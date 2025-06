De qué se trata la película que ocupa los primeros puestos en Netflix

El film ocupa los primeros lugares en Netflix. (Crédito: Imagem films)

La película estadounidense de acción Rescate imposible, protagonizada por Russell Crowe y Liam Hemsworth, se ha convertido en uno de los estrenos más vistos en Netflix desde su llegada a la plataforma en junio de 2025. Este thriller bélico, dirigido por William Eubank y originalmente estrenado en cines en 2024, ha capturado la atención de los suscriptores con una historia de supervivencia, estrategia militar y adrenalina, consolidándose como una de las producciones más comentadas del año.

La trama se desarrolla en el sur de Filipinas, donde un equipo de las Fuerzas Delta de Estados Unidos se embarca en una misión especial. El sargento Kinney, interpretado por Liam Hemsworth, vive su primera experiencia como novato en una operación de alto riesgo. El grupo, integrado también por personajes como el sargento Abell (Luke Hemsworth), Sugar (Milo Ventimiglia), Bishop (Ricky Whittle), la sargento Nia Branson (Chika Ikogwe), el coronel Duz Packett (Daniel MacPherson) y Saeed Hashimi (Robert Rabiah), se enfrenta a una emboscada que los deja atrapados y sin armas en plena selva filipina.

Cuando el Equipo de Fuerzas Especiales queda atrapado sin armas, las habilidades de un piloto drones de la Fuerza Aérea, se convierten en su única posibilidad de supervivencia.

En medio de este escenario hostil, la única esperanza de supervivencia para Kinney y sus compañeros recae en el capitán Eddie Grimm, apodado “Reaper”, un experimentado piloto de drones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, interpretado por Russell Crowe. Desde la distancia, Reaper utiliza sus habilidades tecnológicas para apoyar al equipo, guiándolos a través de un territorio dominado por insurgentes y una red terrorista islámica. La tensión aumenta cuando el equipo de tierra es atacado de manera fulminante y capturado, lo que convierte la misión en una operación de rescate de alto riesgo.

Uno de los elementos más destacados de la película es la presión del tiempo: Reaper dispone de solo 48 horas para intentar salvar a los soldados capturados, lo que añade un componente de urgencia y suspenso a la narrativa. La historia explora la dinámica entre el soldado novato y el veterano piloto de drones, mostrando cómo la confianza y la comunicación a distancia pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones extremas.

Por qué Rescate imposible se ha convertido en la película más comentada del año en streaming. (Crédito: Imagem films)

El elenco de “Rescate imposible” ha sido uno de los factores clave en el éxito de la película. Russell Crowe, reconocido por su versatilidad y presencia en pantalla, lidera un reparto que incluye a los hermanos Liam y Luke Hemsworth, así como a Milo Ventimiglia, conocido por su trabajo en This is Us.

La dirección de William Eubank imprime un ritmo vertiginoso a la película, combinando escenas de combate cuerpo a cuerpo, persecuciones en la jungla y el uso estratégico de la tecnología militar. El director logra transmitir la sensación de peligro constante y la vulnerabilidad de los protagonistas, quienes deben enfrentarse no solo a enemigos armados, sino también a un entorno natural implacable.

“Rescate imposible” se posiciona como uno de los estrenos más vistos en Netflix en 2025 tras su éxito en cines. (Crédito: Imagem films)

Desde su estreno en cines en 2024, Rescate imposible generó expectativas entre los aficionados al género de acción y suspenso. Su llegada a Netflix en junio de 2025 ha multiplicado su alcance, permitiendo que una audiencia global acceda a la película desde la comodidad de sus hogares.

El personaje de Kinney, un soldado novato enfrentado a su primera misión real, representa el desafío de superar el miedo y la inexperiencia bajo presión. Por su parte, Reaper encarna la figura del mentor a distancia, cuya experiencia y sangre fría resultan decisivas para el desenlace de la operación.

El thriller bélico protagonizado por Russell Crowe y Liam Hemsworth destaca por su acción, suspenso y estrategia militar. (Crédito: Imagem films)

La ambientación en la selva filipina añade un nivel adicional de dificultad a la misión, ya que los protagonistas deben sortear no solo a los insurgentes, sino también las inclemencias del terreno y la falta de recursos. La película muestra cómo la tecnología, en este caso los drones militares, puede convertirse en un aliado fundamental en operaciones de rescate, permitiendo la vigilancia y el apoyo táctico en tiempo real.

El guion de Rescate imposible equilibra momentos de acción intensa con secuencias de tensión psicológica, en las que los personajes deben tomar decisiones críticas bajo presión. La interacción entre Kinney y Reaper, marcada por la distancia física pero la cercanía emocional, constituye uno de los ejes narrativos más potentes del film.

La película explora la supervivencia de un equipo de Fuerzas Delta atrapado en la selva filipina y apoyado por un piloto de drones.(Crédito: Imagem films)

Desde el punto de vista técnico, la producción destaca por el realismo de las escenas de combate y el uso de efectos visuales para recrear la operación militar. La fotografía resalta la densidad de la jungla y la sensación de aislamiento, mientras que la banda sonora acompaña el ritmo frenético de la historia.

La película, con una duración que mantiene la tensión de principio a fin, se ha convertido en una de las recomendaciones obligadas para los amantes de la acción y el suspenso en 2025.