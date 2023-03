En qué plataformas ver las películas de “Rápido y furioso”

Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia se enfrentan al oponente más letal al que se han enfrentado jamás. (Universal Pictures)

Con los autos como protagonistas centrales, esta historia se convirtió en un hito en el cine y tiene un próximo estreno de su entrega número 10 (será la penúltima) bajo el nombre de Fast X el 18 de mayo de este año. A continuación, un repaso título a título y dónde está disponible.

Rápido y furioso que puedes ver en Star+. Se estrenó en 2001 bajo el título en inglés The Fast and The furious e inmediatamente se convirtió en un éxito de taquilla. La película fue dirigida por Rob Cohen y estuvo protagonizada por Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster en los roles centrales. Inauguraba una saga sobre secuestros de camiones donde un oficial de policía (Walker) se infiltraba en la banda y terminaba haciendo buenas migas con Dominic Toretto (Diesel) para investigar el caso.

La priemra entrega de "Rápido y furioso" llegó en 2001

Dos años más tarde en 2003 llegaría su secuela, 2 Fast 2 Furious (también la encuentras en el catálogo de Star+) con los actores mencionados a quienes se sumaron Tyrese Gibson, Eva Mendes y Cole Hauser y que contó con la dirección de John Singleton. La saga comenzaba a tomar forma y surgía un nuevo universo con miles de fanáticos alrededor del mundo.

Rápido y furioso: Reto Tokio (Disponible en HBO Max) se estrenó en 2006 y es considerada la tercera película de la saga pero también es calificada como un spin-off ya que cronológicamente se ubica antes de lo sucedido en la séptima entrega. Este film fue dirigido por Justin Lin y contó con Lucas Black, Bow Wow, Sung Kang, Nathalie Kelley y Brian Tee en su elenco.

Vin Diesel estuvo presente en todas las entregas

En 2009 se estrenaba Rápidos y furiosos 4 (la encuentras en Star+) que contó de nuevo con Lin como director y se ubica luego de los sucesos contados en la segunda película de la saga. Nuevamente se reunieron Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster en esta historia.

Rápidos y furioso 5: sin control (Fast Five) llegaba a los cines en 2011 y ahroa puedes verla en HBO Max. Para esta nueva historia contaron con la presencia de Dwayne “La Roca” Johnson además del elenco estable. Esta quinta entrega figura en el puesto número 89 de las 100 mejores películas de acción de todos los tiempos realizada por la publicación GQ.

Dwayne Johnson se incorporo a la saga

Hace 10 años, en 2013, se estrenó Fast and Furious 6, la sexta entrega de la saga. El elenco fue impresionante. A los ya conocidos Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson y Jordana Brewster, se sumaron Luke Evans, Gal Gadot, Sung Kang, y Chris “Ludacris” Bridges, Jason Statham. Este film se encuentra en el catálgo de Star+.

En 2015 llegó la séptima película llamada Rápidos y furiosos 7 que actualmente estará disponible en el catálogo de HBO Max. Este film fue dedicado a la memoria de Paul Walker, que había fallecido irónicamente en un accidente de autos en noviembre de 2013. La octava película se estrenó en 2017 y se llamó en inglés The fate of the furious y en Latinoamérica se conoció como Rápido y furioso 8 y la encuentras en Star+. Al reparto conocido se incorporaron Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Don Omar, Tego Calderón y Kurt Russell. En este caso el director fue F. Gary Gray (The italian Job).

Charlize Therón en la octava entrega de la saga

La novena película se llamó Rápido y furioso 9 y llegó a los cines en 2021, luego de la pandemia, ya que tenía previsto su estreno en 2019 pero se vio atravadao por el Covid-19. El film contó en su elenco con Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, John Cena (se unió al reparto para esta entrega), Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren y Kurt Russell. Fue la quinta película más taquillera de 2021. Puedes encontrarla en el catálogo de HBO Max.

Rita Moreno se suma como la abuela de Toretto (Diesel) (Universal Pictures)

La décima película de esta saga se llamará Fast X y se estrenará en cines en mayo de este año. El film sumará a nuevas estrellas a sus filas. Entre ellos se encuentra el villano de la historia, Dante interpretado por Jason Momoa (Acquaman) y Brie Larson (Capitana Marvel) que dará vida a Tess, una mujer que se unirá al clan de Toretto. También se dieron a conocer los nombres de Rita Moreno (Amor sin barreras) que interpretará a la abuela de Toretto y de la actriz Charlize Theron que encarnará a Cipher.

