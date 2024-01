Cecilia Roth en un thriller psicológico de Star+ sobre el último encuentro de dos mujeres

Un reencuentro marcado por cuentas pendientes en "Conversaciones sobre el odio". (Créditos: Star+)

Conversaciones sobre el odio es el último film de Vera Fogwill, regresa a la dirección 15 años después de Las mantenidas sin sueños. En esta ocasión, se asoció con Diego Martínez para presentar un drama que se desarrolla en un único espacio: el departamento de una exrepresentante de artistas, interpretada por Cecilia Roth (Crímenes de familia). La película, que formó parte de la competencia argentina en el BAFICI, explora el tenso diálogo entre esta exrepresentante y una antigua actriz a la que representó, interpretada por Maricel Álvarez (Piedra noche).

La trama se centra en la última reunión de Débora y Déborah diez años después de una pelea que puso fin a su amistad. Débora, aquejada por una enfermedad terminal y deseosa de disculparse, y Déborah, cargada de rencor y secretos, se enfrentan en un escenario cargado de tensiones pasadas y presentes. La historia arranca en casi total oscuridad, simbolizando las sombras que envuelven la relación de las protagonistas, iluminándose gradualmente a medida que se desarrolla la conversación.

Reflexiones profundas en un espacio íntimo

Roth y Álvarez entregan actuaciones memorables, con Roth brillando en su papel de una mujer enfrentando sus últimos días, y Álvarez mostrando la complejidad de su personaje con una mezcla de seriedad e intelectualidad. La producción es un despliegue de talento actoral, donde cada una aporta su propia intensidad y profundidad al drama. La química entre ambas es palpable, añadiendo una capa extra de autenticidad al relato.

La dirección artística de Fogwill y Martínez se caracteriza por una iluminación detallada y una banda sonora cuidadosamente seleccionada, contribuyendo a crear una atmósfera única que atrapa al espectador. La película se filmó en tiempo real, lo que aumenta la tensión y el realismo de las interacciones entre los personajes. Además, el largometraje hace un uso notable del test de Bechdel, centrando su narrativa en las conversaciones entre las dos mujeres y alejándose de los temas masculinos.

¿Qué es el Test de Bechdel?

También conocido como el Bechdel-Wallace Test, es una medida simple utilizada para evaluar la representación de mujeres en las obras cinematográficas y literarias. Fue popularizado por la dibujante Alison Bechdel en una de sus tiras cómicas Dykes to Watch Out For en 1985. Este test propone tres criterios básicos: primero, que la obra tenga al menos dos personajes femeninos; segundo, que estos personajes tengan al menos una conversación entre ellas; y tercero, que esta conversación no gire en torno a un personaje masculino. Aunque es una herramienta básica y no mide la calidad de la representación femenina en profundidad, el test ha ganado popularidad como un indicador inicial para evaluar si las mujeres están representadas como personajes completos y autónomos dentro de una historia, más allá de sus relaciones con los personajes masculinos.

Conversaciones sobre el odio es más que un thriller psicológico; es una reflexión sobre la amistad, la muerte y la condición humana. La intensidad del drama y la calidad de las actuaciones hacen de este título una experiencia cinematográfica inolvidable. El público se verá inmerso en la complejidad emocional y moral de las protagonistas, dejando una impresión duradera y provocando una reflexión profunda sobre los temas tratados. La película, a través de su enfoque íntimo y su potente narrativa, logra captar la esencia de las emociones humanas en su forma más cruda y real.