline. El elenco se completa con Michele Morrone y Elizabeth Perkins, quienes aportan nuevas capas de complejidad a la trama.

Durante la presentación del tráiler en CinemaCon 2025, Feig subrayó el desafío de trasladar la atmósfera opresiva y los giros inesperados de la novela al lenguaje cinematográfico. “La tensión, los sustos y la comedia están tan entrelazados. Fue un sueño hecho realidad”, afirmó el director en declaraciones recogidas por Variety.

La película, escrita por Rebecca
La película, escrita por Rebecca Sonnenshine y producida por Lionsgate, llegará a los cines el 1 de enero de 2026. (Crédito: BF Distribution)

Por su parte, Sweeney compartió su entusiasmo por el proyecto y su vínculo con la obra original: “No pude soltar ‘The Housemaid’. Terminé leyendo los tres libros en una semana. Los personajes son imperfectos y caóticos”, expresó la actriz a Variety. La novela de McFadden, publicada en 2022, se convirtió en un fenómeno global, conquistando a millones de lectores y consolidándose como un referente del suspense contemporáneo.

La película, distribuida por Lionsgate, se perfila como uno de los estrenos más esperados de la temporada, situándose en la tradición de thrillers como Gone Girl y Parasite. El tráiler, ya disponible, ofrece un primer vistazo a la atmósfera inquietante y a la compleja relación entre los personajes principales, prometiendo una experiencia cinematográfica intensa y perturbadora.

El tráiler de “La empleada”
El tráiler de “La empleada” anticipa una atmósfera inquietante y una trama cargada de giros inesperados y dilemas morales. (Crédito: BF Distribution)

La empleada traslada al cine la tensión y los dilemas morales de la novela, explorando hasta dónde puede llegar una persona cuando se ve atrapada en un entorno donde la confianza y la verdad se desdibujan. El estreno en salas está previsto para el 1 de enero de 2026.

