“The White Lotus”: el creador no descarta una precuela sobre el personaje de Jennifer Coolidge

Un nuevo resort en Italia le abre las puertas a nuevos pasajeros y nuevas historias en la segunda temporada de "The White Lotus". (HBO)

Originalmente, The White Lotus estaba diseñada para ser una serie de antología en la cual cada temporada mostraría historias totalmente distintas entre una y otra. Sin embargo, tras el éxito de la primera entrega, uno de los personajes que más llamó la atención fue el de Tanya, interpretado por la actriz Jennifer Coolidge, quien fue la única que regresó para su segunda temporada. Para tristeza del público, el final de su par ficticio en el último episodio dejó al público desconcertado.

Te puede interesar: Una nueva serie ambientada en el mundo de Batman en HBO Max

Eso ha hecho que los fanáticos estén desconsolados por no volver a verla en las futuras entregas. Pero no todas son malas noticias, ya que el creador de la serie de HBO, Mike White, admitió que no descarta la posibilidad de llevar a la pantalla chica más acerca de la historia de Tanya a través de una serie precuela, incluso admitiendo que esta probablemente tendría que tener lugar en Australia. “Creo absolutamente que eso es posible. Estábamos hablando de eso. Es una idea graciosa”, confesó a Deadline.

Jennifer Coolidge ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por su papel en la serie de HBO. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El guionista incluso bromeó diciendo que tal proyecto podría usar una tecnología similar a la que se utilizó para Indiana Jones y el dial del destiny para hacer que Coolidge parezca “20 años más joven” y permitirle repetir el papel. Frente a estas declaraciones, se le preguntó a Coolidge acerca de los planes de White y ella respondió: “Australia tiene mi voto”.

Te puede interesar: A solas con Elizabeth Olsen tras el éxito de “Amor y muerte”

Ambas temporadas de The White Lotus inician con la revelación de que un personaje muere en el resort, y la historia luego se permite explicarlo a lo largo de los episodios. Se espera que se desarrolle una fórmula similar para la tercera temporada, que actualmente está en marcha en Tailandia.

Tanya apareció en las dos temporadas de "The White Lotus". (HBO)

“Mi esperanza para Jon (Gries) es que no haya terminado con [el esposo de Tanya] Greg”, reveló Coolidge a Variety a principios de este mes. “Espero que haya algún merecido para el malvado Greg. Creo que debería, no sé, terminar en una máquina para picar carne”.

Te puede interesar: “Perfil falso” tendrá segunda temporada en Netflix

Mientras los fans esperan pacientemente a que Coolidge expanda el universo de The White Lotus, la actriz está más que ocupada. En una entrevista reciente con GQ que contó con una fabulosa sesión de fotos, se burló de sus futuros proyectos. “Me están pasando grandes cosas”, expresó. “Lo que es genial es que me están ofreciendo partes de las que no mostré ningún tipo de destello en ninguna de las cosas que he hecho”.

La segunda tanda de episodios se filmó en locaciones de Italia. (HBO)

Puedes ver las dos primeras dos temporadas de The White Lotus en HBO Max.

Seguir leyendo: