Habrá temporada 2 de “Mi vida con los chicos Walter”, la serie que saltó de Wattpad a Netflix

La serie juvenil tendrá una segunda entrega. Esta fue la reacción del elenco al enterarse de la noticia. (Netflix)

Un emocionante abrazo fue compartido por el trío protagonista de Mi vida con los chicos Walter (My Life with the Walter Boys) cuando la showrunner Melanie Halsall les anunció que la serie juvenil había sido renovada por Netflix. “Tenemos luz verde para una segunda temporada”, confirmó la cabeza creativa del proyecto a través de una llamada telefónica con Nikki Rodriguez, Noah LaLonde y Ashby Gentry. La producción de 10 episodios se estrenó el 7 de diciembre como una adaptación de la novela homónima escrita por Ali Novoak, una historia de romance y crecimiento personal que tuvo sus raíces en la plataforma de creación libre Wattpad.

Desde su lanzamiento en el sitio de streaming de videos, el título ingresó al codiciado Top 10 global y alcanzó el primer lugar entre las series de televisión de habla inglesa con 12,8 millones de visualizaciones entre el 11 y el 17 de diciembre. Claramente, al público le gustó la serie que habla del “amor en todas sus manifestaciones”, forma en que la describió Gentry en el portal TUDUM.

Ed Glauser, productor de "El stand de los besos", también participa como coproductor de la serie (Créditos: Netflix)

“Estamos sobrecogidos por el cariño y apoyo que la audiencia ha dado a la serie y no podemos esperar a sumergirnos de regreso en el mundo de Silver Falls y en las vidas de estos personajes”, agregó Melanie Halsall.

La historia se desarrolla a partir de Jackie Howard (Rodriguez), una adolescente de 15 años que pierde a su familia en un accidente trágico. Luego de crecer con todas las comodidades en Nueva York, ese hecho la conduce a mudarse a un rancho en Colorado con la persona que será su guardiana, la mejor amiga de su mamá. Lo peculiar es que Katherine Walter y su esposo no solo tienen la tutela de Jackie, sino también cuidan a otros 10 adolescentes.

Tras sufrir una pérdida trágica, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad. (Netflix)

Mientras la serie recorre el proceso de duelo de Jackie, también explora su adaptación al nuevo entorno, su meta de ir a estudiar a Princeton y la dinámica que surge con los chicos Walter, especialmente con el misterioso Cole (LaLonde) y el dulce Alex (Gentry). El interés de ambos muchachos da paso a la tensión en la familia y es una prueba a su relación de hermanos.

Mi vida con los chicos Walter nació en el 2012 como una novela de Wattpad; luego de un par de años, la ficción de romance y drama juvenil fue publicada como libro. Ahora en Netflix, este argumento adquiere una nueva perspectiva y mayor alcance en el formato audiovisual. Puedes ver los diez episodios de la primera temporada en el mencionado sitio de streaming.