Las sombras del éxito, los VMAS 2009, el cansancio mediático y más revelaciones que hizo Taylor Swift

Taylor Swift navega las diferencias entre la persona que el mundo quiere que sea y la que ella quiere ser. (Netflix)

Taylor Swift es la persona del año 2023 y no lo dicen únicamente sus fanáticos, sino la propia portada de la revista TIME que se publicó hace unos días. Este 13 de diciembre (que también cumple función de su número de la suerte), la cantante más famosa del planeta cumple 34 años de vida y decidió celebrarlo con el lanzamiento de la película The Eras Tour para renta en territorios de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda. Mientras se espera la llegada de la gira en versión digital para América Latina, la fecha no deja de resultar indicada para revisar otro documental importante de su carrera: Miss Americana.

Estrenado en Netflix en 2020, este título fue el primer acercamiento a Taylor detrás de los escenarios, los rumores y el fenómeno musical convertido en ganancias millonarias. Según la sinopsis oficial de la plataforma, “revela con una mirada honesta y emotiva el camino transformador de una de las artistas más emblemáticas de nuestra época. Paso a paso, Taylor Swift navega las diferencias entre la persona que el mundo quiere que sea y la que ella quiere ser. La directora Lana Wilson abre una ventana luminosa y multifacética a la vida de una superestrella mundial que va aprendiendo a apropiarse de su papel de compositora, música y de mujer dueña de una poderosa voz”.

"Miss Americana", el documental que expone la vida tras bambalinas de la estrella del pop. (Créditos: Netflix)

Un trastorno alimenticio afectó su salud

Por primera vez en su trayectoria bajo el ojo público, Swift habló sobre su complicada relación con la comida y el trastorno alimenticio que desencadenó en ella su alta exposición en los medios de comunicación. La presión social y los estándares de la industria también fueron detonantes en su salud mental. “He aprendido a lo largo de los años que no es bueno para mí ver fotos de mí misma”, contaba durante un viaje en auto. “Tiendo a desencadenarme por algo, ya sea una foto mía en la que siento que mi barriga es demasiado grande o alguien dice que parezco embarazada o algo así, y eso me hace pasar un poco de hambre. Dejar de comer”.

En la actualidad, se siente más contenta consigo misma y no le importa si señalan que ha subido de peso, aunque “siempre hay algún estándar de belleza que no estás cumpliendo. Porque si eres lo suficientemente delgada, entonces no tienes ese culo que todo el mundo quiere, pero si tienes suficiente peso como para tener un culo, entonces tu estómago no es lo suficientemente plano. Es jodidamente imposible”.

El hashtag #TaylorSwiftIsOverParty, el escándalo en redes sociales que llevó a Swift a un año de retiro. (Créditos: Netflix)

Los abucheos en los VMAs 2009

Era el año 2009 y Taylor Swift comenzaba a tomar una fuerza imparable como artista juvenil country, sin embargo, la noche de los MTV Video Music Awards (VMAs) experimentó finalmente lo que era tener enemigos: Kanye West se subió al escenario durante su discurso como ganadora de Mejor video musical, la interrumpió delante de todos los presentes y espetó que Beyoncé debía haber ganado ese premio. Más tarde, esta última le cedió un espacio en el escenario para que terminara de hablar luego de llevarse también un galardón de astronauta.

“Había tanto eco ahí dentro”, recordó. “En ese momento no sabía que le estaban abucheando al hacer eso. Pensé que me estaban abucheando a mí”. Y para quien se ha sentido validada durante toda su trayectoria en base a los aplausos, el hecho fue uno de los más duros de su vida, “una especie de catalizador para un montón de caminos psicológicos que seguí”.

El proceso creativo de Taylor Swift reflejado en su álbum "Reputation", una respuesta a las controversias. (Créditos: Netflix)

Un controversial silencio político y el concepto de gustar a todos

La ganadora del Grammy es originaria de Tennessee, un estado que fue crucial para el voto en las elecciones legislativas de 2018. A Taylor no le gustó para nada que Marsha Blackburn, una candidata conservadora al Senado, se expresara en contra de que volviera a entrar en vigencia la Ley de Violencia contra las Mujeres y que atacara el matrimonio homosexual. No es lo que defiende ella como mujer y artista, y consideró en ese entonces que tampoco representaba los valores de su ciudad natal.

“Parte del tejido de ser un artista country es: No impongas tu política a la gente”, explicó sobre las razones detrás de su tibieza política. “Deja que la gente viva su vida. Eso está asado en nosotros. Es decir, una buena chica no impone sus opiniones a la gente: ‘Estaba tan obsesionada con no meterme en problemas que no voy a hacer nada de lo que alguien pueda decir algo’”. En una acalorada discusión de Miss Americana, su propio padre dudaba de su decisión de involucrarse en política, a lo que ella respondió que quería estar en el “lado correcto de la historia”.

Taylor Swift y su rompimiento con el silencio político, marcando una nueva faceta en su carrera. (Créditos: Netflix)

Año 2016, su desaparición y el cansancio

La tendencia #TaylorSwiftIsOverParty es, sin duda, uno de los momentos más oscuros de internet. La polémica tuvo su origen en la canción “Famous”, donde el rapero Kanye West la llamaba “perra” y se jactaba de hacerla famosa. Presuntamente, esto habría sido acordado antes con Taylor Swift y Kim Kardashian terminó por destruirla cuando publicó en redes sociales unas grabaciones donde la cantante daba su aprobación (aunque luego Taylor aseguró que estaban editadas). La reacción fue inmediata, ahora era una serpiente y todos llenaron su caja de comentarios de Instagram con improperios y emojis de reptiles. “Cuando la gente decidió que yo era mala, malvada y que no era una buena persona, no pude recuperarme de eso porque toda mi vida giraba en torno a ello”, describe el terrible momento.

“Somos personas que nos metimos en esta vida porque queríamos gustarle a la gente, porque éramos intrínsecamente inseguros”, cuenta en el documental. “Porque nos gustaba el sonido de la gente aplaudiendo, porque nos hacía olvidar lo mucho que sentimos que no somos lo suficientemente buenos. Y llevo 15 años haciendo esto y estoy cansada. Estoy cansada de... siento que ahora es más que música. La mayoría de los días estoy bien, pero... a veces se vuelve ruidoso”. Como consecuencia, ella decidió desaparecer y nadie la vio físicamente durante un año, porque pensó que eso es lo que todos querían. Su regreso a la esfera mediática con el disco Reputation terminó por comprobar que era todo lo contrario, se le extrañaba y quedaría grabado en la historia de la música cómo explotó estas injurias en su favor.

"Taylor Swift reputation Stadium Tour" fue un concierto épico que contó con pirotecnia, múltiples escenarios y, por supuesto, una cobra de casi 20 metros llamada Karyn. (Netflix)

La demanda por acoso sexual

“¿Qué pasa cuando te violan y es tu palabra contra la de él?”, se preguntó Swift luego de sentarse en un estrado frente a siete testigos y una fotografía durante su juicio por acoso sexual contra el ex DJ David Mueller. El hombre manoseó a la artista, y este desagradable recuerdo que quedó grabado en su cuerpo tuvo efectos devastadores en ella y en cómo esto lo continúan viviendo las mujeres en pleno siglo XXI. “No tienes ninguna sensación de victoria cuando ganas porque el proceso es muy deshumanizante”, sostuvo la estrella con una visible indignación sobre el caso. “No podía dejar de pensar en ello y me dije: ‘la próxima vez que haya una oportunidad de cambiar algo, más vale que sepas lo que defiendes y lo que quieres decir’”.

El apoyo de Joe Alwyn, su expareja

Taylor Swift y Joe Alwyn comenzaron a salir en 2016, y parte del álbum Reputation está dedicado a lo que ella encontró en este vínculo amoroso con “alguien que tenía una vida realmente maravillosa, normal, equilibrada y con los pies en la tierra”. Ambos acordaron que su romance sería estrictamente privado y apenas el actor británico aparece unos segundos en el documental: ella baja del escenario en uno de sus shows y se abrazan. Por otro lado, ella le dice “te amo” cuando él la grabó mientras cantaba “Call It What You Want” acompañada de su guitarra en la intimidad de casa. “No era feliz como me habían enseñado a serlo. Era feliz sin la intervención de nadie más. Simplemente, éramos felices”, confiesa. La relación llegó a su fin en 2023 luego de siete años y Taylor comenzó a salir hace unos meses con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

El romance reservado de Taylor Swift con Joe Alwyn, una faceta privada en el ojo público. (Créditos: Netflix)

Miss Americana, el documental de Taylor Swift, tiene una duración de una hora y 25 minutos, y se puede ver en el catálogo de Netflix.