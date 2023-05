La próxima serie de Netflix donde podrás ver a la ganadora del Oscar Michelle Yeoh

Michelle Yeoh, luego de haber sido distinguida con un Oscar, la actriz se suma a "The Brothers Sun"

The Brothers Sun es la nueva ficción creada por Brad Fulchuk (Glee) creador, productor ejecutivo y showrunner de este proyecto que cuenta en sus filas con la última ganadora del Oscar, Michelle Yeoh. La serie de Netflix cuenta la historia de dos hermanos taiwaneses: uno de ellos es Bruce Sun (Sam Song Li), estudiante universitario en Los Ángeles, y el otro, Charles Sun (Justin Chien), un gánster en Taipei.

Mientras que, Bruce fue criado por su madre Eileen (Yeoh) y tiene un sueño de convertirse en el próximo comediante exitoso de stand up; su hermano fue aleccionado por su padre, un jefe del crimen que lo entrenó para ser un asesino despiadado. Pero estos hermanos no estarán separados por mucho tiempo, ya que cuando el padre de ambos es víctima de un misterioso crimen, Charles tiene que ir a Los Ángeles para proteger a su madre y darle a Bruce un curso intensivo sobre el negocio familiar.

"The Brothers Sun" es la nueva serie de acción que llegará en 2023. (Netflix)

“A medida que las sociedades más mortíferas de Taipei y una nueva facción en ascenso se enfrentan cara a cara por el dominio, Charles, Bruce y su madre deben curar las heridas causadas por su separación y descubrir qué significan realmente la hermandad y la familia antes de que uno de sus innumerables enemigos los mate”, así resume la sinopsis de esta serie que aún no cuenta con fecha de estreno en la plataforma.

Michelle Yeoh, Justin Chien y Sam Song Li componen los protagonistas centrales y son acompañados por Highdee Kuan (You) como Alexis, Joon Lee como TK, Madison Hu (Bizaardvark) como Grace, Alice Hewkin (Emily en París), Maite García (Kenan) como Profesor Edner, Jenny Yang (El último hombre en pie) como Xing, Jon Xue Zhang (Eternos) como Blood Boots y Rodney To (Parks and Recreation) como Mark, entre otros.

Michelle Yeoh con el Oscar que ghanó por "Todo en todas las partes al mismo tiempo" en la entrega de los premios este año. (REUTERS/Mike Blake)

Una serie de asiáticos hecha por asiáticos

Byron Wu es el escritor y productor ejecutivo de The Brothers Sun, y expresó su emoción por sumarse a este proyecto: “Estoy agradecido con Brad Falchuk Teley-Vision y Netflix que han defendido este programa centrado en asiáticos estadounidenses, escrito por asiáticos estadounidenses y dirigido por asiáticos estadounidenses”, dijo Wu. “Estoy emocionado de ser parte de esta ola de contenido nuevo que habla de nuestras experiencias con honestidad y dignidad. Me siento honrado de haber estado en una sala de escritores donde todos pudimos compartir en qué frasco reutilizado nuestras familias guardaban el azúcar (Folger’s)”.

Por su parte, Nne Ebong, vicepresidente general de ofertas en Netflix, también hizo hincapié en la importancia de las historias asiáticas. Así lo expresó: “Estamos orgullosos de nuestra asociación continua con Brad y de respaldar el debut de Byron en este drama inteligentemente escrito, ingenioso y de alto riesgo que arroja luz sobre la experiencia de los inmigrantes asiático-estadounidenses. Es una historia con temas universales, de familia en el centro y que celebra la autenticidad en todas las facetas, desde el guion hasta la pantalla. Estamos emocionados de ver que la magistral lente de Kevin le da vida a todo”.

La actriz en el rol protagónico de "Todo en todas partes al mismo tiempo" que le valió un reconocimiento de la Academia. (A24)

Sin fecha aún confirmada de estreno, se estima que la ficción llegará a lo largo de este 2023 a Netflix. Mientras tanto, puedes ver más del talento de Michelle Yeoh en la plataforma con The Witcher: el origen de la sangre y La escuela del Bien y del Mal.

