La película de Netflix basada en una historia real que tiene como protagonista a un perro

Basada en una increíble historia real, "Perro perdido" es la película de aventuras de Netflix.

Perro perdido es un film de drama y aventuras basado en un emotivo caso de la vida real. Dirigida por Stephen Herek con guion de Nick Santora, la historia es una adaptación del libro Dog Gone: el extraordinario viaje de una mascota perdida y la familia que la trajo a casa, de Pauls Toutonghi. A la fecha, la película se encuentra dentro del Top 10 de Netflix en Latinoamérica, coronándose como la número en Argentina y otros países de la región como Colombia.

“Cuando su amado perro se pierde, un joven y su padre emprenden una increíble aventura para encontrarlo antes de que sea demasiado tarde, desencadenando la intensa búsqueda que realizará en compañía de su padre”, apunta su descripción oficial. Rob Lowe (Orville: Nave Interestelar), Kimberly Williams-Paisley (Two and a Half Men) y John Berchtold (A Hard Problem) son sus protagonistas.

La historia real

En 1998, un hombre llamado Fielding Marshall perdió a Gonker, un perro al que consideraba uno de sus mejores amigos: un Golden retriever que sumó a su familia después de perder a su hija. De paseo con su canino por los Apalaches (situados entre Estados Unidos y Canadá), el animal tomó un camino que lo llevó a extraviarse, suceso que lo condujo a Marshall a vivir un desasosiego absoluto. Su mascota poseía la enfermedad de Addison, cuyo tratamiento necesitaba de inyecciones cada cierto tiempo.

Agobiados, Marshall y su padre buscaron al perro por cada uno de los lugares donde creyeron posible encontrarlo. Fue tanto el amor por el animal, que incluso salieron en los medios de comunicación pidiendo ayuda para hallarlo. Dos semanas después recibieron una llamada que lo cambió todo.

Qué dice la crítica de Perro perdido

Llama la atención que a pesar de ser una de las películas más vistas de Netflix, en Rotten Tomatoes Perro perdido cuenta con una calificación de 66% por parte de la audiencia, y un 45% en el tomatómetro. Por otro lado, en FilmAffinity obtiene una puntuación general de 5,3 con relación a 157 votos.

“El guion de Santora agiliza la historia, Herek hace un gran uso del tono, Bear de la partitura y Lowe es ideal para el papel”, dijo Nell Minow de Rogerebert. Del mismo modo, criticándola de forma positiva, Liz Kocan de Decider mencionó: “Es cursi y ñoña en muchos aspectos, pero también es una película buena y muy dulce para ver en familia”. Por su parte, Amy Nicholson de The New York Times dio a conocer que no piensa lo mismo, expresando: “Ponle al perro una peluca de tirabuzones rubios y podría pasar por una parodia de Lillian Gish”.

Perro perdido es un paseo que se convirtió en todo un drama muy popular en el gigante del streaming durante los últimos días. Disponible para ver desde el 13 de enero.

