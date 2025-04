HBO renueva “The Last of Us” para una tercera temporada con ambiciosos planes para expandir su universo narrativo

La serie basada en el videojuego regresará a partir del 13 de abril con nuevos episodios (Max) Crédito: (Max)

HBO ha anunciado oficialmente la renovación de su aclamada serie dramática The Last of Us para una tercera temporada, según informó la cadena en un comunicado reciente. La noticia llega antes del estreno de la segunda temporada, programado para el domingo 13 de abril a las 22:00 horas, y que estará disponible tanto en HBO como en la plataforma de streaming Max. La segunda entrega constará de siete episodios y continuará explorando el universo postapocalíptico basado en la popular franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog.

De acuerdo con Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO, la segunda temporada representa un logro extraordinario para la cadena. “Craig, Neil, Carolyn y todo el equipo de productores ejecutivos, elenco y crew han entregado una continuación magistral, y estamos encantados de llevar el poder narrativo de Craig y Neil a lo que sabemos será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”, expresó Orsi en el comunicado.

HBO confirma la tercera temporada de ‘The Last of Us’ antes del estreno de la segunda, programado para abril. (Crédito: Max)

Un éxito que supera expectativas

Craig Mazin, creador, productor ejecutivo, guionista y director de la serie, destacó que el equipo creativo abordó la segunda temporada con el objetivo de superar sus propias expectativas. “El resultado final ha superado incluso nuestras metas más ambiciosas, gracias a nuestra continua colaboración con HBO y al trabajo impecable de nuestro elenco y equipo sin igual. ¡Esperamos con ansias continuar la historia de The Last of Us en la tercera temporada!”, afirmó Mazin.

Por su parte, Neil Druckmann, co-creador de la serie y director creativo de los videojuegos originales, expresó su gratitud hacia los fans y el equipo de producción. “Ver The Last of Us cobrar vida de manera tan hermosa y fiel ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera. Gran parte de ese éxito se debe a mi socio en el crimen, Craig Mazin, a nuestra colaboración con HBO y a nuestro equipo en PlayStation Productions. ¡Estamos emocionados de compartir más de The Last of Us con ustedes!”, señaló Druckmann.

Craig Mazin asegura que la tercera temporada será más grande en ambición y alcance narrativo. (Crédito: Max)

Detalles de la segunda temporada

La nueva entrega de The Last of Us se sitúa cinco años después de los eventos de la primera entrega. Según la sinopsis oficial, Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, respectivamente, enfrentan un conflicto tanto entre ellos como con un mundo que se ha vuelto aún más peligroso e impredecible. Este nuevo capítulo promete explorar las consecuencias del pasado compartido de los protagonistas, mientras intentan sobrevivir en un entorno hostil.

El elenco principal regresa con Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. Además, se suman nuevos personajes interpretados por actores como Kaitlyn Dever en el papel de Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. La reconocida actriz Catherine O’Hara también participará como estrella invitada.

La segunda temporada retomará los conflictos después de cinco años de los eventos iniciales. (Crédito: Max)

Producción y visión creativa

La serie, basada en los videojuegos desarrollados por Naughty Dog para las consolas PlayStation, es una coproducción entre HBO y Sony Pictures Television. Además de Mazin y Druckmann, la producción ejecutiva incluye a Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells, con Halley Gross como guionista y coproductora ejecutiva. Las compañías involucradas en la producción son PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint y Naughty Dog.

En declaraciones previas, Mazin adelantó que la tercera temporada será “significativamente más grande” en términos de alcance, lo que sugiere una expansión del universo narrativo de la serie. Asimismo, tanto Mazin como Druckmann han señalado que su intención es desarrollar un total de cuatro temporadas para contar la historia completa de The Last of Us.

Pedro Pascal y Bella Ramsey regresan junto a un elenco renovado con personajes clave. (Crédito: Max)

Un fenómeno que trasciende la pantalla

Desde su estreno, The Last of Us ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público, consolidándose como una de las adaptaciones más exitosas de un videojuego a la televisión. La primera temporada recibió múltiples premios, incluido un Emmy, y destacó por su fidelidad al material original y su enfoque en las relaciones humanas en un contexto postapocalíptico.

El anuncio de la tercera temporada refuerza el compromiso de HBO con la serie y con los fans que han seguido de cerca la evolución de Joel y Ellie. Con la segunda temporada a punto de estrenarse y una tercera ya confirmada, el futuro de The Last of Us parece estar asegurado, prometiendo más emociones, conflictos y momentos inolvidables para su audiencia global.