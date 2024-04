Visita al set de filmación de ”Nahir”: las palabras de sus protagonistas

"Nahir" estrena el 22 de mayo en Prime Video. (Crédito: Prime Video)

La historia detrás de Nahir la película que estrenará Prime Video el 22 de mayo es muy impactante. En primer lugar porque relata un hecho real sobre el crimen de Fernando Pastorizzo cuya autora material fue acusada quien era su novia en ese entonces, Nahir Galarza. Y también por el impacto que tuvo en la opinión pública este asesinato que condenó por primera vez a la pena máxima a una mujer.

Infobae fue invitado a registrar algunas de las escenas que se grabaron para el film y tuvo la oportunidad de dialogar con los protagonistas de esta historia. Se trata de Valentina Zenere (Elite) quien le da vida a Nahir, y de Mónica Antonopulos (Coppola) y César Bordón (Luis Miguel, la serie) que interpretan a sus padres.

Valentina Zenere le da vida a Nahir Galarza en el nuevo film de Prime Video. (Crédito: Prime Video)

Zenere se sumerge en las profundidades de un personaje que ha generado gran expectativa dada la complejidad de su historia, marcada por un crimen que aun hoy conmueve y divide opiniones a nivel social. “Fue un trabajo arduo y difícil”, confesó la actriz durante esta entrevista concedida en el contexto de una visita al set, revelando las intensas preparaciones y el meticuloso proceso de investigación detrás de su actuación.

La actriz ha dedicado meses a la preparación de su rol, involucrándose en ensayos extensivos y trabajando de cerca con su coach de actuación, Luisa Pope, y un equipo dirigido por Hernán y María Laura Berch. Zenere destacó la importancia de entender la psiquis del personaje, un reto mayúsculo dada la complejidad de Nahir. “Intento entender su mente”, explicaba, señalando las dificultades para comprender completamente a su personaje, pero al mismo tiempo, encontrando en esa búsqueda un atractivo singular que la ha llevado a comprometerse totalmente con el proyecto.

La joven fue acusada de asesinar a su novio. (Crédito: Prime Video)

A pesar de la intensa preparación, Zenere aclara que no ha tenido contacto directo con Nahir ni con su entorno familiar, aunque el equipo de producción ha realizado una investigación exhaustiva para nutrir su interpretación.

¿Pudiste entrar en contacto con ella o con su familia?

No, no la pude ver a ella. Los chicos de la producción de la película han investigado muchísimo. Tienen un proceso de investigación hermoso, y me han dado un montón de información que ellos estuvieron investigando. Y también supe que ella estaba muy conforme, que estaba conforme con tu caracterización, así que bueno.

Nahir Galarza y la actriz Valentina Zenere que le da vida en la película.

La actriz expresa su interés en eventualmente conocer a Nahir, subrayando el enfoque neutral de la película respecto a la culpabilidad o inocencia del personaje, optando por no formular juicios y concentrándose en la representación de los hechos y testimonios disponibles.

Los cambios físicos

La transformación física y emocional de Zenere para encarnar a Nahir ha sido notable. Cambios en su apariencia, como el uso de lentes de contacto marrones y ajustes en su tono de voz, acompañan el profundo trabajo interior para acercarse a la esencia de su personaje. Incluso, la actriz menciona el empleo de técnicas específicas para desconectarse del rol después de las grabaciones, evidenciando el impacto emocional que el proyecto ha tenido en ella.

“Fue un trabajo arduo y difícil”, explicó la actriz durante la entrevista con Infobae. (Crédito: Prime Video)

Zenere reflexionó también sobre la responsabilidad de interpretar a una persona real cuya historia está teñida de tragedia, destacando momentos de conexión profunda con el personaje y con la memoria de Fernando, la víctima del caso real en el que se basa la película. “Sentí algo y me largué a llorar”, compartió, aludiendo a una experiencia en la que sintió la presencia de Fernando, manifestando el respeto y consideración con los que tanto ella como el equipo abordan esta producción.

Nahir Galarza fue condenada por el crimen de su novio.

La violencia de género como el centro de escena

La actriz también aborda la importancia de la película en el contexto del discurso sobre la violencia de género, señalando las limitaciones del juicio real en este aspecto y la oportunidad de la producción de ofrecer una perspectiva que invite a la reflexión. Aunque consciente de las posibles controversias en torno a la representación de los hechos, Zenere mantiene una postura de apertura y respeto hacia las diferentes interpretaciones que pueda generar el filme, reafirmando su compromiso con una actuación que busca la empatía pero también la honestidad en la narrativa.

Los actores que dan vida a los padres de Nahir

César Bordón y Mónica Antonópulos, son quienes dan vida a los padres de Nahir y también dialogaron con Infobae durante la visita al set.

Valentina Zenere y César Bordón como Nahir Galarza y su padre en el film. (Crédito: Prime Video)

Antonópulos expresó la delicadeza requerida al abordar un tema tan sensible, refiriendo que “siempre que me involucro en un proyecto y un papel, me interpela. Este caso, que es seguir analizando la mirada con que fue abordado el caso, más allá del debate general que despierta”. Asimismo, describió la incomodidad y el reto que significó interpretar a la madre de Nahir, sugiriendo una necesidad de revisitar los juicios alrededor del caso con la información actual.

Por otro lado, Bordón enfatizó la importancia de los pequeños detalles y la atención a lo minúsculo como esenciales para contar una buena historia. Sobresalió el enfoque del director en utilizar técnicas cinematográficas específicas para realzar la narrativa: “El personaje de ella tiene unos planos muy lindos que aparece fuera de foco, tapada con el pelo. Es una película de mucho silencio y de sostener de lo que no se dice”. La elección de estos métodos narrativos refleja un esfuerzo por contar la historia con la complejidad y la profundidad que merece, respetando la realidad de los hechos y las personas involucradas.

Mónica Antonopulos como la madre de Nahir Galarza. (Crédito: Prime Video)

Ambos actores coincidieron en la magnitud emocional y social que conllevaba participar en un proyecto basado en un caso real tan resonante. Bordón destacó cómo la preparación de los actores y el director buscaba lograr una representación auténtica y respetuosa, al tiempo que destacaba la importancia del espectador activo en completar la narrativa. “Es parte de nuestro trabajo sembrar esa duda”, mencionó Bordón, aludiendo a la responsabilidad de provocar reflexión más allá de la mera presentación de los hechos.

Otro aspecto comentado por los artistas fue la reacción del público y su diversidad de opiniones frente al proyecto, lo cual fue percibido tras el anuncio de su participación. “Tomé noción a partir del momento que se anunció, el hecho de que estábamos involucrados en este rodaje”, dijo Bordón, lo que subraya el emblemático estatus del caso en la sociedad, así como la responsabilidad que sienten por su trabajo en este contexto.

Nahi y Fernando en la recreación previa a la muerte del joven. (Crédito: Prime Video)

Antonopulos, por su parte, exploró la carga emocional y el análisis profundo que requiere encarnar a personajes de una historia tan cargada de controversia y tragedia. Ella resaltó cómo cada actor maneja la responsabilidad de traer a la vida roles que, a pesar de basarse en personas reales, deben abordarse con un equilibrio entre empatía y la necesaria distancia artística. Completan el elenco Simón Hempe e Ignacio Gadano, entre otros y cuenta con la dirección de Hernán Guerschuny (Doble discurso).

Este proyecto cinematográfico, aunque basado en eventos profundamente reales y a menudo dolorosos, representa un esfuerzo consciente por parte de su elenco y dirección para abordar con sensibilidad y respeto las capas más profundas de una historia que sigue resonando. A través de las palabras de Bordón y Antonopulos, se desvela no solo el desafío actoral y ético que implica representar a figuras tan complejas, sino también el poder del cinema en provocar reflexiones sobre la justicia, la verdad, y cómo las narrativas pueden influir en nuestra comprensión del mundo. Agenda el estreno de este film para el 22 de mayo en Prime Video.