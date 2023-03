La serie turca al estilo Hollywood que llegó pisando fuerte en Netflix: “¿De quién huimos, mamá?”

Una madre con un pasado oculto y su hija son fugitivas sin identidad en una huida eterna en la que no pueden confiar en nadie.

De quién huimos, mamá? (Who Were We Running From?) es una serie Turca, basada en una novela de Perihan Magden, protagonizada por Melisa Sözen (madre), una de las actrices más destacadas en la industria televisiva de su país. Se estrenó en Netflix este 24 de marzo y, a pocas horas de arribar a la plataforma, ya está captando la atención de muchos, prometiendo colarse al ranking de los más popular.

Su sinopsis oficial relata: “Una mujer y su hija, que están muy unidas, llevan un tiempo huyendo y alojándose en hoteles de lujo, siempre de un lado para otro... Pero, cuando los moteles sórdidos empiezan a remplazar a los hoteles de lujo, queda claro que lo suyo no es un cuento de hadas. Y, al descubrirse la estela de muertos que dejan a su paso, se comprende que quizá la madre no es la presa, sino el cazador. ¿Cómo podrán escapar?”

"¿De quién huimos, mamá?" es una serie turca estrenada el 24 de marzo de 2023. (Netflix)

De quién huimos, mamá? se compone de siete episodios con duraciones entre 35 y 40 minutos. Su reparto principal se completa con Eylül Tumbar (hija), acompañada de Musa Uzunlar, Devrim Kabacaoglu, Taylor Lauren, Buçe Buse Kahraman, Başak Daşman, Birand Tunca, Alper Çankaya, Hakan Emre Ünal, Meriç Rakalar, Emrah Kolukısa y Kubilay Tunçer.

“Un hogar es como una prisión, eso es lo que dice mi mamá. No tenemos hogar, así que nosotras lo somos. Mamá dijo que me liberará algún día. Mi mamá puede hacer lo que sea. Pero aunque sea libre, con ella me quedaré”, se le escucha decir a la joven protagonista en el tráiler oficial.

"¿De quién huimos, mamá?" es dirigida por Umut Aral y Gökçen Usta Çaylar. (Netflix)

Cómo comienza la historia

El primer episodio relata que un enigmático dúo de madre e hija se registra en un hotel de lujo y, pese a sus esfuerzos por pasar desapercibidas, despiertan la curiosidad del personal y los huéspedes. En el segundo capítulo la madre revive momentos agridulces cuando enfrenta las difíciles preguntas de su hija. Como consecuencia, mortificadas, pasan el día distanciadas. Luego de ello les vienen una y mil situaciones por enfrentar, de las que deben procurar salir victoriosas.

La serie, a pesar de que acaba de aterrizar en la plataforma, ya recibió su primera crítica por parte de Karina Adelgaard, colaboradora de Heaven of Horror. Según ella, “no es la mejor serie que ha empezado en Netflix, pero tiene un primer episodio muy potente”

"¿De quién huimos, mamá?" es una serie que promete captar la atención del mundo en el gigante del streaming. (Netflix)

De quién huimos, mamá? ya puede verse en el gigante del streaming, por el momento en idiomas turco e inglés.

