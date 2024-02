“Quería matarme yo, no a ella”: habla Yolanda Saldívar casi 30 años después del crimen de Selena Quintanilla

Docuserie de dos partes que contará con una entrevista exclusiva de Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla. (Oxygen)

La trágica muerte de Selena Quintanilla, el ícono cultural y estrella de la música Tejana, ocurrida el 31 de marzo de 1995, volverá a ser objeto de análisis desde una nueva perspectiva en la docuserie de tres partes Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, que se estrenará en el canal estadounidense Oxygen. La producción se sumerge en la compleja relación entre Quintanilla y Yolanda Saldívar, líder del club de fans de la cantante y quien fue condenada por su asesinato. Saldívar estará elegible para libertad condicional el 30 de marzo de 2025, unos 30 años después del crimen que conmocionó al mundo.

El documental proporciona una mirada profunda a los eventos que llevaron a la fatal confrontación entre ambas: eran amigas y socias en negocios. Según testimonios durante el juicio, Yolanda fue acusada de malversar fondos tanto del club de fans como de dos boutiques de ropa propiedad de Selena. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando Selena la confrontó, lo que culminó en el trágico suceso donde la cantante recibió un disparo mientras intentaba huir.

La serie documental examina las tensiones previas al trágico final de la "Reina del Tex-Mex". (Créditos: Oxygen/Peacock)

Los años de Yolanda Saldívar en la cárcel

Por primera vez en más de 20 años, la mujer condenada por homicidio concedió entrevistas en cámara en inglés para la producción, en las que afirma que “las cosas no fueron como parecen”. “Conocía sus secretos”, dijo en el avance de la serie, añadiendo que “el público merece conocer la verdad”. Junto a ella, familiares de Saldívar y personas cercanas a los eventos comparten documentos y grabaciones nunca antes vistos, intentando ofrecer una nueva perspectiva sobre la tragedia.

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them también incluye testimonios de los primeros en llegar a la escena del crimen como los fiscales que llevaron el juicio contra Yolanda Saldívar, negociadores de rehenes que interactuaron con ella tras el asesinato, y periodistas especializados en cultura latina y la carrera de Selena Quintanilla, quienes brindan sus puntos de vista sobre la complejidad del caso y el legado perdurable de la “Reina del Tex-Mex”.

Un análisis profundo de la relación entre Selena Quintanilla y la presidenta de su club de fans. (Créditos: Oxygen/Peacock)

La muerte de Selena Quintanilla

Se aborda además el momento crítico antes del asesinato, cuando Yolanda adquirió el arma que acabaría con la vida de la artista. Según se reportó en ese entonces, la acusada compró el arma dos días después de ser confrontada por Quintanilla por la supuesta malversación de 30 mil dólares. A pesar de haber devuelto el arma días después, retornó a la tienda y la readquirió el 26 de marzo, solo cinco días antes del crimen.

Saldívar, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua, mantuvo a lo largo de los años que el disparo fue accidental, insistiendo en que su intención nunca fue herir a Selena. Durante negociaciones con la policía tras el asesinato y en declaraciones a las autoridades, expresó su deseo de suicidarse: “Quería matarme yo, no a ella”.

La nueva producción titulada "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" pone luz en testimonios inéditos y documentos. (Créditos: Oxygen/Peacock)

El lanzamiento de este título no solo reaviva el interés en un caso que capturó la atención mundial, sino que también ofrece un espacio para el análisis de las múltiples capas de la relación entre Saldívar y Quintanilla, explorando facetas desconocidas de ambos personajes y del contexto en el que ocurrió este lamentable suceso.

Selena permanece como un ícono venerado en el ámbito musical y destaca no únicamente por su habilidad artística, sino también por su significado en la representación de los artistas latinos en Estados Unidos. Su fallecimiento ocurrió a las puertas del estreno de su primer álbum en inglés, Dreaming of You, que más adelante ese mismo año alcanzó el primer puesto en la lista Billboard 200. Lamentablemente, nunca pudo ver en vida el impacto de su última creación musical.

Más de dos décadas después, Yolanda Saldivar habla sobre el asesinato de Selena para los dos episodios de la serie "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them". (Créditos: Oxygen/Peacock)

¿Cuándo se verá el documental “Selena y Yolanda”?

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them se estrena el 17 de febrero a las 20:00 en Estados Unidos. Con episodios consecutivos, la serie concluirá el 18 de febrero a las 19:00. Todos los capítulos estarán disponibles en el catálogo de Peacock al día siguiente de su emisión. Por ahora, no se sabe cuándo llegará a América Latina.