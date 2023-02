“The last of us” disparó las ventas de la copa menstrual: la escena que generó aplausos y un boom comercial

Octavo episodio de esta serie basada en el popular videojuego. Es protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

La vida en medio de un apocalipsis puede verse modificada en donde la supervivencia pasa a ser el tema prioritario. Pero las cosas cotidianas suceden igual y a la jovencita Ellie le pasa lo que a todas las mujeres: menstrúa haya o no caos en el mundo y la sociedad. Así es como en el sexto episodio, se muestra el uso de la copa menstrual y los comerciantes de este producto se vieron altamente beneficiados por la mención en la serie. Sí señores: una copa menstual en el fin del mundo es posible.

Ellie toma la copa en sus manos y dice con una sonrisa “asqueroso” pero con la aprobación de que va a usarla, desalentando así el uso de las tan vapuleadas toallitas/toallas sanitarias o tampones (que son contaminantes para el medio ambiente). Desde el sitio TMZ, recolectaron las opiniones de varios productores de copas menstruales. La empresa The Flex Co., por ejemplo, afirmó que aumentaron un 400 % en las ventas en los 2 días posteriores a la emisión del capítulo mencionado en Estados Unidos: “un poder sin precedentes de los medios para desestigmatizar los períodos”, afirmaron de la compañía.

La escena en la que el personaje de Bella Ramsay, Ellie, descubre la copa menstrual

Desde otra productora de copas menstruales, Cora Life, informaron “estar encantados de ver que un producto sostenible para el cuidado de la menstruación llegue a un programa de tan alto perfil”. Ellos también han tenido un notable aumento de los pedidos del producto y aplauden el hecho de la visualización de la copa menstrual que aun muchos desconocen su existencia. Lo mismo anunciaron en Lena Cup, en la que afirman que se “energizaron las ventas” luego de emisión del capítulo 6 en Estados Unidos.

El creador de la serie Craig Mazin se refirió a la incorporación de esa escena: “En un post apocalipsis, es frustrante tener que lidiar con eso y tener pocas opciones. ¿Por qué no enseñarlo? Sobre todo cuando nuestra coprotagonista es una chica de 14 años. ¡Esto es parte de su vida!”, afirmó el showrunner y se refirió específicamente al uso de la copa menstrual: “es una solución genial que no requiere encontrar cajas de tampones en un sótano de infectados”. Se entiende que en medio de un apocalipsis hay que juntar y almacenar comida y víveres, pero también se deben atender estas necesidades básicas de las mujeres. Su uso fue aplaudido por diferentes usuarios en redes sociales que estuvieron de acuerdo con la iniciativa.

A pesar de que el apocalipsis está ahí fuera, la vida de las adolescentes sigue su curso (HBO)

Aún hoy sigue siendo un tema tabú hablar de la menstruación como si no fuera algo cotidiano que les llega a las mujeres de todo el planeta. Estas menciones sirven también para habilitar el tema y hablarlo sin tapujos.

Puedes ver The Last of Us en HBO Max.

