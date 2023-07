Sarah Jessica Parker por el regreso de “And Just Like That”: “Carrie Bradshaw es una vida en paralelo a la mía”

“And Just Like That” está ambientada 11 años después de los eventos de la segunda película de "Sex and The City". (HBO Max)

Carrie, Miranda y Charlotte, los personajes que marcaron época en los 90 con la desenfadada Sex and The City, regresaron en 2021 con el reboot And Just Like That. Dicha serie mantuvo la picardía y el glamour que caracterizó al contenido original, pero aportó una nueva mirada a las aventuras que rodean a estas mujeres en sus 50 años. Tras la impactante tragedia de la primera entrega, Sarah Jessica Parker habló del duelo de su personaje y cómo se ha desarrollado en los nuevos episodios que se lanzan semanalmente en HBO Max.

“Ella se siente esperanzada y mucho más animada”, indicó la estrella de Hollywood en declaraciones exclusivas a las que Infobae tuvo acceso. “Como Carrie indicó en un episodio de esta tanda, ella pensaba que lo había manejado bien y que ya había superado ese periodo de luto. Pero creo que el dolor de la pérdida a veces reaparece cuando no lo esperas [...] A pesar de ello, en términos generales, Carrie está redescubriendo lo que significa estar soltera en Nueva York luego de una larga relación”.

Mr. Big, el esposo de Carrie, muere por un ataque al corazón en la secuela. (HBO Max)

Mucho de ello tiene que ver con el carácter de la escritora, a quien describe como una persona muy optimista y que guarda esperanza en la relación con sus amigas.

Parker comenzó a explorar la vida de Carrie Bradshaw desde 1998 y comenta que, en todo este tiempo con el personaje, ha sido inspirador la forma en que ella conduce sus amistades. “He disfrutado experimentar su vida y tomar esas elecciones audaces yo no podría, o vestir de una forma diferente. Es una vida que he vivido en paralelo a la mía y ha sido muy interesante”, expresó.

La ficción de comedia, drama y romance fue estrenada en 1998 y creada por Darren Star. (HBO)

“Sex and the City” es parte de la cultura popular

Con Sexo en la ciudad y ahora el spin-off, ¿qué es lo que hizo que este universo femenino tenga tanto impacto en la cultura popular? Para Parker, se trata de la plataforma que dio origen a conversaciones muy francas, directas e íntimas entre mujeres. “Ello no había sido hecho antes y se nos permitió usar un lenguaje que no era habitual para la televisión comercial”, indicó. “Y lo segundo es que las mujeres tenemos esta clase de amistades y sencillamente no se había representado en TV. Con el contexto de la ciudad de Nueva York y el rol crucial del vestuario, son todas esas cosas junto a una muy buena narrativa”.

Al ser una franquicia tan icónica, la atención del público se hizo notoria en el rodaje de los nuevos capítulos. La actriz, y también productora del proyecto, recordó cuán complicado fue maniobrar la logística para las filmaciones en las calles de la Gran Manzana.

La moda es uno de los elementos cruciales en el personaje de Carrie y en la franquicia de "Sexo en la ciudad". (HBO Max)

“Tratar de explicar a los curiosos que los flashes arruinan las tomas. Cuando estás grabando una escena particularmente larga, que involucra carros y grúas y llanto y taxis y el tiempo de esta persona que debe entrar y luego alguien saca una foto con flash.... Se arruina toda la toma, y puede pasar de vez en cuando. O el sonido del obturador de una cámara. Es un reto para nosotros, pero es la cruz que debemos llevar”, afirmó.

Puedes ver And Just Like That en HBO Max. Cada jueves se estrenará un episodio hasta el final que será el 24 de agosto, la segunda temporada se compone de 11 capítulos en total.

